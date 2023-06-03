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Днепр-1 - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023
Днепр-1 - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.06.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" пережил серьезный удар по амбициям. Два поражения подряд лишили команду любых шансов на чемпионство и поставили под угрозу перспективы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Во избежание полного фиаско команде Александра Кучера нужно победить "Кривбасс".
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"Кривбасс", который приедет в Ужгород с турнирной мотивацией. И не какой-нибудь эфемерной или теоретической, а вполне четкой: победа может вывести криворожцев в Лигу конференций. Правда, в этой ситуации не все зависит только от подопечных Юрия Вернидуба. Но это не значит, что борьба будет менее острой.
УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко; арбитр ВАА - Николай Балакин
"Днепр-1" 15:00 "Кривбасс"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал 2+2, YouTube-канал FootballHab
Новости "Днепра-1"
Многое будет зависеть от психологической составляющей. Александр Кучер говорил, что после поражения от "Ворсклы" так и не сумел настроить команду на бой с "Шахтером". Сможет ли настроить на бой с "Кривбассом", от которого зависят перспективы днепрян относительно зоны Лиги чемпионов? Здесь играет роль и престиж, ведь финишировать третьим, декларируя цель стать чемпионом, будет совсем болезненно.
Второе место дает возможность пробиться в группу Лиги чемпионов, но не гарантирует участие в осенней стадии ни одного из европейских турниров. Однако "Днепр-1" уже сейчас может оценивать свои силы на фоне "Серветта" и "Панатинайкоса" – команд, с одной из которых вице-чемпиону УПЛ придется стартовать в следующем еврокубковом сезоне. Если уверенность есть, тогда нужно просто побеждать "Кривбасс". И готовиться к жаркому лету.
Но ведь добывать результат против команды Юрия Вернидуба придется с огромными кадровыми проблемами. Травмы Бабенко и Пуриты, бегство Яниса Амаша, дисквалификация Гуцуляка, Пеглоу, Матарриты и Федорива. Особенно ощутима потеря двух атакующих фланговых игроков.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич – Рубчинский, Пихалёнок, Когут – Бланко, Назаренко – Довбик
"Днепр-1" - "Кривбасс". Статистика личных встреч
Команды до сих пор сыграли между собой один матч, и он закончился сенсацией. "Кривбасс" в конце первого круга сумел победить "Днепр-1", прервав уверенное шествие команды Кучера в чемпионате Украины. Очков, потерянных в Кривом Роге, "Днепру-1" очень не хватило в борьбе за чемпионство. Так что можно говорить о принципиальном матче-возможности для реванша.
28.11.2022. 15-й тур УПЛ
"Кривбасс" – "Днепр-1" 2:1
Голы: Волошин 27, Дебелко 73 – Довбик 22 (пен.)
"Днепр-1" – "Кривбасс". Последние матчи команд
Впервые в текущем розыгрыше УПЛ "Днепр-1" проиграл два к ряду матча. Однако уже была серия, когда имела место потеря очков в трех поединках подряд (поражение – ничья – поражение). Для "Днепра-1" очень важно не повторить эту серию. Победа над "Кривбассом" будет означать, что придется форсировать летнюю подготовку к раннему старту в квалификации Лиги чемпионов.
"Кривбасс" – нестабильный, но второй круг команда проводит гораздо лучше, чем первый. Настолько, что удалось сохранить шансы на еврокубковую зону до последнего тура чемпионата. В четырех последних матчах "Кривбасс" одержал три победы без пропущенных мячей. Можно говорить, что удалось сохранить тонус до самого важного отрезка сезона.
"Днепр-1" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
В контексте "Днепра-1" все просто: ему нужно набрать не меньше очков, чем в параллельном матче наберет "Заря". Победа гарантирует днепрянам участие в следующей Лиге чемпионов вне зависимости от других результатов.
"Кривбасс" может надеяться на пятое место только в случае победы (ничья команду Вернидуба не устроит). Но даже при таком условии нужно дождаться поражения "Александрии" от "Руха" и не победы "Ворсклы" над "Шахтером". Перспективы, если честно, не самые светлые.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|68-19
|+49
|72
|0
|2
|СК Днепр-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|+33
|64
|0
|3
|Заря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|+30
|64
|0
|4
|Динамо
|29
|18
|5
|6
|50-24
|+26
|59
|0
|5
|ФК Александрия
|29
|10
|13
|6
|42-39
|+3
|43
|0
|6
|Ворскла
|29
|12
|6
|11
|36-36
|0
|42
|0
|7
|Кривбасс
|29
|12
|5
|12
|26-29
|-3
|41
|0
|8
|ФК Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|-8
|33
|0
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|-14
|33
|0
|10
|Черноморец
|29
|8
|8
|13
|32-40
|-8
|32
|0
|11
|Металлист 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|-19
|31
|0
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|-6
|31
|0
|13
|Ингулец
|29
|8
|7
|14
|22-33
|-11
|31
|0
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|-11
|28
|0
|15
|Металлист
|29
|5
|7
|17
|27-55
|-28
|22
|0
|16
|ФК Львов
|29
|3
|4
|22
|18-51
|-33
|13
|0
"Днепр-1" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 2:1. В прессе уже были какие-то слухи о возможном "стратегическом падении" днепрян на третье место, но серьезно о таком говорить не следует. Каждый спортсмен должен себя уважать и бороться за самые высокие позиции. Тем более, на фоне такого контекста, который есть вокруг "Днепра-1". Вряд ли Кучер захочет со статусом претендента на чемпионство остаться даже без квалификации Лиги чемпионов. Дополнительный стимул для днепрян – желание отомстить "Кривбассу" за поражение в первом круге.
Команда Вернидуба хорошо играет против мяча, поэтому ожидается трудный для фаворита матч. Но прогнозируем победу "Днепра-1" с голом Довбика – на это можно сделать ставку. Главный бомбардир УПЛ должен как минимум повторить рекорд Генриха Мхитаряна (нужен еще один мяч).
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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