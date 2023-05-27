Александрия - Заря: Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 28.05.2023

Такая красивая сказка "Зари" в нынешнем сезоне закончилась очень прозаично – поражение 0:3 от "Шахтера" лишило шансов на историческое чемпионство. Но чемпионат еще продолжается. И чтобы в целом отличный сезон не завершился провалом, нужно еще изрядно поработать. Учитывая уровень оппозиции в следующих двух матчах, "Заря" еще может потерять даже третье место. Чтобы окончательно забронировать бронзу (а это участие в Лиге Европы, а не Лиге Конференций) нужно победить "Александрию" - соперника, который сам еще должен волноваться за свою пятую строчку.

Vbet лига. 29 тур

28 мая. 15:00. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" – "Заря"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube

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Новости команд

"Александрия":

В прошлом туре команда Ротаня умудрилась растерять преимущество в два мяча в противостоянии с "Вересом". При этом "Александрия" на этот тур потеряла двух исполнителей – Бондаренко травмировался (хотя степень повреждения неизвестна), а Михайленко, к слову, отличившийся забитым голом, заработал четвертую желтую карточку.

Заменить центрального защитника должен Логинов – здесь все ясно. А вот с Михайленко есть проблема. Скорее всего, придется опускать ниже раскрывшегося в качестве центрального нападающего Кирилла Ковальца (хотя скорее всего речь идет о "ложной девятке"). Если капитан сыграет в полузащите, Кулаков сместится с фланга в центр. Возможно, это и к лучшему, ведь слева, где Андрей играл против "Вереса", он совсем не впечатлял. Тем более в резерве есть номинальный вингер Кожушко или ближе к атаке сыграет Мирошниченко.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко – Копина, Логинов, Бабогло, Скорко – Рыбалка, Сигеев – Мустафаев, Ковалец, Мирошниченко – Кулаков

"Заря":

Потеря Герреро оказалась роковой для "Зари" – луганчане не нашли других аргументов в противостоянии с "Шахтером". Без панамца придется играть и этот поединок. Хорошо, что снова доступен Погорилый, тогда Русин сможет вернуться на левый край атаки. Это важно, ведь Вантух может закрыть фланг обороны – там не будет Снурницына, заработавшего красную карточку.

По именам у Ван Леувена есть резервы для маневра. После разгрома от горняков наверняка не у всех будет оптимальное психологическое состояние. Но не скажется ли это на качестве? В конце концов место в основе могут получить Мышнев, Дришлюк, Хахлев и Полегенько.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Хахлев, Бражко – Полегенько, Мишнев, Русин – Погорелый

Статистика противостояния

После провозглашения Независимости соперники сыграли между собой 33 матча (в рамках высшего дивизиона, Первой лиги и Кубка Украины). Статистика равна – по 12 побед при 9 ничьих. В первом круге, правда, "Заря" оказалась на голову сильнее – 4:1. Тогда особенно зажег Бутко, оформивший дубль. На поле "Александрии" в рамках Высшей/Премьер-лиги было сыграно 10 матчей, хозяева победили 5 раз, дважды фиксировалась ничья, 3 раза выигрывала "Заря".

Последние матчи

"Александрия":

24.05.2023. "Верес" – "Александрия" 2:2

20.05.2023. "Александрия" – "Динамо" 1:5

15.05.2023. "Колос" – "Александрия" 0:2

11.05.2023. "Днепр-1" – "Александрия" 1:1

07.05.2023. "Александрия" – "Шахтер" 1:1

"Заря":

24.05.2023. "Заря" – "Шахтер" 0:3

20.05.2023. "Заря" – "Ингулец" 2:0

14.05.2023. "Металлист" – "Заря" 0:5

08.05.2023. "Заря" – "Металлист 1925" 3:0

03.05.2023. "Заря" – "Верес" 1:0

Турнирное положение

На первый взгляд соперники чувствуют себя весьма комфортно. Но проигравший окажется под серьезным давлением в последнем туре. Позиции "Александрии" готова атаковать "Ворскла", на третье место "Зари" посягает "Динамо". При этом луганчане еще могут навязать борьбу "Днепру-1" за серебро.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Александрия - Заря

Букмекеры видят фаворитом "Зарю". Но почему-то кажется, что психологическое состояние лучше у "Александрии", которая от своего недавнего разгрома (против "Динамо") успели отойти. Плюс лидер команды Ротаня на месте и в отличной форме (Ковалец), тогда как Ван Леувен на своего лучшего игрока рассчитывать не может. Эти аргументы подталкивают к мнению, что "Александрия" в этом поединке будет иметь хорошие шансы по меньшей мере не проиграть. Прогноз – 1Х.