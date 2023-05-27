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Александрия - Заря: Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 28.05.2023
Чего ждать от матча Александрия - Заря, украинская Премьер-лига, 28 мая 2023
фото - УПЛ
Такая красивая сказка "Зари" в нынешнем сезоне закончилась очень прозаично – поражение 0:3 от "Шахтера" лишило шансов на историческое чемпионство. Но чемпионат еще продолжается. И чтобы в целом отличный сезон не завершился провалом, нужно еще изрядно поработать. Учитывая уровень оппозиции в следующих двух матчах, "Заря" еще может потерять даже третье место. Чтобы окончательно забронировать бронзу (а это участие в Лиге Европы, а не Лиге Конференций) нужно победить "Александрию" - соперника, который сам еще должен волноваться за свою пятую строчку.
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28 мая. 15:00. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" – "Заря"
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Новости команд
"Александрия":
В прошлом туре команда Ротаня умудрилась растерять преимущество в два мяча в противостоянии с "Вересом". При этом "Александрия" на этот тур потеряла двух исполнителей – Бондаренко травмировался (хотя степень повреждения неизвестна), а Михайленко, к слову, отличившийся забитым голом, заработал четвертую желтую карточку.
Заменить центрального защитника должен Логинов – здесь все ясно. А вот с Михайленко есть проблема. Скорее всего, придется опускать ниже раскрывшегося в качестве центрального нападающего Кирилла Ковальца (хотя скорее всего речь идет о "ложной девятке"). Если капитан сыграет в полузащите, Кулаков сместится с фланга в центр. Возможно, это и к лучшему, ведь слева, где Андрей играл против "Вереса", он совсем не впечатлял. Тем более в резерве есть номинальный вингер Кожушко или ближе к атаке сыграет Мирошниченко.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко – Копина, Логинов, Бабогло, Скорко – Рыбалка, Сигеев – Мустафаев, Ковалец, Мирошниченко – Кулаков
"Заря":
Потеря Герреро оказалась роковой для "Зари" – луганчане не нашли других аргументов в противостоянии с "Шахтером". Без панамца придется играть и этот поединок. Хорошо, что снова доступен Погорилый, тогда Русин сможет вернуться на левый край атаки. Это важно, ведь Вантух может закрыть фланг обороны – там не будет Снурницына, заработавшего красную карточку.
По именам у Ван Леувена есть резервы для маневра. После разгрома от горняков наверняка не у всех будет оптимальное психологическое состояние. Но не скажется ли это на качестве? В конце концов место в основе могут получить Мышнев, Дришлюк, Хахлев и Полегенько.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Хахлев, Бражко – Полегенько, Мишнев, Русин – Погорелый
Статистика противостояния
После провозглашения Независимости соперники сыграли между собой 33 матча (в рамках высшего дивизиона, Первой лиги и Кубка Украины). Статистика равна – по 12 побед при 9 ничьих. В первом круге, правда, "Заря" оказалась на голову сильнее – 4:1. Тогда особенно зажег Бутко, оформивший дубль. На поле "Александрии" в рамках Высшей/Премьер-лиги было сыграно 10 матчей, хозяева победили 5 раз, дважды фиксировалась ничья, 3 раза выигрывала "Заря".
Последние матчи
"Александрия":
- 24.05.2023. "Верес" – "Александрия" 2:2
- 20.05.2023. "Александрия" – "Динамо" 1:5
- 15.05.2023. "Колос" – "Александрия" 0:2
- 11.05.2023. "Днепр-1" – "Александрия" 1:1
- 07.05.2023. "Александрия" – "Шахтер" 1:1
"Заря":
- 24.05.2023. "Заря" – "Шахтер" 0:3
- 20.05.2023. "Заря" – "Ингулец" 2:0
- 14.05.2023. "Металлист" – "Заря" 0:5
- 08.05.2023. "Заря" – "Металлист 1925" 3:0
- 03.05.2023. "Заря" – "Верес" 1:0
Турнирное положение
На первый взгляд соперники чувствуют себя весьма комфортно. Но проигравший окажется под серьезным давлением в последнем туре. Позиции "Александрии" готова атаковать "Ворскла", на третье место "Зари" посягает "Динамо". При этом луганчане еще могут навязать борьбу "Днепру-1" за серебро.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|65-19
|+46
|69
|2
|СК Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|+36
|64
|3
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|+28
|61
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|5
|ФК Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|+5
|43
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|7
|Кривбасс
|28
|11
|5
|12
|24-29
|-5
|38
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Александрия - Заря
Букмекеры видят фаворитом "Зарю". Но почему-то кажется, что психологическое состояние лучше у "Александрии", которая от своего недавнего разгрома (против "Динамо") успели отойти. Плюс лидер команды Ротаня на месте и в отличной форме (Ковалец), тогда как Ван Леувен на своего лучшего игрока рассчитывать не может. Эти аргументы подталкивают к мнению, что "Александрия" в этом поединке будет иметь хорошие шансы по меньшей мере не проиграть. Прогноз – 1Х.
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