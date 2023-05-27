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Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023

Украина
(1 голосов)

Досрочный чемпион либо возвращение золотой интриги?

Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023

Фото: Олександр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

А какой мог получиться матч, не проиграй "Днепр-1" полтавской "Ворскле". Однако коллектив Кучера оступился в наиболее ответственный момент, дав на руки "Шахтеру" все козыри. Коллектив Йовичевича, который посреди недели справился со своей задачей, разгромив "Зарю", имеет явные шансы на титул. Очная игра с днепрянами не имеет былого статуса, ведь даже в случае поражения, "оранжево-черные" останутся на первом месте за тур до финиша. Это называется уверенное лидерство.

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А что "Днепр-1"? Команда Кучера имеет математические шансы на чемпионство, однако для этого нужно многое сделать. Во-первых, добыть самим максимум в двух турах. Во-вторых, верить, что через неделю оступиться уже "Шахтер", не обыграв "Ворсклу". Более того, осечки могут стоить днепрянам даже второго места, ибо "Заря" рядом (отставание в три бала) и может наказать.

Содержание

"Шахтер" 15:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 29-й тур
28 мая, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: Е.Монзуль
Арбитр ВАР: А.Романюк
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Шахтер":

Последние несколько месяцев "горняки" провели не на лучшем уровне. Но когда нужно "Шахтер" показал, что такое чемпионский дух, подтвердив свой уровень в игре с "Зарей". Дончане провели отличный матч против луганчан, заслуженно взяв три бала. Да, вероятно разгром мог быть невозможен без удаления защитника соперника, однако сам итоговый результат получился полностью справедливым.

Еще одна хорошая новость для Йовичевича - практически полное отсутствие кадровых проблем. Да, все еще вне игры остаются Траоре, Петряк, Ризнык, в прошлом туре досрочную замену попросил Конопля, однако каждого из них заменить можно. К примеру, позицию Ефима спокойно закроет Гочолейшвили, а вместо Траоре вновь сыграет Сикан. В остальном, не стоит ждать от Йовичевича серьезной ротации во время столь важного отрезка.

Ориентировочный состав: Трубин - Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив - Сикан

  • "Днепр-1":

Поражение "Ворскле" - болезненный удар для команды Кучера. Осенью днепряне по праву считались лучшей командой турнира, однако не выдержали темп весной, потеряв несколько важных очков. Поднимать тему судейства прошлого тура мы не будем, ибо ныне это не повлияет ни на что. Да и стоит понимать, что против "Ворсклы" у команды Кучера был целый тайм для исправления положения, с чем они справиться не сумели.

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток перебрал желтых карточек, что помешает ему сыграть в главной игре сезона. Есть несколько вариантов его замены, однако мы поставим на то, что Кучер переместит с фланга в центр защиты Адамюка, а позицию правого фулбека закроет Танчик, Пасич, Лучкевич либо Хайнер. Также предположим, что в основу после травмы вернется Гуцуляк, заняв место Пеглоу.

Ориентировочный состав: Рыбак - Пасич, Адамюк, Сарапий, Матаррита - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Бланко - Довбик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69
2 Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64

Статистика команд

  • "Шахтер":

Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023 - изображение 1

  • "Днепр-1":

Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023 - изображение 2

Очные встречи

Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023 - изображение 3

Трансляция матча

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"Шахтер" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Днепр-1" от UA-Football

Ничья 2:2. С одной стороны, "горняки" выглядят фаворитами будущего матча. Они на эмоциональном подъеме, а также имеют гораздо меньше кадровых проблем. Но есть и обратная сторона. "Шахтеру" не обязательно побеждать, а потому они могут гроссмейстерски согласиться на ничью, наблюдая за идеями соперниками. У "Днепра-1" все сложнее с точки зрения таблицы, но от этого и проще. Им нужно побеждать, а зная характер коллектива Кучера, вытягивавший немало мертвых игр, мы уверенны, что они точно не отдадут титул без боя. А потому мы и ставим на ничью.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Прогнозы
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Комментарии (4)
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Cassid (Kiev)
27.05.2023 в 21:20
Думаю Днепр победит. Шахтер сильнее, но Йови будет играть на ничью. За что и поплатится.
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scorpius (Ck)
27.05.2023 в 21:31
После Зари на прессухе говорил про реванш и победу. Хитрит?
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scorpius (Ck)
27.05.2023 в 21:09
Чемпионские раунды в самом разгаре. Шахтер подошел в статусе боксера, который настрелял себе преимущество по очкам и держит дистанцию до окончания боя. Ну а отстающему претенденту терять нечего - надо рисковать, но можно нарваться на встречный хук и оказаться на полу.
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C_Ballack (Днепр)
27.05.2023 в 20:35
Посмотрим результат, но если Шахтер проиграет, то грош цена такому чемпиону.
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