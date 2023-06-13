Верес - Металлург. Анонс и прогноз матча плей-офф на 14.06.2023

В среду определится команда, которая в следующем сезоне будет играть в УПЛ. На выходных в домашнем матче минимально победили запорожцы – 1:0. Напомним, что "Верес" с пятой минуты играл в меньшинстве. Львовский стадион Украина фартовый для "Металлурга", который 13 мая победил там своих конкурентов ФК "Карпаты" со счетом 1:0.

Плей-офф за право участия в УПЛ

"Верес" - "Металлург"

14.06.2023. 13:00. Ровно. "Авангард"

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"Верес": последние новости

Подопечные Вирта снова не смогли достичь желаемого результата. Безусловно, на команду не могло не повлиять удаление Вовченко, которое случилось уже на пятой минуте. Таким образом, "Верес" вынужден был играть без своих двух основных центрбеков - Вовченко и Курко. К тому же, пришлось менять основного хавбека Дмитрия Клеца, который последние туры играл на уколах. Даже, несмотря на игру в меньшинстве, ровенский коллектив должен был забивать, но снова подвела реализация. Во второй половине встречи представителю УПЛ уже не хватило сил, а медленный темп полностью устраивал их соперников. По словам главного тренера Юрия Вирта, футболисты разочарованы и злы на себя.

У тренерского штаба ровенской команды перед игрой в среду серьезные проблемы. Кроме Семена Вовченко из-за дисквалификации не сыграет и второй основной центрбек команды Василий Курко. Может быть, даже увидим изменение классической схемы 4-2-3-1.

Металлург": последние новости

Запорожцы порадовали всех болельщиков результатом. От них немногие ожидали победы, но футболисты "Металлурга" смогли реализовать численное большинство. Подопечные Микитина очень здорово использовали свободное пространство. Именно благодаря молниеносной контратаке представитель Первой лиги забил победный мяч. После перерыва хозяева первого матча думали о том, как не упустить победу, чем о том, как забить второй раз. Главное преимущество запорожцев – отсутствие кадровых потерь. Тренерский штаб может рассчитывать на всех основных игроков. Однако ожидать ротации не стоит, ведь у команды не такая длинная скамейка запасных. Ключевым фактором решающего противостояния может стать функциональная готовность футболистов "Металлурга". Напомним, что беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия "Металлурга" длится в Первой лиге 8 игр: 4 победы и 4 ничьих.

Последние матчи

Личные встречи

В прошлую субботу команды сыграли свой дебютный матч на профессиональном уровне. Победу запорожцам принес Валерий Сад, ранее игравший за "Верес". Теперь экс-одноклубники запомнят бывшего полузащитника ровенчан надолго.

"Верес" - "Металлург": коэффициенты и ставки на матч

"Верес" – "Металлург": прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают явным фаворитом хозяев. Безусловно, у "Вереса" команда более статусная, но не стоит забывать о проблемах. Отсутствие Курко и Вовченко не может не сказаться на игре в защите. К тому же, не знаем, сможет ли принять участие Дмитрий Клец. Запорожцы могут качественно контратаковать, используя свободные зоны. Не сомневаемся, что моменты у гостей будут, но и сыграть на ноль им тоже будет очень сложно. Прогноз – обе команды забьют (2,24).