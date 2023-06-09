Металлург – Верес. Анонс и прогноз матча плей-офф на 10.06.2023

Уже в эту субботу состоится первый матч плей-офф за возможность в УПЛ в следующем сезоне. Представитель Первой лиги "Металлург" будет принимать 13-ю команду УПЛ "Верес".

Плей-офф за право участия в УПЛ

"Металлург" - "Верес"

10.06.2023. Львов. "Украина". 17:00

Трансляция - ютуб-канал ПФЛ, телеканал "МТМ"

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"Металлург": последние новости

Запорожцы финишировали на четвертом месте в Первой лиге, хотя имели все шансы замкнуть топ-3. Подопечные Микитина основной акцент в весенней части сезона делали на организованной и надежной игре в защите. Однако такой прагматичный футбол принес свой результат. В нападении команда рассчитывала на бомбардирский талант Алексея Сидорова. Талантливый 22-летний нападающий забил шесть голов. Также следует отметить игру "Металлурга" во время стандартов. Опытный Басов и молодой Векляк в верховой борьбе чувствуют себя комфортно. Отметим, что запорожцы на полях соперников играют неплохо. Беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия "Металлурга" длится в Первой лиге 8 игр: 4 победы и 4 ничьи. В 2023 году подопечным Микитина не хватало стабильности, особенно это касается матчей с командами из нижней части таблицы. Представитель Первой лиги не играл с 27 мая, а это может существенно отразиться на игровом тонусе.

"Верес": последние новости

Подопечные Вирта неделю назад впервые за четыре тура выиграли. "Верес" минимально переиграл "Ингулец", но это не позволило команде избежать переходных матчей. Главный тренер надеется, что этот эмоциональный всплеск позволит выполнить задание на сезон и остаться в УПЛ. По игре команда выглядела неплохо, но, как всегда, были проблемы с реализацией. Моменты создавали, но забить не могли. Если бы не шикарный удар забивного защитника Вовченко, безыгрышная серия продолжилась бы. Турнирное положение не позволяло тренерскому штабу проводить ротацию, поэтому на основных игроков приходится существенная нагрузка. К тому же, из-за дисквалификации не сможет помочь команде основной защитник Курко. Ожидаем, что в первом матче плей-офф ровенский коллектив будет играть по своей классической схеме 4-2-3-1.

Последние матчи

Личные встречи

Команды между собой еще ни разу не встречались на профессиональном уровне. Игра во Львове будет дебютной в противостоянии этих коллективов. Интересно будет понаблюдать кто одержит победу.

"Металлург" - "Верес": коэффициенты и ставки на матч

"Металлург" - "Верес": прогноз на матч от UA-Футбол

Гости выглядят фаворитами противостояния, однако не стоит ожидать легкой прогулки. Ровенский коллектив всегда подводит реализация, а в этом матче эффективная игра в заключительной трети поля может выйти на первый план. Однако считаем, что "Верес" все же минимально победит. Прогноз – победа "Вереса" за 1.99.