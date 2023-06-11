Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023

Хоть и товарищеский, но исторический матч. Исторический для обоих его участников. Для Германии это будет тысячная игра в ее футбольной истории, для Украины – первая игра под руководством тренера, с которым, как представляется, отношения будут долгими.

Результат в этом противостоянии наверняка не имеет значения, но обе команды будут стремиться показать содержательный футбол на поле. В этом и есть изюминка предстоящего противостояния.

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12.06.2023. Товарищеский матч

Германия. Бремен. "Везерштадион"

Арбитр в поле – Анастасиос Судиропулос (Греция)

Германия 19:00 Украина

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Новости Германии

Германия готовится к домашнему чемпионату Европы 2024. Сборы, двусторонние спарринги, товарищеские матчи – но не официальные игры. Германия проходит на турнир как хозяин, так что ближайшее время может посвятить исключительно себе для формирования правильного состава и соответствующей игровой модели.

Также это время, когда можно отдать дань истории. Тысячный матч в летописи немецкого футбола – важная дата. Символично, что Германия встретит ее вместе с Украиной – страной, всесторонне поддерживаемой в ее войне за независимость.

Для Ханси Флика это будет третий контрольный матч в этом году. В предыдущих двух были победа над Перу и поражение от Бельгии. Примечательно, что последний матч мог закончиться большими неприятностями, но травма Леона Горетцки, не позволившая ему доиграть первый тайм, оказалась несерьезной. Но рисковать своим кадровым ресурсом Германия точно не желает.

В принципе, можно говорить, что всех сильнейших доступных игроков Ханси Флик на этот сбор вызвал. Нет травмированного Мануэля Нойера, отсутствует также Серж Гнабри. Позже к команде присоединятся Гюндоган и Госенс. Под вопросом – Тимо Вернер.

Ориентировочный состав Германии: Тер Штеген – Вольф, Керер, Гинтер, Раум – Горетцка, Киммих – Виртц, Сане – Хавертс, Фюллькруг

Новости Украины

У Украины во время июньского сбора впереди важные с турнирной точки зрения матчи, но нельзя пренебрегать и спаррингом с Германией. Все же не так часто Украине удается договариваться о "товарняках" с топ-соперниками. А в нынешней ситуации это и подавно ценно – ведь это будет первый матч в должности главного тренера сборной для Сергея Реброва.

На пресс-конференции тренер говорил, что предпочел бы в этом матче иметь десять, а не шесть замен. Однако исходить нужно из того, что есть. И однозначно нужна ротация состава, ведь качественно сыграть три поединка в течение недели почти невозможно. Против Германии можно выпустить тех, на кого Ребров будет меньше рассчитывать в поединках с Северной Македонией и Мальтой.

Проблемы заявки – это прежде всего отсутствие травмированного Александра Зинченко. Очень болезненная потеря в центре поля сборной. Также не будет Романа Яремчука, но на позиции форварда, кроме Довбика, может сыграть перспективный Владислав Ванат. Вероятно, будет шанс проявить себя и у Назария Русина, который был довызван именно из-за отсутствия Яремчука.

Еще раз повторим, что 16-го и 19-го июня Украине предстоит играть официальные матчи в рамках отбора к Евро-2024, поэтому состав на Германию может варьироваться с учетом календаря.

Ориентировочный состав Украины: Трубин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Пихаленок – Цыганков, Мудрик – Довбик

Германия – Украина. Статистика личных встреч

Украина никогда не побеждала Германию. Хотя попыток было немало. В восьми матчах украинской сборной трижды удалось не проиграть. Однако это было давно. В последний раз – осенью 2011-го, когда классным голом запомнился, в частности, Евгений Коноплянка.

Примечательно, что из пяти поражений от Германии только одно было с разгромным счетом – 1:4 осенью 2001-го.

Германия – Украина. Последние матчи команд

После неудачного чемпионата мира Германия провела два матча. Стабильности как не было – так и нет. Победа над Перу была достаточно уверенной, но потом – поражение от Бельгии.

А вообще, матчи с участием Германии получаются результативными. В последний раз Бундестим уходила с поля без забитого мяча в поединке Лиги наций против Венгрии в сентябре 2022-го.

В противоположность – Украина. Сине-желтая сборная забивала только в одном из четырех последних официальных (рейтинговых) матчей. И только в одном из пяти последних выиграла, забив, правда, целых пять голов.

Все крайние матчи имели для Украины турнирное значение. В последний раз товарищеский матч, который давал очки в рейтинг ФИФА, Украина проводила в ноябре 2021-го года против Болгарии.

Германия – Украина. Турнирное положение команд

Германия сейчас не играет официальных матчей. До конца года у Бундестим запланированы спарринги в рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы. Украина выступает в квалификационной группе С, где уже успела проиграть один матч. Но основная борьба еще впереди.

Также Украина стоит в очереди на участие в плей-офф Лиги наций – это в случае, если не удастся пройти на чемпионат Европы через классическое квалификационное сито. По состоянию на данный момент Украина проходит в плей-офф дивизиона В Лиги наций.

Германия – Украина. Ставка и коэффициенты

Германия – Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Германии 2:1. Трудно прогнозировать результат матча, который не имеет турнирного значения. С одной стороны, на команды не будет давить ответственность, с другой – неизвестно, на каком уровне будет концентрация команд. Достаточно уверенно можно говорить о том, что Украина не проиграет с большим счетом. Так что рекомендуем сделать ставку на подопечных Реброва с форой (+2). Как альтернативный вариант – "обе забьют", ведь защита в товарищеско-благотворительном матче точно не должна превалировать.