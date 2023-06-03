Днепр-1 - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023

"Днепр-1" пережил серьезный удар по амбициям. Два поражения подряд лишили команду любых шансов на чемпионство и поставили под угрозу перспективы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Во избежание полного фиаско команде Александра Кучера нужно победить "Кривбасс".

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"Кривбасс", который приедет в Ужгород с турнирной мотивацией. И не какой-нибудь эфемерной или теоретической, а вполне четкой: победа может вывести криворожцев в Лигу конференций. Правда, в этой ситуации не все зависит только от подопечных Юрия Вернидуба. Но это не значит, что борьба будет менее острой.

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко; арбитр ВАА - Николай Балакин

"Днепр-1" 15:00 "Кривбасс"

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Новости "Днепра-1"

Многое будет зависеть от психологической составляющей. Александр Кучер говорил, что после поражения от "Ворсклы" так и не сумел настроить команду на бой с "Шахтером". Сможет ли настроить на бой с "Кривбассом", от которого зависят перспективы днепрян относительно зоны Лиги чемпионов? Здесь играет роль и престиж, ведь финишировать третьим, декларируя цель стать чемпионом, будет совсем болезненно.

Второе место дает возможность пробиться в группу Лиги чемпионов, но не гарантирует участие в осенней стадии ни одного из европейских турниров. Однако "Днепр-1" уже сейчас может оценивать свои силы на фоне "Серветта" и "Панатинайкоса" – команд, с одной из которых вице-чемпиону УПЛ придется стартовать в следующем еврокубковом сезоне. Если уверенность есть, тогда нужно просто побеждать "Кривбасс". И готовиться к жаркому лету.

Но ведь добывать результат против команды Юрия Вернидуба придется с огромными кадровыми проблемами. Травмы Бабенко и Пуриты, бегство Яниса Амаша, дисквалификация Гуцуляка, Пеглоу, Матарриты и Федорива. Особенно ощутима потеря двух атакующих фланговых игроков.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич – Рубчинский, Пихалёнок, Когут – Бланко, Назаренко – Довбик

"Днепр-1" - "Кривбасс". Статистика личных встреч

Команды до сих пор сыграли между собой один матч, и он закончился сенсацией. "Кривбасс" в конце первого круга сумел победить "Днепр-1", прервав уверенное шествие команды Кучера в чемпионате Украины. Очков, потерянных в Кривом Роге, "Днепру-1" очень не хватило в борьбе за чемпионство. Так что можно говорить о принципиальном матче-возможности для реванша.

28.11.2022. 15-й тур УПЛ

"Кривбасс" – "Днепр-1" 2:1

Голы: Волошин 27, Дебелко 73 – Довбик 22 (пен.)

"Днепр-1" – "Кривбасс". Последние матчи команд

Впервые в текущем розыгрыше УПЛ "Днепр-1" проиграл два к ряду матча. Однако уже была серия, когда имела место потеря очков в трех поединках подряд (поражение – ничья – поражение). Для "Днепра-1" очень важно не повторить эту серию. Победа над "Кривбассом" будет означать, что придется форсировать летнюю подготовку к раннему старту в квалификации Лиги чемпионов.

"Кривбасс" – нестабильный, но второй круг команда проводит гораздо лучше, чем первый. Настолько, что удалось сохранить шансы на еврокубковую зону до последнего тура чемпионата. В четырех последних матчах "Кривбасс" одержал три победы без пропущенных мячей. Можно говорить, что удалось сохранить тонус до самого важного отрезка сезона.

"Днепр-1" – "Кривбасс". Турнирное положение команд

В контексте "Днепра-1" все просто: ему нужно набрать не меньше очков, чем в параллельном матче наберет "Заря". Победа гарантирует днепрянам участие в следующей Лиге чемпионов вне зависимости от других результатов.

"Кривбасс" может надеяться на пятое место только в случае победы (ничья команду Вернидуба не устроит). Но даже при таком условии нужно дождаться поражения "Александрии" от "Руха" и не победы "Ворсклы" над "Шахтером". Перспективы, если честно, не самые светлые.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 0 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 0 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 0 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59 0 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 0 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 0 42 0 7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 -3 41 0 8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33 0 9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33 0 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32 0 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31 0 12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31 0 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31 0 14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28 0 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22 0 16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13 0

"Днепр-1" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:1. В прессе уже были какие-то слухи о возможном "стратегическом падении" днепрян на третье место, но серьезно о таком говорить не следует. Каждый спортсмен должен себя уважать и бороться за самые высокие позиции. Тем более, на фоне такого контекста, который есть вокруг "Днепра-1". Вряд ли Кучер захочет со статусом претендента на чемпионство остаться даже без квалификации Лиги чемпионов. Дополнительный стимул для днепрян – желание отомстить "Кривбассу" за поражение в первом круге.

Команда Вернидуба хорошо играет против мяча, поэтому ожидается трудный для фаворита матч. Но прогнозируем победу "Днепра-1" с голом Довбика – на это можно сделать ставку. Главный бомбардир УПЛ должен как минимум повторить рекорд Генриха Мхитаряна (нужен еще один мяч).