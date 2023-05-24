Ингулец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 мая 2023

Сезон УПЛ накатывает на финиш. Командам осталось провести всего по три матча, в которых и решится как судьба чемпионства и еврокубковых мест, так и неудачников, которые покинут элиту.

В верхней части таблице у нас в этом сезоне интересно и красочно, три команды борются за чемпионство - интрига будь здоров. Но и в подвале, где продолжается борьба за выживание, все пусть и не так ярко, но не менее интересно закручено.

"Львов", как мы знаем, уже вылетел, "Металлист" почти вылетел, но бойня за нежелание финишировать на 14-м, "переходном" месте, продолжается нешуточная.

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И вот нас ждет матч, в котором "Металлист 1925" едет в гости к "Ингульцу" - очное противостояние борцов за выживание. Поединок с немного разными шансами и с привкусом легкого предматчевого скандала.

Но, обо всем по порядку.

"Ингулец" (Петрово) – "Металлист 1925" (Харьков)

VBET-лига. 28-й тур

25 мая, Петрово, Стадион "Ингулец"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Металлист 1925": последние новости

Главная и скандальная новость, которая предшествовала матчу – еще до поединка "Металлист" - Металлист 1925" журналисты "ТаТоТаке" обнародовали информацию, что руководство "цифровых" просит УАФ закрыть букмекерские линии на матч с "Ингульцом". По какой причине это было сделано, источник не пояснил.

Чуть позже председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Константин Валеулин информацию журналистов опроверг, однако при этом, почему-то не уточнил, что клуб не делал такого запроса, что, кажется, выглядело бы логичным…

"Искренне улыбаюсь, когда вижу, как люди тратят время и деньги на создание и размещение вымышленных негативных сплетен о ком-то. Отношусь к этому как к подтверждению того, что когда тебя не могут одолеть в честной и открытой борьбе, прибегают к "скандалам, интригам, расследованиям". Друзья, официально заявляю - все, что говорят о "Металлисте 1925" в телеграмм-каналах - бред. Не имеющая ничего общего с адекватной реальностью. "Металлист 1925" не принимал и не будет участвовать в подковерных играх", - заявил Валеулин.

В любом случае, на момент написания материала букмекерские конторы ставки на матч принимали, но с интересными коэффициентами, о чем мы напишем позже.

Ну а абстрагируясь от нехороших мыслей, скажем, что "Металлист 1925" в прошлом туре одолел в харьковском "Металлист", фактически, отправив соседей в Первую лигу. Та игра получилась не самой насыщенной, однако после перерыва "цифровые" были явно лучше и воплотили преимущество в победу.

Победа явно добавила позитива команде, которая не лучшим образом выглядит в последних матчах, но и Эдмар и Голодюк дружно говорили, что победа в дерби – это не главное, впереди "Ингулец", и что нужно решать поставленные задачи, а не радоваться победе в дерби.

У харьковчан из-за перебора карточек поединок пропустит Евгений Ткачук, но возвращается после дисквалификации Курило, так что за центр обороны можно не беспокоиться. В общем, ждем на поле всех сильнейших, которые должны доказать, что едут в Петрвоо не на экскурсию.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Рудавский, Безуглый, Курило, Жичиков, Габелок, А. Ткачук, Кравченко, Ременюк, Русин, Чирук

"Ингулец": последние новости

У "Ингульца" все довольно прозаично – рутинная и тяжелая борьба за выживание. Сергей Ковалец пытается оставить команду в элите, и что из этого выйдет, будем посмотреть уже по окончанию сезона.

В прошлом туре команда провела условно неплохой матч против "Зари", но все-таки нынешняя "Заря" - это "Заря" - несмотря на некоторые интересные моменты, петровцы проиграли 0:2.

Впереди – "Металлист 1925" и где еще, как не с харьковчанами, брать очки и хоть немного отдаляться от 14-го места, которое команда делит вместе с "Рухом" и "Вересом" и находится выше только по дополнительным показателям.

Ориентировочный состав "Ингульца": Билык, Запорожец, Козыренко, Козак, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Ситало, Поспелов, Резепов, Кухарук

Турнирная таблица

"Ингулец" имеет в активе 27 очков и делит 12-14 места с "Рухом" и "Вересом", при этом команда находится выше конкурентов за счет дополнительных показателей. Положение незавидное и угроза играть переходные матчи не отпускает команду.

"Металлист 1925" недалеко ушел, но все-таки ушел. У харьковчан 30 баллов и они могут хоть немного, но спать спокойнее.

К тому же, есть такое мнение, что для того, чтобы в текущем сезоне на 100% остаться в УПЛ, нужно набрать 30 очков. Какв видим, харьковчане свои уже набрали, а вот петровцы пока нет.

Так что, сугубо теоретически, "Ингульцу" чуть больше нужно. Но насколько это "чуть" будет влиять на игру обеих команд – увидим в четверг.

Также стоит упомянуть и календарь команд в двух последних турах.

После матча с харьковчанами "Ингулец" сыграет два выездных матча - с ФК "Львов" и с "Вересом".

У "цифровых" в концовке - домашние поединки с "Кривбассом" и "Динамо".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 12 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 14 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22 16 ФК Львов 27 3 4 20 18-48 -30 13

Последние матчи

"Ингулец" не выигрывает 6 матчей (2 нулевые ничьи с "Александрий" и "Кривбассом" и 4 поражения), и что еще хуже – команда очень долго не забивает. Последний раз петровцы поражали ворота соперников больше месяца назад – 19 апреля зашел единственный гол в ворота "Руха" (1:0). Безголевая серия команды длится 615 минут.

Как видим, голы и очки даются команде с огромным трудом.

У харьковчан последняя серия немного получше, но стабильности (в отличии от "Ингульца") нет никакой. В последних матчах М1925 обыграл "Львов" и "Металлист", сыграл вничью с "Минаем" и "Рухом", и проиграл "Заре" (разгромно) и "Вересу".

Тем не менее, команда очки берет и пока что исход борьбы за выживанием для харьковчан больше выглядит со знаком плюс, а не минус.

6 последних матчей "Ингульца": 0 побед, 2 ничьих, 4 поражения. Разница мячей – 0:9.

6 последних матчей "Металлиста 1925": 2 победы, 2 ничьих, 2 поражения. Разница мячей – 5:5.

В матче первого круга в Киеве "Металлист 1925" обыграл "Ингулец" со счетом 2:1.

"Ингулец" - "Металлист 1925": ставки и коэффициенты

"Ингулец" - "Металлист 1925": трансляция матча

Смотрите матч 28-го тура УПЛ в четверг, 25-го мая. Начало игры в 16:00. Трансляция будет доступна только на OTT-платформе "Setanta Sports".

Прогноз на матч "Ингулец" - "Металлист 1925": от UA-Футбол:

Несмотря на информацию СМИ о том, что харьковчане просили закрыть линию на матч, букмекеры принимают ставки на поединок. Но, с интересными коэффициентами, которые явным фаворитом дают именно кризисный "Ингулец".

В линиях "рабочие" коэффы на победу хозяев, а вот в харьковчан буки фактически не верят (6.0-6.5).

Также интересные коэффициенты на то что, "Ингулец", который не забивал уже 6 полных матчей (615 минут), все-таки забьет харьковчанам. На это событие букмекеры дают всего 1.15-1.2.

Другими словами, конторы ставки принимают, но видят именно "Ингулец" явным фаворитом поединка.

Как видим, делать ставки на этот матч очень тяжело. Впрочем, кжется, что в любом случае игра не будет очень результативный.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2,5 за 1.67.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.