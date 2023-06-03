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Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023

Украина
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Новый чемпион против борца за еврокубки

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023

Фото: ФК Шахтар

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний тур любого из чемпионатов - это всегда про мотивацию. К примеру, к завершающей игре сезона донецкий "Шахтер" подходит в статусе досрочного чемпиона, а потому особо стараться в полтавском матче им смысла нет. Конечно было бы красиво пройти весеннюю дистанцию без поражений в рамках УПЛ, однако это задача второстепенная. С основной коллектив Йовичевича уже справился.

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У "Ворсклы" все иначе. Долгое время команда Скрипника разочаровала, однако под конец начала выдавать крутые результаты и вплотную прижались к пятой "Александрии". От "горожан" полтавчан отделяет лишь один бал, и учитывая форму команду Ротаня, "зелено-белым" вполне по силам рассчитывать на последнюю еврокубковую позицию. Однако для этого дома нужно одолеть чемпиона.

Содержание

"Ворскла" 15:00 "Шахтер"

VBET-лига. 30-й тур
4 июня, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Арбитр: И.Пасхал
Арбитр ВАР: В.Копиевский
Трансляция: канал "Setanta Sports"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sports"/OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Ворскла":

Полтавчане под конец сезона находятся в своей наилучшей форме. Четыре победы кряду добытые коллективом Скрипника, в трех из которых еще и удалось не пропустить, помогли "зелено-белым" помечтать о еврокубках. Нестабильность на протяжении большей части сезона дает о себе знать, однако в последних играх "Ворскла" не только стала увереннее играть в обороне, но и грамотнее распоряжаться моментами. В последней игре против "Колоса" полтавчане долго искали ключик к воротам соперника, однако под конец дожали и реализовали преимущество. Такое с ними в этом сезоне случалось нечасто.

Перед последней игрой сезона у "Ворсклы" не так много кадровых проблем. Нет дисквалифицированных, уже пару матчей как в строю Юрченко, в прошлой игре впервые после травмы сыграл легионер Родригес, забивший переломный гол. Его и ожидаем с первым минут, причем на позиции вингера, вследствие чего "десятку" сыграет быстрый Кане. Более молодой Павлюк, по нашему мнению, останется в запасе, как и творческий Юрченко. Его выход будем ожидать во втором тайме.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Челядин, Скляр - Родригес, Кане, Сефери - Степанюк

  • "Шахтер":

А помните недавно многие критиковали тренерский штаб "горняков" за игру во втором круге? После двух последних матчей негативных отзывов в адрес Йовичевича явно поубавилось. "Шахтер" в стиле чемпиона провел два ключевых матча, добыв разгромные победы над "Зарей" и "Днепром-1". В обеих играх "горняки" делали ставку на резвый старт и быстрый гол, после которого сушили игру и ждали свой шанс на пространстве. Тактика доказала свою живучесть. Дважды доказала.

Прошедший тур запомнился не только победой "Шахтера", но и дракой между дончанами и игроками "Днепра-1". По итогу, перед финальным матчем "горняки" лишились двух игроков - красные за мордобой получили Трубин и Назарина. И если второй не считался основным игроком команды, то вместо первого придется выпускать в бой ветерана Пятова. Однако на этом ротации не ограничится. Сделаем смелый прогноз, предположив, что Йовичевич решит заменить большую часть футболистов, дав Шведу, Тотовицкому, Джурасеку и остальным шанс сыграть в старте.

Ориентировочный состав: Пятов - Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Джурасек - Швед, Тотовицкий, Топалов - Келси

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Шахтер 28 22 6 1 68-19 +49 72
6 Ворскла 28 12 6 11 36-36 0 42

Статистика команд

  • "Ворскла":

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023 - изображение 1

  • "Шахтер":

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023 - изображение 2

Очные встречи

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023 - изображение 3

Трансляция матча

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"Ворскла" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Ворскла" - "Шахтер" от UA-Football

Ничья 1:1. Будь у "горняков" турнирные задачи перед последним туром, именно команду Йовичевича можно было считать явным фаворитом матча. Однако здесь преимущество на стороне "ворсклян", как и фактор домашнего поля. Ко всему прочему, Виктор Скрипник умеет детально готовиться к играм против грандов, что он доказал в поединке против "Днепра-1". А потому мы и ставим на итоговую ничью в завершающей игре сезона.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Прогнозы
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