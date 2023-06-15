Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023

Сантименты остались позади. Матч с Германией был трепетным из-за знакомства сборной с новым главным тренером, но теперь наступают суровые будни. Рабочие дни, где нужно отдавать себя полностью ради результата. В игре с Северной Македонией у сборной Украины нет другого выбора, кроме как побеждать в соответствии с амбициями по выходу из группы. Вот и увидим, как Ребров справится под давлением турнирной ответственности.

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Отбор к Евро-2024. Группа С. Третий тур

16.06.2023. Скопье. Национальная арена имени Тоше Проески

Арбитр в поле – Лукас Фендрих (Швейцария)

Северная Македония 21:45 Украина

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Північна Македонія - Україна Смотреть трансляцию

Новости Северной Македонии

Северная Македония хорошо начала этот квалификационный цикл, однако первый соперник был проходным. При всем уважении к мальтийцам, но их на своем поле македонцы обязаны были побеждать (2:1). Другое дело – Украина.

Вряд ли Северная Македония реально рассчитывает опередить Англию или Италию, но финишировать выше Украины – дело чести для этой сборной. Особенно с учетом поражения на Евро-2020. С другой стороны, в отборе к чемпионату мира 2022 македонцы побеждали итальянцев, поэтому сейчас заранее сдаваться они точно не планируют.

Главная звезда этой сборной после завершения карьеры Гораном Пандевым – Элиф Эльмас. В завершившемся сезоне он стал чемпионом Италии с "Наполи", отыграв в Серии А 36 поединков. Но есть и другие заметные фигуры: Энис Барди из "Трабзонспора", Илия Нестеровский из "Удинезе", Эзджан Алиоски из "Фенербахче". Ну и знакомый украинцам по выступлениям в "Ворскле" Джоко Зайков (сегодня он представляет "Университатю").

Ориентировочный состав Северной Македонии: Димитриевский – Ристовский, Велковский, Муслиу, Алиоски – Зайков, Атанасов – Барди, Эльмас, Трайковский – Нестеровский

Новости Украины

Матч с Германией оставил после себя хорошие воспоминания, но они будут омрачены, если вдруг Украина не победит Северную Македонию. Соперник – непростой, но это не уменьшает давление, которое свалилось на Сергея Реброва. Тренер должен с ним справиться сам и обезопасить от него футболистов.

После своего прихода на должность Ребров говорил, что хотел бы видеть более агрессивную сборную, чем та, которая была в первом туре отбора против Англии. Частично слова тренера воплотились в жизнь в спарринге с Германией. Мы увидели команду, которая не только прессингует на чужой половине поля, но и благодаря этому прессингу добивается успехов (второй гол Цыганкова). Здесь вопрос в том, позволит ли соперник ли, имеющий в отличие от Германии турнирные задачи, прессинговать так высоко?

Среди тех, кто на сборе, в официальную заявку не войдут три игрока. Выбор для Реброва упростился фактом наличия травм у Валерия Бондаря и Александра Пихаленка. Они точно не помощники. В остальном все будет зависеть от выбора тренерского штаба: снова ли увидим на поле и Ярмоленко, и Цыганкова, и Мудрика, и Довбика? Сыграет ли Матвиенко, ошибавшийся в матче с Германией? Кто выйдет справа в обороне – Тымчик или Конопля? Малиновский – снова в резерве?

Ориентировочный состав Украины: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Ярмоленко, Цыганков, Мудрик – Довбик

Северная Македония – Украина. Статистика личных встреч

Команды провели между собой пять поединков, только в одном из которых забивали обе сборные. Историческое преимущество на стороне Украины. В трех последних матчах побеждала она. Но всегда это было не без проблем. Памятным является поединок второго тура Евро-2020, когда после двух относительно быстрых голов от Ярмоленко и Яремчука пришлось изрядно нервничать. Вот именно из-за этого поражения у македонцев сейчас могут быть реваншистские настроения.

Северная Македония – Украина. Последние матчи команд

В последних двух играх македонцы одержали победы, но в соперниках были Мальта и Фарерские острова. Это не показательно. А вот перед тем у сборной продолжалась серия из пяти игр без викторий. Учитывая календарь отбора (после Украины будут матчи с Англией и Италией), македонцы не будут давать себе послаблений. Их наверняка не устроит ничья.

Украина не выигрывает уже в трех официальных (рейтинговых) играх подряд. Да, помним о закрытом спарринге с "Брентфордом Б", но он не пошел в статистику из-за отсутствия у него статуса ФИФА. Впрочем, статистика сейчас особо не важна, потому что у сборной начинается новый тренерский цикл. Ребров стартовал с ничьей. Но есть возможность стартовать с победы в матчах с турнирным весом.

Северная Македония – Украина. Турнирное положение команд

Македония сейчас в таблице стоит выше Украины. И что важно – обе сборные сыграли только по одной игре (хотя туры прошли уже два). Но если Украина уже провела теоретически самый тяжелый матч группы (гостевой против Англии), то Северная Македония, наоборот, просто выполнила обязательную программу в теоретически самом легком поединке кампании – домашнем против Мальты.

В турнирной борьбе все только начинается.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 2 2 0 0 4-1 +3 6 2 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 Северная Македония 1 1 0 0 2-1 +1 3 4 Украина 1 0 0 1 0-2 -2 0 5 Мальта 2 0 0 2 1-4 -3 0

Северная Македония – Украина. Ставка и коэффициенты

Северная Македония - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Украины 1:0. Для Украины матчи против Северной Македонии никогда не были легкими. На этот раз ожидания такие же. Придется много терпеть, моментами, вероятно, придется отбиваться. Но высший класс футболистов из группы атаки должен сделать минимальную разницу в пользу Украины. Лишь в одном из семи последних матчей с участием Северной Македонии одна из команд забила более двух голов. Поэтому есть смысл сделать ставку на индивидуальный тотал менее 2,5 одной из сторон. Или на ничью в одном из таймов.