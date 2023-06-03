Минай - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023

"Минай" в предпоследнем туре УПЛ сделал все от себя зависящее – одержал победу над немощным "Металлистом". Победа была волевая, выстраданная. Поэтому было бы символично, если бы она ознаменовала выполнение закарпатцами поставленного перед ними турнирного задания. Однако не идеально сложились обстоятельства в параллельных матчах. На недосягаемое расстояние от переходной зоны "Минай" не оторвался.

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Поэтому формально турнирного веса последний матч лишен не будет. А для соперника – и подавно. В гости к "Миную" приедет "Заря", которая уже гарантировала себе минимум третье место, однако имеет шанс добыть историческое серебро. Но луганчане, в отличие от "Миная", не являются хозяевами собственной турнирной судьбы в контексте последнего тура УПЛ. Они вынуждены будут оглядываться на поединок, который пройдет в нескольких километрах от "Минай-Арены".

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виталий Романов

"Минай" 15:00 "Заря"

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Новости "Миная"

Может сложиться так, что даже поражение устроит "Минай". Более того, такой сценарий не является невероятным. Отсутствие набранных в 30-м туре очков не станет для закарпатцев проблемой, если хотя бы одна из трех команд ("Металлист 1925", "Ингулец", "Рух") не выиграет, или если хотя бы одна из двух ("Колос", "Черноморец") проиграет. То есть для падения в зону переходных матчей нужно поражение "Миная" от "Зари" и совпадение неблагоприятных результатов в пяти параллельных поединках.

Но рассчитывать на других – это дело неблагодарное и опасное. Поэтому в первую очередь "Минай" будет стараться зацепиться за очки в своем поединке, хотя соперник для этого не слишком благоприятен – одна из лучших команд Украины в этом сезоне. С другой стороны, в первом круге "Минай" сумел остановить "Зарю". А уже весной всю неприятность "Миная" как соперника на себе ощутили и "Шахтер", и "Днепр-1", и "Александрия". Коллективу Ван Леувену тоже будет непросто.

Играть придется без дисквалифицированного Сергея Петько, который в последнее время нередко появлялся на поле. Уже давно травмированы Воробчак, Горин и Колесник. Против "Металлиста" из-за температуры не играл Мельник. Выпал также Витенчук. Готов ли он вернуться – неизвестно.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза – Шишка, Твердохлеб – Гечев, Рогозинский – Вишневский

Новости "Зари"

Давления на "Зарю" уже нет – третье место уже в кармане, а вместе с ним – по меньшей мере групповой этап Лиги конференций. Соль в том, что луганчане впервые в истории чемпионата Украины могут финишировать в зоне Лиги чемпионов. Для этого в своем поединке нужно набрать больше очков, чем в своем наберет "Днепр-1".

Пикантность состоит в том, что второе место УПЛ, в отличие от третьего, не гарантирует группового этапа. Патрик Ван Леувен должен адекватно оценить свои силы и возможности бороться с командами уровня "Серветта", "Славии", "Панатинайкоса", "Олимпиакоса" – это те, с кем вице-чемпион Украины может пересечься на ранних этапах квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поражения и там, и там повлекут за собой падение в раунд плей-офф Лиги конференций, где уже можно окончательно попрощаться с еврокубками.

Однако волков бояться – в лес не ходить. "Заря" должна по крайней мере попытаться зацепиться за историческую возможность сыграть в Лиге чемпионов. Это будет свидетельствовать о том, что клуб растет и не боится рисков, предпочитая развитие.

В Минае точно не поможет дисквалифицированный Снурницын. А вот к отсутствию Данченко, Чурко, Кирюханцева и Мацапуры общественность уже привыкала. Вероятно, не будет также Герреро, который травмировался в поединке с "Ингульцом".

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко, Шахов, Булеца – Русин, Антюх – Мишнев

"Минай" - "Заря". Личные встречи команд

В первом круге закарпатцы зацепились за выгодную для них ничью 1:1. Такой результат был зафиксирован во втором подряд матче между этими командами. А вот чуть раньше были две сухие победы "Зари".

Историческая составляющая – на стороне команды из Луганска. Но не без нюансов.

"Минай" - "Заря". Последние матчи команд

У "Миная" продолжается добротная серия. Просто отличная. Только одно поражение в последних пяти матчах. Ни в одном из последних девяти поединков закарпатцы не пропускали более одного гола в свои ворота. Было бы символично закончить этот чемпионат не поражением и впервые в своей истории связать в кучу более трех беспроигрышных результатов в УПЛ.

"Заря" после зимней паузы проиграла только два поединка. Один из них – совсем недавно от донецкого "Шахтера". Этот результат лишил луганцев шансов финишировать на первом месте, но все еще актуальна борьба за вторую строчку.

Примечательно, что последняя ничья в УПЛ у "Зари" была в декабре 2022-го года.

"Минай" - "Заря". Турнирное положение команд

Даже ничья гарантирует "Минаю" сохранение прописки. Очень возможно, что не придется играть переходные матчи даже в случае поражения. Однако нужно думать и о другом: у "Миная" есть историческая возможность финишировать в топ-8. Для этого нужно победить. Хотя даже одиннадцатая итоговая позиция станет лучшим результатом всех закарпатских команд, когда-либо выступавших на элитарном уровне чемпионата Украины. Для обновления исторического рекорда по набору закарпатцами очков нужен еще один балл (31 очко, которое есть сегодня – это повторение рекорда "Говерлы" в сезоне 2004/05).

У "Зари" рекорд по количеству очков обновился после победы над "Ингульцом". А после матча с "Минаем" может обновиться рекорд по итоговому месту в чемпионате Украины.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 0 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 0 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 0 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59 0 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 0 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 0 42 0 7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 -3 41 0 8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33 0 9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33 0 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32 0 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31 0 12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31 0 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31 0 14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28 0 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22 0 16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13 0

"Минай" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Заря" очень сильна, когда ей дают пространство. Но в матче с "Минаем" этого пространства не будет. Придется позиционными атаками раскрывать насыщенную оборону соперника, что в отсутствие Герреро может быть проблемой. "Минай" однозначно будет на психологическом подъеме после серии удачных результатов и на собственном стадионе, который заполняется даже во время запрета на посещение трибун. Кроме того, закарпатцы будут вдохновлены предвкушением выполненной задачи. И все это наложится на неопределенность игроков "Зари", которые, похоже, и сами не до конца понимают, что для них лучше в сегодняшней ситуации (второе или третье место). Есть предпосылки к тому, что фаворит потеряет очки. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью.