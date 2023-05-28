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Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023

Украина
(1 голосов)

Мотивация осталась только у одних

Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" теперь официально доигрывает сезон. Маленькие надежды на третье место существовали ровно до воскресенья, пока 28-го мая "Заря" без проблем не разбила "Александрию", официально закрепив за собой третью позицию. И теперь киевляне остались без цели. Впереди два тура, 180 игровых минут и никакой мотивации. По крайней мере, в контексте турнирной борьбы.

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У "Вереса" все иначе. Неплохо начав сезон, коллектив Вирта провалил финиш первого полугодия, а также первую половину второго, из-за чего вместо комфортного пребывания в середине коллектив вынужден бороться за избежания стыков. А ради этого нужно взять побольше очков на финише кампании.

Содержание

"Динамо" 15:00 "Верес"

VBET-лига. 29-й тур
29 мая, Ровно, стадион "Авангард"
Арбитр: Д.Шурман
Трансляция: канал "2+2"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Динамо":

Если отвлечься от турнирного положения, то киевский клуб есть за что хвалить. По крайней мере, за два последних матча. Коллектив Шовковского не просто обыграл "Александрию" и "Колос" с общим счетом 8:1. Команда действовала агрессивно, неплохо смотрелась впереди, в то время как сзади выручали вратари: против "горожан" хорошо сыграл Нещерет, против ковалевцев - Бущан.

Вероятно, вратарская позиция - главная дилемма для СаШо (или же для Луческу, который уже прибыл на тренировку киевлян) перед будущей встречей. С небольшим риском, но сделаем ставку в пользу молодежи. Вновь из-за дисквалификации недоступен Ванат, также желтых карточек перебрал Вивчаренко, которого подменит Дубинчак. В прошлом туре впервые после травмы вернулся Шапаренко, однако не факт, что он готов к выходу в старте. Одним словом, мы не удивимся небольшой ротации от Шовковского, который даст молодежи немного больше игровых минут.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Дячук, Боль, Дубинчак - Андриевский, Шепелев - Паррис, Царенко, Волошин - Рамирес

  • "Верес":

Ровенчанам сильно не повезло с календарем на финише. В четырех последних турах коллективу Вирта выпали три топ-соперника - "Шахтер" (поражение 1:2), "Александрия" (ничья 2:2) и "Динамо". В прошлом туре "Верес" героически взял один бал в игре с "горожанами". "Красно-черные" дважды пропустили к 15-й минуте, однако не сдались, сумев выровнять игру и забить дважды. А в их нынешней ситуации даже один бал - неплохое достижение.

У "Вереса" нет проблем с дисквалифицированными игроками, а потому Юрий Вирт сможет рассчитывать на свой самый боевой набор игроков. Интересно, что против "Шахтера" наставник неожиданно для многих сыграл по схеме 5-4-1, а потому есть вероятность, что данный трюк повторится против другого гранда. С другой стороны, "Верес" слишком долго играет в 4-2-3-1, а потому мы поставим на более классическую для ровенчан схему с минимальной ротацией.

Ориентировочный состав: Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Клец, Кучеров - Близниченко, С.Шарай, Пасич - Гайдучик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56
14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28

Статистика команд

  • "Динамо":

Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023 - изображение 1

  • "Верес":

Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023 - изображение 2

Очные встречи

Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023 - изображение 3

Трансляция матча

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"Динамо" - "Верес": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Динамо" - "Верес" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:1. Мотивация - важная вещь в футбольном мире, однако от неё зависит далеко не все. Киевский клуб в последних матчах показывает вполне себе неплохую игру, отчего возникает ощущение, что команде СаШо приятно играть в футбол, когда сезон завершен досрочно и нет особой мотивации. В прошлом туре "динамовцы" доказали, что могут забивать и без Ваната, а потому мы и поставим на их триумф в будущей игре.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Прогнозы
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