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Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023

Украина
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Харьковчане очень хотят избежать переходных матчей

Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне в УПЛ сыграло сразу два харьковских клуба. Один досрочно покинул вышку и последний тур для "Металлиста" станет лишь формальностью. Но не для их соседей. "Металлист 1925", несмотря на все свое миролюбие (13 ничейных результатов в сезоне), будет отчаянно цепляться за три бала в игре против "Динамо". Внизу слишком большая плотность и даже ничьи против гранда может не хватить, дабы избежать переходных матчей.

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"Динамо" же завершает кампанию расслабленно и умиротворенно. И им это явно нравится. Коллектив Шовского набрал неплохой ход, добыв три разгромные победы кряду. Да, сезон у киевлян получился крайне неудачным, они во второй раз в своей истории пролетают мимо топ-3 УПЛ, однако удачный финиш - то немногое, что игроки столичной команды могут дать болельщикам. Ну и надежду на светлое завтра.

Содержание

"Металлист 1925" 15:00 "Динамо"

VBET-лига. 30-й тур
4 июня, Киев, УТК им. В.Банникова
Арбитр: М. Козыряцкий
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Металлист 1925":

У харьковчан тяжело идут дела в концовке сезона. Коллектив Эдмара - Голодюка в последних семи играх добыл лишь одну победу, одолев "Металлист" в дерби. Во втором круге "1925" в принципе не может похвастаться хорошими результатами, обыграв лишь две команды, напрямую вылетевшие из УПЛ. Проблемы харьковчан все те же - слаба игра в атаке, где качество дает лишь один Русин. Остальные играют с очень переменным успехом.

В прошлом туре на поле после травмы вернулся Бычек, неплохо в марте-апреле закрывавший позицию "девятки". Беда в том, что против "Кривбасса" он получил очередную желтую, из-за чего не поможет команде в последнем туре. Вероятно, на позиции форварда окажется либо молодой Чирук, либо очень молодой Островский. Других изменений быть не должно, ибо скамейка у команды не самая длинная.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Рудавский - Русин, Габелок, Кравченко, Вачиберадзе, Дмитренко - Чирук

  • "Динамо":

В отличие от будущего соперника, киевляне ныне в огне. Три кряду победы, 11 забитых голов при всего одном пропущенном. Неплохо, да. Правда заблуждаться не стоит. Прошлый матч против "Вереса" получился для "Динамо" весьма непростым. До 89-й минуте они вели лишь 1:0, могли пропускать с пенальти, если бы не Бущан, и лишь два гола в компенсированное время довели дело до разгрома. Но сам матч "калиточным" не был.

В двух последних матчах юный Волошин классно выходил на замену и отличался забитыми голами. Кажется, что он получит свой шанс выйти с первых минут, заменив слева Кабаева. Остаются вопросы касательно левого фулбека киевлян. Неплохо в последнее время спрогрессировал Вивчаренко, пропускавший последний матч из-за дисквалификации. Его хорошо заменил Дубинчак, а потом он вполне может остаться в основе. Точно из-за перебора желтых не сыграет Сидорчук, также недоступен Ванат.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Дячук, Сирота, Дубинчак - Андриевский, Шепелев - Паррис, Буяльский, Волошин - Рамирес

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59
11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31

Статистика команд

  • "Металлист 1925":

Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023 - изображение 1

  • "Динамо":

Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023 - изображение 2

Очные встречи

Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023 - изображение 3

"Металлист 1925" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 1:0. Харьковчане могут неплохо засушить игру, однако им точно нужно будет забивать, а значит придется смещать акцент в пользу атаки. Здесь "Динамо" и может поймать соперника. Прогнозируем, пускай и не самый легкий, но победный для фаворита матч, который свои 1-2 гола точно найдет. Чего не скажешь о харьковчанах, которые имеют немало проблем в атаке.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
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