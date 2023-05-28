Металлист – Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.05.2023

Этот матч для "Металлиста" может подытожить не только сезон, но и целый период, в течение которого были попытки стремительно вернуться и закрепиться в элите. Без победы над "Минаем" и стечения благоприятных обстоятельств в других матчах будет окончательный вылет в Первую лигу, что может обернуться потерей средств к существованию. Ситуация сложная, но прямо сейчас – не абсолютно безнадежная. Однако есть ли у "Металлиста" характер, чтобы уцепиться за спасительную соломинку?

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У "Миная" все гораздо лучше. Даже в случае вылета в Первую лигу клуб не погрузится в пучину безденежья, однако сейчас все усилия направлены на то, чтобы удержаться в УПЛ. И шансы на это немалые. Есть шанс даже избежать переходных матчей. Если "Минай" победит "Металлист", а с трио "Ингулец" - "Верес" - "Рух" по меньшей мере две команды потеряют очки – задача будет выполнена.

УПЛ. 29-й тур. 29.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Шандор

"Металлист" 15:00 "Минай"

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Новости "Металлиста"

Перица Огненович после поражения от "Кривбасса" выглядел не просто разочарованным, а подавленным. Говорил, что жалко тех людей, кого беспокоит судьба "Металлиста". Несмотря на сохранение математических шансов на спасение, тренер практически признал бессилие. Для спортивного чуда требуется не только подвиг от самого "Металлиста", но и стечение благоприятных обстоятельств.

Единственное, что хотя бы чуть-чуть сглаживает углы – это относительно простой календарь. "Минай" и "Черноморец", матч против которого запланирован на последний тур, – не мальчики для битья, но это хотя бы не претенденты на еврокубковую зону. В том состоянии, в котором харьковчане были в начале текущего сезона, они точно дали бы бой. А в условиях, когда одна нога уже висит над пропастью – есть сомнения.

Кадровые проблемы "Металлиста" связаны с травмами Бойчука, Романюка и Пати. Не в оптимальном состоянии находится Коркишко, но в предыдущем матче он сыграл около двух десятков минут.

Ориентировочный состав "Металлиста": Ермолов – Влага, Мизюк, Порох, Коррал – Панасенко, Ралюченко, Демченко – Наумец, Рязанцев – Прядун

Новости "Миная"

"Минай" мог приблизиться к цели на расстояние вытянутой руки, если бы после победы в Одессе над "Черноморцем" дома одолел "Рух". Не сказать, что закарпатцы безоговорочно наиграли на три очка, но все же два попадания в каркас ворот свидетельствуют о том, что победа была ближе к команде Шарана, чем к сопернику.

С другой стороны, тренер не испытывал судьбу и довольствовался ничьей. Но это все не будет бесполезным при условии, что очки удастся взять в поединке с "Металлистом". Потому что откладывать вопросы на последний тур, когда в гости к "Миная" приедет луганская "Заря" – слишком опасно.

Тем более аргументы, которые можно противопоставить "Металлисту", у "Миная" есть. В первую очередь это организованность и интенсивность действий. По обоим этим компонентам харьковчане уступают закарпатцам, хотя более изобретательно способны действовать в атаке. Это уже задача минимум для Немчанинова и компании – нейтрализовать Прядуна и Наумца.

Новых потерь у "Миная" нет – Воробчак, Гончар, Колесник. А вот Олег Вишневский успел восстановиться и сыграл против "Руха".

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Гончар, Немчанинов, Мельник, Булеза – Витенчук, Твердохлеб, Шишка – Рогозинский, Петько – Вишневский

"Металлист" - "Минай". Статистика личных встреч

В первом круге эти команды сыграли в малорезультативный футбол – все решил один-единственный гол закарпатцев. "Металлист" тогда удивил неанонсированными тренерскими решениями: игрой харьковчан руководил Василий Кобин, занимающий должность спортивного директора.

В общем, это будет второй матч между командами на официальном уровне.

20.11.2022. 14-й тур УПЛ

"Минай" – "Металлист" 1:0

Гол: Олег Вишневский 86

"Металлист" - "Минай". Последние матчи команд

Во время длительной серии без побед Перица Огненович говорил о необходимости прорыва, получения точки опоры. То есть о победе, которая помогла бы оттолкнуться от дна. Эта победа была одержана над "Львовом" в 25-м туре, после чего были проиграны три матча с общим счетом 0:9.

Теперь уже не до точек опоры – нужно включать экстренный режим. Если рычаги включения, кончено же, существуют.

"Минай" никак не может выйти на путь стабильности и связать в кучу четыре подряд беспроигрышных результата. Но и семь очков в последних четырех турах – это тоже очень неплохо. То есть в крайних четырех играх "Минай" проиграл только однажды.

Если не проиграет "Металлисту", то, возможно, выполнит задание на сезон.

"Металлист" - "Минай". Турнирное положение команд

Харьковчан устроит не просто победа. Нужна собственная победа и поражение по меньшей мере одного из пары "Верес" - "Рух". Тогда теоретические шансы спастись от прямого вылета останутся.

"Минай" тоже смотрит на "Верес" и "Рух" (а еще – на "Ингулец"), но в другом контексте. Если хотя бы две из этих трех команд не победят, а закарпатцы возьмут три очка, то окончательно исчезнет угроза не играть в следующем сезоне в УПЛ.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 0 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 0 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 0 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 0 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 0 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 0 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38 0 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 0 9 Черноморец 28 8 8 12 31-37 -6 32 0 10 Металлист 1925 28 6 13 9 22-39 -17 31 0 11 ФК Минай 28 7 9 12 20-29 -9 30 0 12 Ингулец 28 7 7 14 20-33 -13 28 0 13 Рух 28 6 10 12 28-36 -8 28 0 14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 0 15 Металлист 28 5 7 16 26-53 -27 22 0 16 ФК Львов 28 3 4 21 18-49 -31 13 0

"Металлист" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Металлист" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Мыная" 1:0. По прогнозу были бы какие-то сомнения, если бы "Металлист" находился в нормальном психологическом состоянии. Тогда можно было бы рассчитывать на то, что харьковчане потягаются с "Минаем" в интенсивном силовом футболе. Но при тех условиях, которые есть сейчас, кажется, что команда Шарана банально перебегает, затопчет "Металлист". При этом нельзя ожидать большого количества голов. "Тотал меньше 2,5" – это то, что наверняка даст дивиденды.