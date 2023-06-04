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Металлист - Черноморец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 04.06.2023
Чего ждать от матча Металлист – Черноморец, Чемпионат Украины, 4 июня 2023
Фото: ФК Чорноморець
Накануне СМИ сообщили, что харьковский клуб уже приступил к подготовке к выступлениям в Первой лиге. "Металлист" окончательно упустил шансы на спасение еще в прошлом туре. У "Черноморца" дела куда лучше, хотя он тоже еще не может себя чувствовать полностью в безопасности. Чтобы одесситы решили главный вопрос на сезон, нужно победить не мотивированного соперника, да еще и фактически на собственном поле.
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4 июня. 15:00. Одесса. Стадион Черноморец
"Металлист" (Харьков) – "Черноморец" (Одесса)
Телетрансляция – YouTube
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Новости команд
"Металлист":
Харьковчане проиграли четыре матча подряд. В прошлом туре, когда еще оставался теоретический шанс на спасение, они хорошо начали матч против "Миная" и даже повели в счете, но в итоге все завершилось поражением 1:2. Очередную желтую заработал Чидомере, который соответственно матч в Одессе пропустит из-за перебора карточек. А еще, по информации СМИ, клуб простится с Костиком и Картушовым, вряд ли останутся легионеры. Вопрос в том, будут ли еще их задействовать в последнем туре.
Как следствие, спрогнозировать состав на этот поединок достаточно сложно. С первых минут могут выйти Наумец, Багачинский и молодой Кайдалов. Очевидно, снова будет играть 16-летний Геннадий Синчук, оставивший приятное впечатление после игры с "Минаем".
Ориентировочный состав: Ермолов – Ралюченко, Мизюк, Николишин – Наумец, Демченко, Чайковский, Кайдалов – Синчук, Прядун, Багачинский
"Черноморец":
С середины апреля одесситы придерживаются четкого графика – дежурят победы и поражения. По такой системе они отыграли уже 9 поединков. Против "Руха" поражение получилось несколько нелогичным – одесситы больше атаковали, но ошибки в простых ситуациях приводили к пропущенным головам.
Спровоцирует ли это изменения? Возможно, но вряд ли глобальные. Многое зависит, будет ли здоров Бадибанга. Если да, то, конечно, он выйдет с первых минут на правом фланге. Против "Руха" на острие действовал Хадида, предположим, что вместо него сыграет Авагимян, который будет активно меняться позициями с Алефиренко. Или же увидим в игре Юсова, который по ходу игры против "Руха" менял Штогрина.
Ориентировочный состав: Паст – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Авагимян, Кузык, Демченко, Алефиренко – Юсов
Статистика противостояния
Матч первого круга завершился нулевой ничьей. Это была первая встреча с 2016-го года, когда харьковский клуб исчез на время с футбольной карты. Если брать всю историю чемпионата Украины, то "Металлист" победил 12 раз, столько же поединков завершались вничью, одесситы выиграли 10 матчей. Общий счет – 44:40
Турнирное положение
Ситуация "Металлиста" максимально проста – он останется 15-м при любых раскладах. А вот "Черноморец", если проиграет, а "Рух", "Ингулец" и "Металлист 1925" свои матчи выиграют, окажется в зоне переходных матчей. В лучшем случае одесситы могут завершить чемпионат на 8-й строчке.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|8
|ФК Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|-8
|33
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|-14
|33
|10
|Черноморец
|29
|8
|8
|13
|32-40
|-8
|32
|11
|Металлист 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|-19
|31
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|-6
|31
|13
|Ингулец
|29
|8
|7
|14
|22-33
|-11
|31
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|-11
|28
|15
|Металлист
|29
|5
|7
|17
|27-55
|-28
|22
|16
|ФК Львов
|29
|3
|4
|22
|18-51
|-33
|13
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Металлист – Черноморец
Что может противопоставить деморализованный соперник с туманным будущим команде, которая в целом наладила игру и имеют четкую задачу? Немного. Ну и не забываем о тенденции "Черноморца", а именно о чередовании поражений и побед. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что одесситы смогут взять три очка. Предположим, что их победа будет более чем уверена, а то и разгромна.
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