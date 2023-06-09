Ингулец - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча плей-офф на 10.06.2023

Итак, регулярный сезон в украинском футболе закончен, большинство команд уже разъехались по отпускам, и лишь осталось немного отчаянных бойцов – кто за выживание, а кто и за повышение в классе.

В общем, стыковые матчи за право играть в УПЛ в следующем сезоне, и одна из пар – "Ингулец" и "ЛНЗ". Команды проведут два поединка по классической схеме "дома-на выезде", в которых и выявят неудачника. Интересно, что согласно регламенты, гостевые голы имеют значение.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый поединок пройдет в субботу, 10 июня в Петрово.

Стыковые матчи очень специфические, и поэтому многое что было "до", в них не имеет ни малейшего значения. Но все-таки последние события в командах имеют свой вес, о чем и распишем.

"Ингулец" (Петрово) - "ЛНЗ" (Черкассы)

Плей-офф матчи за право играть в VBET-лиге. 1-й матч

10 июня, Петрово, Стадион "Ингулец"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Инлулец": последние новости

У "Ингульца" после того, как команда не смогла избежать переходных матчей, случилась кадровая революция в тренерском штабе. Сергей Ковалец ушел в отставку, а за ним и помощник Младен Бартулович.

После этого президент клуба Александр Поворознюк выдал эмоциональное интервью, в котором заявил, что не имеет претензий к Ковальцу, однако в сторону Бартуловича кинул фразу "Считаю, что это как крыса, которая первой бежит с корабля".

Младен на такую эскападу ответил спокойно, намекнув, что готов был принять команду после ухода Ковальца, в то время как и.о. назначили Владислава Лупашко.

Как видим, прощание с тренерским штабом вышло скандальным. Да ив целом, решение расстаться с тренером перед переходными матчами неизвестно как скажется на команде. С одной стороны, эмоциональная встряска игрокам может дать дополнительную мотивацию, но с другой – Ковалец имел авторитет у игроков, и мог спокойно готовить к матчам.

Что ж, к чему, в итоге, приведет решение президента клуба, увидим уже скоро.

У "Ингульца" за удаление в матче с "Вересом" дисквалифицирован Нагиев. Он точно пропустит первый матч с "ЛНЗ", а второй остается под вопросом – КДК еще не рассматривали это удаление и сроки наказания для игрока.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Сидоренко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Запорожец, Козыренко, Кухарук, Близниченко, Козак, Ситало

"ЛНЗ": последние новости

"ЛНЗ" обыграл "Карпаты" еще 22 мая, после чего фактически обеспечил участие в переходных матчах. Тем не менее, команда дала бой в последнем туре "Полесью", хоть и проиграла 1:2. Однако главный итог того матча перед стыковыми поединками – удаления у черкасщан Лопыренка и Хамелюка, которые точно пропустят субботний матч, а может и ответный. Это уже, как решит КДК.

Интересная информация от СМИ вышла после завершения чемпионата в Первой лиге о том, что "ЛНЗ" в следующем сезоне может сменить главного тренера, отправив в отставку Александра Ковпака и пригласив Юрия Вирта из "Вереса". Клубу даже пришлось публиковать официальный пресс-релиз, чтобы заявить о полной поддержке Ковпака.

Ну а в самой команде заявляли о том, что в стыковых матчах слабых соперников нет априори, что это исторический шанс для команды, раздавались традиционные комплименты сопернику, но все-таки показалось, что черкасщане больше рады "Ингульцу", как сопернику, а не "Вересу".

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Самойленко, Солдат, Муравский, Синегуб, Норенков, Хамелюк, Тищенко, Копил, Шестаков, Савин, Галенко

Турнирная таблица

Турнирные таблицы УПЛ и Первой лиги перед этими матчами не имеют никакого значения, но все-таки стоит упомянуть, что "Ингулец" занял 14-е место в УПЛ. Команда до последнего тура боролась за выживание, но неделю назад проиграла "Вересу" 0:1 и не смогла вылезти из трясины переходных матчей.

"ЛНЗ" за пару туров до финиша чемпионата оформил участие в переходных матчах, ив последнем туре 27-го мая проиграл "Полесью" 1:2. То есть, команда уже достаточно долгое время готовилась именно к переходным поединкам, правда, не зная при этом, кто будет соперником.

Последние матчи

Повторим, что матчи регулярного чемпионата вряд ли будут иметь какое-то значение перед стыковыми, но ради статистики, должны о них упомянуть.

Черкасщане, судя по статистике, в последних матчах более стабильны. В шести матчах – две победы, две ничьих и два поражения.

Обыграв в предпоследнем туре "Карпаты", "ЛНЗ" фактически застолбил за собой место в переходных матчах. Казалось бы, матч с "Полесьем" в последнем туре не играл решающего значения, но черкасщане дали бой – проиграли, и что более опасно, заработали два удаления защитников с последующими дисквалификациями.

"Ингулец" в последних матчах откровенно плывет. В 6 поединках – одна победа над почти умершим на тот момент "Львовом" и ничья с "Металлистом 1925". Конечно, календарь у петровцев в концовке был не самым простым, но кто сейчас об этом вспомнит.

Между собой команды сыграли всего один официальный матч в истории – в Кубке Украины 2021/22, и тогда сильнее был "ЛНЗ" (2:1).

Что может быть важным - голевая гостевая серия ЛНЗ длится уже 7 игр, в которых команда забила 10 голов.

А вот "Ингулец" не забивает на своем поле с 19 апреля на протяжении антирекордных для клуба в УПЛ 435 минут.

6 последних матчей "Ингульца": 1 победа, 1 ничья, 4 поражения. Разница мячей – 2:8.

6 последних матчей "ЛНЗ": 2 победы, 2 ничьих, 2 поражения. Разница мячей – 10:7.

"Ингулец" - "ЛНЗ": ставки и коэффициенты

"Ингулец" - "ЛНЗ": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Ингулец — ЛНЗ смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Ингулец" - "ЛНЗ": от UA-Футбол:

Судя по всему, нас вряд ли будет ждать открытый, откровенный матч.

Ставки высоки и на необоснованный риск ни одна из команд идти не будет. Важнейший фактор, который нужно учитывать – гостевые голы будут учитываться при равенстве.

"Ингулец" катастрофически мало забивает в последних матчах, да и в целом, негативная серия команды затянулась. Смена тренера? Еще неизвестно, в какую сторону этот фактор канчет команду.

У "ЛНЗ" серьёзные кадровые проблемы в обороне, но и возможность зацепиться за выездной гол.

В целом же, кажется, команды будут играть очень аккуратно, даже после условного забитого или пропущенного гола. Поэтому ждем не самую высокую результативность.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 3.0 за 1.62

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.