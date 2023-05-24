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Львов – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 25.05.2023
Смогут ли львовяне победить еще хоть раз до финиша сезона?
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
Все разговоры вокруг ФК "Львов" сводятся к возможной ликвидации клуба. Пока никто официально не подтверждал эту информацию (да и не факт, что есть кому подтверждать), но решение выглядит максимально логичным: у клуба нет ни идеи, ни желания идти к какой-то цели. Поэтому он двигается туда, откуда не возвращаются.
"Черноморец" на фоне такой депрессии в "сине-золотой" части Львова выглядит антиподом: команда постепенно становится на ноги после ужасного предыдущего сезона и не очень приятной первой половины текущего и в следующем чемпионате даже попробует побороться за еврокубки. Последнее не выглядит чем-то невероятным, учитывая нестабильность всех претендентов на пятую строчку.
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"Львов" - "Черноморец"
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25 мая. Львов. Стадион: "СКИФ". Начало в 14:00
Главный арбитр – Анастасия Романюк
Ассистенты: Виктор Матяш, Александр Беркут
Трансляция на ТВ – Setanta Sports+
Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports, MEGOGO, SWEET.TV и другие
Текстовая трансляция -
"Львов": последние новости
В начале мая "Эльче" стал первой командой, оформившей досрочный вылет из испанской Ла Лиги. Что произошло после этого? Коллектив набрал четыре очка в двух матчах, победив даже сам "Атлетико". Конечно, с турнирной точки зрения эти успехи уже никому не нужны, но должны быть нужны футболистам и болельщикам, которых у клуба почти нет: для первых заключительные туры - это возможность показать свои скиллы и право остаться в Премьер-лиге, хоть и в другом клубе. Проблема только в том, что по игрокам пока не видно, что они в этом заинтересованы.
"Львов" стал первым клубом УПЛ, кто уже начал свою трансферную кампанию. Однако она связана с потерей игроков: уже сообщил, что покинул клуб, защитник Игорь Дитятьев, также ходили слухи вокруг ухода бразильцев Габриэля и Антонио. Возможно, кто-то еще покинул клуб, но мы этого не узнаем, ведь сайт "Львов" не стал ожидать финала сезона и прекратил работу еще до его завершения.
Ожидаем, что юноши в трех заключительных турах будут привлекаться еще активнее, чем это было в предыдущем туре: тренерскому штабу уже терять нечего, а дать возможность дебютировать перспективной молодежи будет правильно.
Ориентировочный состав "Львова" (слева – направо): Рыбка – Симинин, Вовкун, Сасовский, Ременяк – Никитюк, Мильченко – Кузык, Богунов, Грисьо – Свржняк.
"Черноморец": последние новости
До завершения текущего сезона "Черноморец" должен окончательно определиться с составом, который будет в следующем сезоне бороться за нечто большее, чем не вылететь. По итогам десяти последних игр в УПЛ у одесситов шестой показатель в лиге: лучше "Александрии", "Кривбасса" и "Колоса", которые ведут или вели борьбу за еврокубки. Если не будет никаких потрясений во время летней паузы, то с лета мы увидим более амбициозный проект.
Изменения в стартовом составе гостей по сравнению с предыдущим туром будут. Должен вернуться в основу отбывший свою дисквалификацию Салюк, но не увидим мы по этой же причине Демченко, которого заменит Политыло. Не будет неожиданностью выход в основе Авагимяна вместо Хадиды, который выглядит не очень уверенно.
Ориентировочный состав "Черноморца" (слева – направо): Паст – Брагару, Салюк, Ермаков, Путря – Васильев, Политыло – Авагимян, Кузык, Бадибанга – Алефиренко.
Турнирная таблица
Для львовян последние матчи – исключительно бой с тенью. Даже предпоследней команда уже не станет, ведь имеет отрицательную статистику личных встреч с "Металлистом". С "Черноморцем" все интереснее: одесситы как могут завершить сезон в верхней половине таблицы, что будет большим успехом, так и попасть в стыковые игры за право остаться в УПЛ. От последней судьбы коллектив отделяет всего два очка: победы "Ингульца", "Руха" и "Миная" в текущем туре в случае собственной потери очков могут стать проблемой.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|65-19
|+46
|69
|2
|СК Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|+36
|64
|3
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|+28
|61
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|5
|ФК Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|+5
|43
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|-7
|35
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|-12
|33
|9
|Металлист 1925
|27
|6
|12
|9
|22-39
|-17
|30
|10
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|30-37
|-7
|29
|11
|ФК Минай
|27
|7
|8
|12
|20-29
|-9
|29
|12
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|-8
|28
|13
|Рух
|27
|6
|9
|12
|28-36
|-8
|27
|14
|Ингулец
|27
|7
|6
|14
|20-33
|-13
|27
|15
|Металлист
|27
|5
|7
|15
|26-51
|-25
|22
|16
|ФК Львов
|27
|3
|4
|20
|18-48
|-30
|13
Последние матчи
Десять поражений подряд. Двенадцать матчей без выигрышей. Свою единственную победу в 2023-м "сине-золотые" нашли в дебютной игре года против "Миная", где больше удалось отскочить, чем наиграть на три очка. После этого львовяне не уступили только "Кривбассу", зацепившись за удивительную ничью 2:2. Лучший матч года – это тоже поражение. Против "Шахтера" в перенесенной встрече первого круга "Львов" показал отличную тактическую обученность и до 90+5 минуты удерживал ничью. Если бы команда так играла в каждом поединке, то сейчас должна бы быть где-то рядом с "Черноморцем".
Одесситам все еще не всегда хватает стабильности, однако сейчас мы говорим о коллективе, который в течение текущего сезона шел в зоне вылета. Весной неоднократно шли разговоры, что "моряки" добавили в качестве игры, но лучшим подтверждением этого стал поединок против "Динамо", когда команда Романа Григорчука проявила большее желание и умение добывать необходимый результат. С "Минаем" неделю назад так уже не получилось, но и там "Черноморцу" откровенно не везло: где-то подводила реализация, а где-то арбитры увидели сомнительный офсайд.
Личные встречи
Не стоит забывать, что этот "Львов" не имеет никакого отношения к тому, который заходил в УПЛ в конце нулевых. С тем коллективом "Черноморец" пересекался и в УПЛ, и в Первой лиге. В новейшей истории соперники провели четыре матча. Первый из них выиграл "Львов", однако по итогам трех последующих общее преимущество перешло к одесситам. В первом круге на берегу Черного моря хозяева праздновали победу 2:0 после голов Ермакова и Войтиховского.
"Львов" - "Черноморец": смотреть онлайн
"Львов" - "Черноморец": коэффициенты и ставки на матч
"Львов" – "Черноморец": прогноз на матч от UA-Футбол
"Черноморец" уже больше месяца чередует победы с поражениями. Десять дней назад одесситы одолели "Динамо", однако в следующем матче уступили "Минаю". Если держаться этой линии, то в четверг должна быть снова победа. "Львов" пытается давать бой любому сопернику, однако с каждым туром запал коллектива иссякает все больше. Шансы хозяев зацепиться за очки минимальны.
Ставка: "Черноморец" с форой -1.5 по 1.9
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша
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