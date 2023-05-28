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Металлист – Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.05.2023
Металлист - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Этот матч для "Металлиста" может подытожить не только сезон, но и целый период, в течение которого были попытки стремительно вернуться и закрепиться в элите. Без победы над "Минаем" и стечения благоприятных обстоятельств в других матчах будет окончательный вылет в Первую лигу, что может обернуться потерей средств к существованию. Ситуация сложная, но прямо сейчас – не абсолютно безнадежная. Однако есть ли у "Металлиста" характер, чтобы уцепиться за спасительную соломинку?
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У "Миная" все гораздо лучше. Даже в случае вылета в Первую лигу клуб не погрузится в пучину безденежья, однако сейчас все усилия направлены на то, чтобы удержаться в УПЛ. И шансы на это немалые. Есть шанс даже избежать переходных матчей. Если "Минай" победит "Металлист", а с трио "Ингулец" - "Верес" - "Рух" по меньшей мере две команды потеряют очки – задача будет выполнена.
- "Металлист" 15:00 "Минай"
- Новости "Металлиста"
- Новости "Миная"
- "Металлист" - "Минай". Статистика личных встреч
- "Металлист" - "Минай". Последние матчи команд
- "Металлист" - "Минай". Турнирное положение команд
- "Металлист" - "Минай". Ставка и коэффициенты
- "Металлист" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 29-й тур. 29.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Шандор
"Металлист" 15:00 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab
Новости "Металлиста"
Перица Огненович после поражения от "Кривбасса" выглядел не просто разочарованным, а подавленным. Говорил, что жалко тех людей, кого беспокоит судьба "Металлиста". Несмотря на сохранение математических шансов на спасение, тренер практически признал бессилие. Для спортивного чуда требуется не только подвиг от самого "Металлиста", но и стечение благоприятных обстоятельств.
Единственное, что хотя бы чуть-чуть сглаживает углы – это относительно простой календарь. "Минай" и "Черноморец", матч против которого запланирован на последний тур, – не мальчики для битья, но это хотя бы не претенденты на еврокубковую зону. В том состоянии, в котором харьковчане были в начале текущего сезона, они точно дали бы бой. А в условиях, когда одна нога уже висит над пропастью – есть сомнения.
Кадровые проблемы "Металлиста" связаны с травмами Бойчука, Романюка и Пати. Не в оптимальном состоянии находится Коркишко, но в предыдущем матче он сыграл около двух десятков минут.
Ориентировочный состав "Металлиста": Ермолов – Влага, Мизюк, Порох, Коррал – Панасенко, Ралюченко, Демченко – Наумец, Рязанцев – Прядун
Новости "Миная"
"Минай" мог приблизиться к цели на расстояние вытянутой руки, если бы после победы в Одессе над "Черноморцем" дома одолел "Рух". Не сказать, что закарпатцы безоговорочно наиграли на три очка, но все же два попадания в каркас ворот свидетельствуют о том, что победа была ближе к команде Шарана, чем к сопернику.
С другой стороны, тренер не испытывал судьбу и довольствовался ничьей. Но это все не будет бесполезным при условии, что очки удастся взять в поединке с "Металлистом". Потому что откладывать вопросы на последний тур, когда в гости к "Миная" приедет луганская "Заря" – слишком опасно.
Тем более аргументы, которые можно противопоставить "Металлисту", у "Миная" есть. В первую очередь это организованность и интенсивность действий. По обоим этим компонентам харьковчане уступают закарпатцам, хотя более изобретательно способны действовать в атаке. Это уже задача минимум для Немчанинова и компании – нейтрализовать Прядуна и Наумца.
Новых потерь у "Миная" нет – Воробчак, Гончар, Колесник. А вот Олег Вишневский успел восстановиться и сыграл против "Руха".
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Гончар, Немчанинов, Мельник, Булеза – Витенчук, Твердохлеб, Шишка – Рогозинский, Петько – Вишневский
"Металлист" - "Минай". Статистика личных встреч
В первом круге эти команды сыграли в малорезультативный футбол – все решил один-единственный гол закарпатцев. "Металлист" тогда удивил неанонсированными тренерскими решениями: игрой харьковчан руководил Василий Кобин, занимающий должность спортивного директора.
В общем, это будет второй матч между командами на официальном уровне.
20.11.2022. 14-й тур УПЛ
"Минай" – "Металлист" 1:0
Гол: Олег Вишневский 86
"Металлист" - "Минай". Последние матчи команд
Во время длительной серии без побед Перица Огненович говорил о необходимости прорыва, получения точки опоры. То есть о победе, которая помогла бы оттолкнуться от дна. Эта победа была одержана над "Львовом" в 25-м туре, после чего были проиграны три матча с общим счетом 0:9.
Теперь уже не до точек опоры – нужно включать экстренный режим. Если рычаги включения, кончено же, существуют.
"Минай" никак не может выйти на путь стабильности и связать в кучу четыре подряд беспроигрышных результата. Но и семь очков в последних четырех турах – это тоже очень неплохо. То есть в крайних четырех играх "Минай" проиграл только однажды.
Если не проиграет "Металлисту", то, возможно, выполнит задание на сезон.
"Металлист" - "Минай". Турнирное положение команд
Харьковчан устроит не просто победа. Нужна собственная победа и поражение по меньшей мере одного из пары "Верес" - "Рух". Тогда теоретические шансы спастись от прямого вылета останутся.
"Минай" тоже смотрит на "Верес" и "Рух" (а еще – на "Ингулец"), но в другом контексте. Если хотя бы две из этих трех команд не победят, а закарпатцы возьмут три очка, то окончательно исчезнет угроза не играть в следующем сезоне в УПЛ.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|68-19
|+49
|72
|0
|2
|СК Днепр-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|+33
|64
|0
|3
|Заря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|+30
|64
|0
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|0
|5
|ФК Александрия
|29
|10
|13
|6
|42-39
|+3
|43
|0
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|0
|7
|Кривбасс
|28
|11
|5
|12
|24-29
|-5
|38
|0
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|-12
|33
|0
|9
|Черноморец
|28
|8
|8
|12
|31-37
|-6
|32
|0
|10
|Металлист 1925
|28
|6
|13
|9
|22-39
|-17
|31
|0
|11
|ФК Минай
|28
|7
|9
|12
|20-29
|-9
|30
|0
|12
|Ингулец
|28
|7
|7
|14
|20-33
|-13
|28
|0
|13
|Рух
|28
|6
|10
|12
|28-36
|-8
|28
|0
|14
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|-8
|28
|0
|15
|Металлист
|28
|5
|7
|16
|26-53
|-27
|22
|0
|16
|ФК Львов
|28
|3
|4
|21
|18-49
|-31
|13
|0
"Металлист" - "Минай". Ставка и коэффициенты
"Металлист" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Мыная" 1:0. По прогнозу были бы какие-то сомнения, если бы "Металлист" находился в нормальном психологическом состоянии. Тогда можно было бы рассчитывать на то, что харьковчане потягаются с "Минаем" в интенсивном силовом футболе. Но при тех условиях, которые есть сейчас, кажется, что команда Шарана банально перебегает, затопчет "Металлист". При этом нельзя ожидать большого количества голов. "Тотал меньше 2,5" – это то, что наверняка даст дивиденды.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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