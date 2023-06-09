  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Металлург – Верес. Анонс и прогноз матча плей-офф на 10.06.2023
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург – Верес. Анонс и прогноз матча плей-офф на 10.06.2023

Украина
(1 голосов)

Стартует плей-офф за право играть в УПЛ

Металлург – Верес. Анонс и прогноз матча плей-офф на 10.06.2023

Фото: НК Верес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в эту субботу состоится первый матч плей-офф за возможность в УПЛ в следующем сезоне. Представитель Первой лиги "Металлург" будет принимать 13-ю команду УПЛ "Верес".

Плей-офф за право участия в УПЛ

"Металлург" - "Верес"

10.06.2023. Львов. "Украина". 17:00

Трансляция - ютуб-канал ПФЛ, телеканал "МТМ"

Содержание

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

"Металлург": последние новости

Запорожцы финишировали на четвертом месте в Первой лиге, хотя имели все шансы замкнуть топ-3. Подопечные Микитина основной акцент в весенней части сезона делали на организованной и надежной игре в защите. Однако такой прагматичный футбол принес свой результат. В нападении команда рассчитывала на бомбардирский талант Алексея Сидорова. Талантливый 22-летний нападающий забил шесть голов. Также следует отметить игру "Металлурга" во время стандартов. Опытный Басов и молодой Векляк в верховой борьбе чувствуют себя комфортно. Отметим, что запорожцы на полях соперников играют неплохо. Беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия "Металлурга" длится в Первой лиге 8 игр: 4 победы и 4 ничьи. В 2023 году подопечным Микитина не хватало стабильности, особенно это касается матчей с командами из нижней части таблицы. Представитель Первой лиги не играл с 27 мая, а это может существенно отразиться на игровом тонусе.

"Верес": последние новости

Подопечные Вирта неделю назад впервые за четыре тура выиграли. "Верес" минимально переиграл "Ингулец", но это не позволило команде избежать переходных матчей. Главный тренер надеется, что этот эмоциональный всплеск позволит выполнить задание на сезон и остаться в УПЛ. По игре команда выглядела неплохо, но, как всегда, были проблемы с реализацией. Моменты создавали, но забить не могли. Если бы не шикарный удар забивного защитника Вовченко, безыгрышная серия продолжилась бы. Турнирное положение не позволяло тренерскому штабу проводить ротацию, поэтому на основных игроков приходится существенная нагрузка. К тому же, из-за дисквалификации не сможет помочь команде основной защитник Курко. Ожидаем, что в первом матче плей-офф ровенский коллектив будет играть по своей классической схеме 4-2-3-1.

Последние матчи

Металлург – Верес. Анонс и прогноз матча плей-офф на 10.06.2023 - изображение 1

Металлург – Верес. Анонс и прогноз матча плей-офф на 10.06.2023 - изображение 2

Личные встречи

Команды между собой еще ни разу не встречались на профессиональном уровне. Игра во Львове будет дебютной в противостоянии этих коллективов. Интересно будет понаблюдать кто одержит победу.

"Металлург" - "Верес": коэффициенты и ставки на матч

Favbet
3.80
3.65
1.99
Узнать больше

"Металлург" - "Верес": прогноз на матч от UA-Футбол

Гости выглядят фаворитами противостояния, однако не стоит ожидать легкой прогулки. Ровенский коллектив всегда подводит реализация, а в этом матче эффективная игра в заключительной трети поля может выйти на первый план. Однако считаем, что "Верес" все же минимально победит. Прогноз – победа "Вереса" за 1.99.

По теме
yellow-arrow
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023
yellow-arrow
Металлист - Черноморец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 04.06.2023
yellow-arrow
Днепр-1 - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде