Металлист - Черноморец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 04.06.2023

Накануне СМИ сообщили, что харьковский клуб уже приступил к подготовке к выступлениям в Первой лиге. "Металлист" окончательно упустил шансы на спасение еще в прошлом туре. У "Черноморца" дела куда лучше, хотя он тоже еще не может себя чувствовать полностью в безопасности. Чтобы одесситы решили главный вопрос на сезон, нужно победить не мотивированного соперника, да еще и фактически на собственном поле.

Vbet лига. 30-й тур

4 июня. 15:00. Одесса. Стадион Черноморец

"Металлист" (Харьков) – "Черноморец" (Одесса)

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Новости команд

"Металлист":

Харьковчане проиграли четыре матча подряд. В прошлом туре, когда еще оставался теоретический шанс на спасение, они хорошо начали матч против "Миная" и даже повели в счете, но в итоге все завершилось поражением 1:2. Очередную желтую заработал Чидомере, который соответственно матч в Одессе пропустит из-за перебора карточек. А еще, по информации СМИ, клуб простится с Костиком и Картушовым, вряд ли останутся легионеры. Вопрос в том, будут ли еще их задействовать в последнем туре.

Как следствие, спрогнозировать состав на этот поединок достаточно сложно. С первых минут могут выйти Наумец, Багачинский и молодой Кайдалов. Очевидно, снова будет играть 16-летний Геннадий Синчук, оставивший приятное впечатление после игры с "Минаем".

Ориентировочный состав: Ермолов – Ралюченко, Мизюк, Николишин – Наумец, Демченко, Чайковский, Кайдалов – Синчук, Прядун, Багачинский

"Черноморец":

С середины апреля одесситы придерживаются четкого графика – дежурят победы и поражения. По такой системе они отыграли уже 9 поединков. Против "Руха" поражение получилось несколько нелогичным – одесситы больше атаковали, но ошибки в простых ситуациях приводили к пропущенным головам.

Спровоцирует ли это изменения? Возможно, но вряд ли глобальные. Многое зависит, будет ли здоров Бадибанга. Если да, то, конечно, он выйдет с первых минут на правом фланге. Против "Руха" на острие действовал Хадида, предположим, что вместо него сыграет Авагимян, который будет активно меняться позициями с Алефиренко. Или же увидим в игре Юсова, который по ходу игры против "Руха" менял Штогрина.

Ориентировочный состав: Паст – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Авагимян, Кузык, Демченко, Алефиренко – Юсов

Статистика противостояния

Матч первого круга завершился нулевой ничьей. Это была первая встреча с 2016-го года, когда харьковский клуб исчез на время с футбольной карты. Если брать всю историю чемпионата Украины, то "Металлист" победил 12 раз, столько же поединков завершались вничью, одесситы выиграли 10 матчей. Общий счет – 44:40

Турнирное положение

Ситуация "Металлиста" максимально проста – он останется 15-м при любых раскладах. А вот "Черноморец", если проиграет, а "Рух", "Ингулец" и "Металлист 1925" свои матчи выиграют, окажется в зоне переходных матчей. В лучшем случае одесситы могут завершить чемпионат на 8-й строчке.

# Команда И В Н П М РМ О 8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33 9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31 12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31 14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22 16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Металлист – Черноморец

Что может противопоставить деморализованный соперник с туманным будущим команде, которая в целом наладила игру и имеют четкую задачу? Немного. Ну и не забываем о тенденции "Черноморца", а именно о чередовании поражений и побед. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что одесситы смогут взять три очка. Предположим, что их победа будет более чем уверена, а то и разгромна.