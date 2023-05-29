Ворскла - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023

"Ворскле" дан еще один шанс спасти сезон. Очередной шанс. Вероятно, последний. Команда, от которой ждали прорыва, достаточно слабо смотрелась всю кампанию и рискует пролететь мимо еврокубков. Однако потеряно еще не все. За два тура до финиша коллектив Скрипника отстает от "Александрии" на четыре бала, при этом проведя на один матч меньше. То есть, в случае победы в понедельник, отрыв между командами сократиться до минимального. А пятое место, кто знает, открывает путь в квалификацию Лиги Конференций.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

У "Колоса" же особых задач не осталось. Неплохая серия в самом начале апреля (семь балов и ноль пропущенных в трех играх) подарили болельщикам надежду на еврокубковую борьбу, однако после начался серьезный спад. Ковалевцы точно не вылетят, однако вряд ли смогут занять место выше восьмого, чем вряд ли руководство команды и тренерский штаб смогут гордиться.

"Ворскла" 15:00 "Колос"

VBET-лига. 29-й тур

29 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Ворскла":

В прошлом туре полтавчане совершили настоящую сенсацию, обыграв на выезде "Днепр-1". По сути, это был своего рода подвиг, ведь "Ворскла" вышла на матч с четырьмя полевыми в запасе, без лучшего бомбардира Сефери, а после еще и пропустила быстрый гол. При этом, как сказал после матча Виктор Скрипник, ведь игру сопернику удалось разобрать достаточно качественно. Это и стало залогом триумфа.

Хорошая новость для полтавской команды - в строй на игру с "Колосом" вернутся два важных игрока. Речь идет об упомянутом выше Сефери, а также об опорнике Павлюке, который может сыграть на нескольких позиций. Снова готов к игре в старте Юрченко, выход которого с первых минут также помог бы команде. В остальном, серьезных изменений от Виктора Анатольевича ждать не стоит.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Челядин, Скляр, Юрченко - Кане, Степанюк, Сефери

"Колос":

В последнем матче ковалевцы без особых шансов уступили "Динамо". До этого, пускай и с боем, но проиграли "Днепру-1". Еще ранее, в сухую дома отлетели от "Александрии". На лицо явный спад команды, которому не видно конца. Вероятно, игроки и тренерский штаб просто дожидаются финиша, дабы после этого начать строить планы. При этом, далеко не факт, что все нынешние футболисты будут в команде в будущем сезоне, а значит мотивации играть у них и того меньше.

Игру с "Ворсклой" пропустит лучший бомбардир "бело-черных" Павел Ориховский. И это серьезная потеря. Наиболее вероятный выход из данной ситуации - это появление юного Велетня, неплохого ранее выходившего на замены. Ожидается возвращение в строй Кравченко, который не играл против "Динамо" из-за арендного соглашения. При этом, не стоит исключать и других изменений от Ярослава Вышняка.

Ориентировочный состав: Фесюн - Зозуля, Чоботенко, Черноморец, Емец - Милько, Богданов - Ильин, Велетень, Мякушко - Безбородько

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33

Статистика команд

"Ворскла":

"Колос":

Очные встречи

Трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Колос Смотреть трансляцию

"Ворскла" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Колос" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 1:0. Полтавчане - слишком нестабильный коллектив, однако в будущем матче победа им банально нужнее. А значит и играть они будут с максимально отдачей. "Колос" же не самым лучшим образом смотрится в выездных поединках, а теперь еще и потерял мотивацию и просто доигрывает сезон. В общем, для нас фаворит очевиден.