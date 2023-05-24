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Ингулец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 мая 2023
Матч с непонятным бэкграундом
upl.ua
Сезон УПЛ накатывает на финиш. Командам осталось провести всего по три матча, в которых и решится как судьба чемпионства и еврокубковых мест, так и неудачников, которые покинут элиту.
В верхней части таблице у нас в этом сезоне интересно и красочно, три команды борются за чемпионство - интрига будь здоров. Но и в подвале, где продолжается борьба за выживание, все пусть и не так ярко, но не менее интересно закручено.
"Львов", как мы знаем, уже вылетел, "Металлист" почти вылетел, но бойня за нежелание финишировать на 14-м, "переходном" месте, продолжается нешуточная.
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И вот нас ждет матч, в котором "Металлист 1925" едет в гости к "Ингульцу" - очное противостояние борцов за выживание. Поединок с немного разными шансами и с привкусом легкого предматчевого скандала.
Но, обо всем по порядку.
"Ингулец" (Петрово) – "Металлист 1925" (Харьков)
VBET-лига. 28-й тур
25 мая, Петрово, Стадион "Ингулец"
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
"Металлист 1925": последние новости
Главная и скандальная новость, которая предшествовала матчу – еще до поединка "Металлист" - Металлист 1925" журналисты "ТаТоТаке" обнародовали информацию, что руководство "цифровых" просит УАФ закрыть букмекерские линии на матч с "Ингульцом". По какой причине это было сделано, источник не пояснил.
Чуть позже председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Константин Валеулин информацию журналистов опроверг, однако при этом, почему-то не уточнил, что клуб не делал такого запроса, что, кажется, выглядело бы логичным…
"Искренне улыбаюсь, когда вижу, как люди тратят время и деньги на создание и размещение вымышленных негативных сплетен о ком-то. Отношусь к этому как к подтверждению того, что когда тебя не могут одолеть в честной и открытой борьбе, прибегают к "скандалам, интригам, расследованиям".
Друзья, официально заявляю - все, что говорят о "Металлисте 1925" в телеграмм-каналах - бред. Не имеющая ничего общего с адекватной реальностью.
"Металлист 1925" не принимал и не будет участвовать в подковерных играх", - заявил Валеулин.
В любом случае, на момент написания материала букмекерские конторы ставки на матч принимали, но с интересными коэффициентами, о чем мы напишем позже.
Ну а абстрагируясь от нехороших мыслей, скажем, что "Металлист 1925" в прошлом туре одолел в харьковском "Металлист", фактически, отправив соседей в Первую лигу. Та игра получилась не самой насыщенной, однако после перерыва "цифровые" были явно лучше и воплотили преимущество в победу.
Победа явно добавила позитива команде, которая не лучшим образом выглядит в последних матчах, но и Эдмар и Голодюк дружно говорили, что победа в дерби – это не главное, впереди "Ингулец", и что нужно решать поставленные задачи, а не радоваться победе в дерби.
У харьковчан из-за перебора карточек поединок пропустит Евгений Ткачук, но возвращается после дисквалификации Курило, так что за центр обороны можно не беспокоиться. В общем, ждем на поле всех сильнейших, которые должны доказать, что едут в Петрвоо не на экскурсию.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Рудавский, Безуглый, Курило, Жичиков, Габелок, А. Ткачук, Кравченко, Ременюк, Русин, Чирук
"Ингулец": последние новости
У "Ингульца" все довольно прозаично – рутинная и тяжелая борьба за выживание. Сергей Ковалец пытается оставить команду в элите, и что из этого выйдет, будем посмотреть уже по окончанию сезона.
В прошлом туре команда провела условно неплохой матч против "Зари", но все-таки нынешняя "Заря" - это "Заря" - несмотря на некоторые интересные моменты, петровцы проиграли 0:2.
Впереди – "Металлист 1925" и где еще, как не с харьковчанами, брать очки и хоть немного отдаляться от 14-го места, которое команда делит вместе с "Рухом" и "Вересом" и находится выше только по дополнительным показателям.
Ориентировочный состав "Ингульца": Билык, Запорожец, Козыренко, Козак, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Ситало, Поспелов, Резепов, Кухарук
Турнирная таблица
"Ингулец" имеет в активе 27 очков и делит 12-14 места с "Рухом" и "Вересом", при этом команда находится выше конкурентов за счет дополнительных показателей. Положение незавидное и угроза играть переходные матчи не отпускает команду.
"Металлист 1925" недалеко ушел, но все-таки ушел. У харьковчан 30 баллов и они могут хоть немного, но спать спокойнее.
К тому же, есть такое мнение, что для того, чтобы в текущем сезоне на 100% остаться в УПЛ, нужно набрать 30 очков. Какв видим, харьковчане свои уже набрали, а вот петровцы пока нет.
Так что, сугубо теоретически, "Ингульцу" чуть больше нужно. Но насколько это "чуть" будет влиять на игру обеих команд – увидим в четверг.
Также стоит упомянуть и календарь команд в двух последних турах.
После матча с харьковчанами "Ингулец" сыграет два выездных матча - с ФК "Львов" и с "Вересом".
У "цифровых" в концовке - домашние поединки с "Кривбассом" и "Динамо".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|65-19
|+46
|69
|2
|СК Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|+36
|64
|3
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|+28
|61
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|5
|ФК Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|+5
|43
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|-7
|35
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|-12
|33
|9
|Металлист 1925
|27
|6
|12
|9
|22-39
|-17
|30
|10
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|30-37
|-7
|29
|11
|ФК Минай
|27
|7
|8
|12
|20-29
|-9
|29
|12
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|-8
|28
|13
|Рух
|27
|6
|9
|12
|28-36
|-8
|27
|14
|Ингулец
|27
|7
|6
|14
|20-33
|-13
|27
|15
|Металлист
|27
|5
|7
|15
|26-51
|-25
|22
|16
|ФК Львов
|27
|3
|4
|20
|18-48
|-30
|13
Последние матчи
"Ингулец" не выигрывает 6 матчей (2 нулевые ничьи с "Александрий" и "Кривбассом" и 4 поражения), и что еще хуже – команда очень долго не забивает. Последний раз петровцы поражали ворота соперников больше месяца назад – 19 апреля зашел единственный гол в ворота "Руха" (1:0). Безголевая серия команды длится 615 минут.
Как видим, голы и очки даются команде с огромным трудом.
У харьковчан последняя серия немного получше, но стабильности (в отличии от "Ингульца") нет никакой. В последних матчах М1925 обыграл "Львов" и "Металлист", сыграл вничью с "Минаем" и "Рухом", и проиграл "Заре" (разгромно) и "Вересу".
Тем не менее, команда очки берет и пока что исход борьбы за выживанием для харьковчан больше выглядит со знаком плюс, а не минус.
6 последних матчей "Ингульца": 0 побед, 2 ничьих, 4 поражения. Разница мячей – 0:9.
6 последних матчей "Металлиста 1925": 2 победы, 2 ничьих, 2 поражения. Разница мячей – 5:5.
В матче первого круга в Киеве "Металлист 1925" обыграл "Ингулец" со счетом 2:1.
"Ингулец" - "Металлист 1925": ставки и коэффициенты
"Ингулец" - "Металлист 1925": трансляция матча
Смотрите матч 28-го тура УПЛ в четверг, 25-го мая. Начало игры в 16:00. Трансляция будет доступна только на OTT-платформе "Setanta Sports".
Прогноз на матч "Ингулец" - "Металлист 1925": от UA-Футбол:
Несмотря на информацию СМИ о том, что харьковчане просили закрыть линию на матч, букмекеры принимают ставки на поединок. Но, с интересными коэффициентами, которые явным фаворитом дают именно кризисный "Ингулец".
В линиях "рабочие" коэффы на победу хозяев, а вот в харьковчан буки фактически не верят (6.0-6.5).
Также интересные коэффициенты на то что, "Ингулец", который не забивал уже 6 полных матчей (615 минут), все-таки забьет харьковчанам. На это событие букмекеры дают всего 1.15-1.2.
Другими словами, конторы ставки принимают, но видят именно "Ингулец" явным фаворитом поединка.
Как видим, делать ставки на этот матч очень тяжело. Впрочем, кжется, что в любом случае игра не будет очень результативный.
Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2,5 за 1.67.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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