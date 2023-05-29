Львов – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.05.2023

Иногда так бывает, что матчи с аутсайдерами становятся решающими в распределении мест в таблице. "Львов" в этом сезоне себе уже помочь не может, однако может это сделать для "Ингульца" или же наоборот утопить петровцев в зону переходных матчей. Для этого нужно немного: победить в понедельник самому и ожидать результатов конкурентов. Такую "руку помощи" львовяне в течение мая уже протянули к "Металлисту" и "Руху". Впрочем, отдавать очки без борьбы команда Анатолия Бессмертного однозначно не захочет: пусть турнирных задач уже нет, однако нужно иметь честь и достоинство.

"Львов" - "Ингулец"

Vbet лига. 29-й тур

29 мая. Львов. Стадион: "СКИФ". Начало в 15:00

Главный арбитр – Дмитрий Кривушкин

Ассистенты: Владимир Шланчак и Тарас Чопилко

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Львов": последние новости

Количество опытных игроков в обойме "Львова" становится все меньше. Если против Александрии в начале мая средний возраст стартового состава составлял 27,0, то против "Черноморца" в предыдущем матче эта цифра уже составляла 22,6. Частично это произошло искусственно, ведь Анатолий Бессмертный против одесситов оставил в запасе Симинина, Никитюка, Мильченко: будто опыт должен подменять молодежь и подставлять плечо в случае необходимости, а не наоборот.

Продолжится ли ротация в сторону молодежи? Вопрос среди всех вопросов. Не исключено, что ротация в предыдущем туре была связана с желанием дать опытным игрокам отдохнуть из-за плотного графика. В любом случае все ответы мы узнаем уже за час до игры, когда станут известны стартовые составы.

Ориентировочный состав "Львова" (слева – направо): Ольховой – Кузык, Михавко, Сасовский, Грисьо – Алибеков – Богунов, В.Михайлив, Беляев, Р.Михайлив – Герыч.

"Ингулец": последние новости

В открытом доступе статистики владения мячом нет, но визуально показалось, что в игре против "Металлиста 1925" в предыдущем туре "Ингулец" навозил мяч на собственный клубный рекорд. Проблема лишь в том, что у Сергея Ковальца вся команда умеет перепасовываться в районе центрального круга, а вот создавать и забивать некому. Как следствие – затяжная безголевая серия. Именно из-за отсутствия идей впереди Ковалец-старший провел сразу три замены уже в перерыве против "М1925". Сейчас наставник должен учесть те ошибки, потому что атаковать снова придется много. А еще можно спросить совета, как забивать, у Младена Бартуловича: он лучший бомбардир в противостоянии "Львов" - "Ингулец" и забивал львовянам дважды в карьере.

Головкин должен сохранить место в старте, а на острие может выйти Ситало или Марусич. Ожидаем возвращения в основу Запорожца

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Паламарчук – Смоляков, Ковалев, Кучеренко, Сидоренко – Запорожец, Клименко – Козак, Головкин, Козыренко – Марусич.

Турнирная таблица

"Львов" никуда не сдвинется с последнего места, поэтому обсуждать турнирные перспективы "сине-золотых" нет смысла. Куда более интересны дела у "Ингульца". Сейчас петровцы идут на одну ступень выше переходных матчей и имеют преимущество над "Вересом" и "Рухом" только в личных встречах. Логично, что для того чтобы себя обезопасить, подопечным Сергея Ковальца необходимо побеждать. Потенциальные три очка даже могут позволить подняться на одну ступеньку вверх. Прямой вылет "казакам" не грозит, но это однозначно не те мысли, которыми команда должна сейчас радовать.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 9 Черноморец 28 8 8 12 31-37 -6 32 10 Металлист 1925 28 6 13 9 22-39 -17 31 11 ФК Минай 28 7 9 12 20-29 -9 30 12 Ингулец 28 7 7 14 20-33 -13 28 13 Рух 28 6 10 12 28-36 -8 28 14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 15 Металлист 28 5 7 16 26-53 -27 22 16 ФК Львов 28 3 4 21 18-49 -31 13

Последние матчи

Если вы просыпаетесь каждый день с мыслями, что ненавидите свою работу, посмотрите на ФК "Львов". Ребята проигрывают почти три места подряд. Последний раз команда сначала Олега Дулуба, а затем Анатолия Бессмертного не уступала еще перед международной паузой в марте, когда сыграла вничью с "Кривбассом". Все остальные матчи после этого "сине-золотые" проиграли. А сейчас еще и не забивают больше пятисот минут.

Нападение – ахиллесова пята обоих коллективов. У "Ингульца" за всю вторую половину сезона всего восемь голов, пять из них команда забила в течение трех недель марта. Текущая безголевая полоса уже пересекла отметку в семь сотен минут. И как бы ни тасовал Сергей Ковалец своих нападающих, пока ничего не помогает.

Личные встречи

"Львов" можно считать для "Ингульца" удобным соперником. Петровцы еще не потерпели ни одного поражения в очных матчах и стабильно, хотя бы один, но забивают. В первом круге текущего чемпионата как раз один гол решил судьбу дуэли. Его перед перерывом на свой счет выдающимся ударом из-за пределов штрафной забил Марусич. В принципе, это все, чем запомнилась дуэль на петровской грязи.

"Львов" - "Ингулец": коэффициенты и ставки на матч

"Львов" - "Ингулец": прогноз на матч от UA-Футбол

Это будет встреча двух худших атакующих линий УПЛ, для которых обычно голевая феерия - это нечто вроде 2:1 или 1:2. В последний раз "Львов" забивал еще в апреле в ворота "Вереса", нападение "Ингульца" до сих пор празднует победный гол в ворота "Руха" в середине предыдущего месяца. Ожидать, что у команд откроются голевые чакры, очень наивно.

Ставка: тотал менее 2.5 за 1.7

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша