Львов – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 25.05.2023

Все разговоры вокруг ФК "Львов" сводятся к возможной ликвидации клуба. Пока никто официально не подтверждал эту информацию (да и не факт, что есть кому подтверждать), но решение выглядит максимально логичным: у клуба нет ни идеи, ни желания идти к какой-то цели. Поэтому он двигается туда, откуда не возвращаются.

"Черноморец" на фоне такой депрессии в "сине-золотой" части Львова выглядит антиподом: команда постепенно становится на ноги после ужасного предыдущего сезона и не очень приятной первой половины текущего и в следующем чемпионате даже попробует побороться за еврокубки. Последнее не выглядит чем-то невероятным, учитывая нестабильность всех претендентов на пятую строчку.

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"Львов" - "Черноморец"

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25 мая. Львов. Стадион: "СКИФ". Начало в 14:00

Главный арбитр – Анастасия Романюк

Ассистенты: Виктор Матяш, Александр Беркут

Трансляция на ТВ – Setanta Sports+

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports, MEGOGO, SWEET.TV и другие

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Львов": последние новости

В начале мая "Эльче" стал первой командой, оформившей досрочный вылет из испанской Ла Лиги. Что произошло после этого? Коллектив набрал четыре очка в двух матчах, победив даже сам "Атлетико". Конечно, с турнирной точки зрения эти успехи уже никому не нужны, но должны быть нужны футболистам и болельщикам, которых у клуба почти нет: для первых заключительные туры - это возможность показать свои скиллы и право остаться в Премьер-лиге, хоть и в другом клубе. Проблема только в том, что по игрокам пока не видно, что они в этом заинтересованы.

"Львов" стал первым клубом УПЛ, кто уже начал свою трансферную кампанию. Однако она связана с потерей игроков: уже сообщил, что покинул клуб, защитник Игорь Дитятьев, также ходили слухи вокруг ухода бразильцев Габриэля и Антонио. Возможно, кто-то еще покинул клуб, но мы этого не узнаем, ведь сайт "Львов" не стал ожидать финала сезона и прекратил работу еще до его завершения.

Ожидаем, что юноши в трех заключительных турах будут привлекаться еще активнее, чем это было в предыдущем туре: тренерскому штабу уже терять нечего, а дать возможность дебютировать перспективной молодежи будет правильно.

Ориентировочный состав "Львова" (слева – направо): Рыбка – Симинин, Вовкун, Сасовский, Ременяк – Никитюк, Мильченко – Кузык, Богунов, Грисьо – Свржняк.

"Черноморец": последние новости

До завершения текущего сезона "Черноморец" должен окончательно определиться с составом, который будет в следующем сезоне бороться за нечто большее, чем не вылететь. По итогам десяти последних игр в УПЛ у одесситов шестой показатель в лиге: лучше "Александрии", "Кривбасса" и "Колоса", которые ведут или вели борьбу за еврокубки. Если не будет никаких потрясений во время летней паузы, то с лета мы увидим более амбициозный проект.

Изменения в стартовом составе гостей по сравнению с предыдущим туром будут. Должен вернуться в основу отбывший свою дисквалификацию Салюк, но не увидим мы по этой же причине Демченко, которого заменит Политыло. Не будет неожиданностью выход в основе Авагимяна вместо Хадиды, который выглядит не очень уверенно.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева – направо): Паст – Брагару, Салюк, Ермаков, Путря – Васильев, Политыло – Авагимян, Кузык, Бадибанга – Алефиренко.

Турнирная таблица

Для львовян последние матчи – исключительно бой с тенью. Даже предпоследней команда уже не станет, ведь имеет отрицательную статистику личных встреч с "Металлистом". С "Черноморцем" все интереснее: одесситы как могут завершить сезон в верхней половине таблицы, что будет большим успехом, так и попасть в стыковые игры за право остаться в УПЛ. От последней судьбы коллектив отделяет всего два очка: победы "Ингульца", "Руха" и "Миная" в текущем туре в случае собственной потери очков могут стать проблемой.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 12 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 14 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22 16 ФК Львов 27 3 4 20 18-48 -30 13

Последние матчи

Десять поражений подряд. Двенадцать матчей без выигрышей. Свою единственную победу в 2023-м "сине-золотые" нашли в дебютной игре года против "Миная", где больше удалось отскочить, чем наиграть на три очка. После этого львовяне не уступили только "Кривбассу", зацепившись за удивительную ничью 2:2. Лучший матч года – это тоже поражение. Против "Шахтера" в перенесенной встрече первого круга "Львов" показал отличную тактическую обученность и до 90+5 минуты удерживал ничью. Если бы команда так играла в каждом поединке, то сейчас должна бы быть где-то рядом с "Черноморцем".

Одесситам все еще не всегда хватает стабильности, однако сейчас мы говорим о коллективе, который в течение текущего сезона шел в зоне вылета. Весной неоднократно шли разговоры, что "моряки" добавили в качестве игры, но лучшим подтверждением этого стал поединок против "Динамо", когда команда Романа Григорчука проявила большее желание и умение добывать необходимый результат. С "Минаем" неделю назад так уже не получилось, но и там "Черноморцу" откровенно не везло: где-то подводила реализация, а где-то арбитры увидели сомнительный офсайд.

Личные встречи

Не стоит забывать, что этот "Львов" не имеет никакого отношения к тому, который заходил в УПЛ в конце нулевых. С тем коллективом "Черноморец" пересекался и в УПЛ, и в Первой лиге. В новейшей истории соперники провели четыре матча. Первый из них выиграл "Львов", однако по итогам трех последующих общее преимущество перешло к одесситам. В первом круге на берегу Черного моря хозяева праздновали победу 2:0 после голов Ермакова и Войтиховского.

"Львов" - "Черноморец": смотреть онлайн

Трансляция матча В эфире Львів - Чорноморець дивитися онлайн Смотреть трансляцию

"Львов" - "Черноморец": коэффициенты и ставки на матч

"Львов" – "Черноморец": прогноз на матч от UA-Футбол

"Черноморец" уже больше месяца чередует победы с поражениями. Десять дней назад одесситы одолели "Динамо", однако в следующем матче уступили "Минаю". Если держаться этой линии, то в четверг должна быть снова победа. "Львов" пытается давать бой любому сопернику, однако с каждым туром запал коллектива иссякает все больше. Шансы хозяев зацепиться за очки минимальны.

Ставка: "Черноморец" с форой -1.5 по 1.9

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша