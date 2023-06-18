Украина - Мальта. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023

В перерыве матча между Северной Македонией и Украиной казалось, что следующая игра команды Сергея Реброва не будет иметь большого турнирного значения. Украина проигрывала 0:2 и если бы потеряла очки, то реальная борьба за выход из группы фактически была бы закончена. Но украинцам удался невероятный камбэк, поэтому очередной тур отбора не просто важен, он определяющий (как и все последующие). Три очка, набранные в нем, гарантируют Украине второе место группы минимум до сентября месяца. А это важно для психологического равновесия и мотивации.

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Словакия. Трнава. Стадион имени Антона Малатинского

Арбитр в поле - Руди Букке (Франция)

Украина 19:00 Мальта

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Новости Украины

Сергей Ребров стоит перед серьезной дилеммой по выбору состава. На Северную Македонию вышла та же основа, что и на Германию несколькими днями раньше. Но был провал в первом тайме. Не сказать, что все перевернули замены (камбек стал возможным благодаря перерождению игроков, которые были на поле с самого начала), но все же обновление правого фланга и центра нападения освежили команду.

Тренер не стал раньше времени отпускать игроков в молодежную сборную, поэтому под рукой у Сергея Реброва находится вся обойма. Вся, кроме ранее травмированных Валерия Бондаря и Александра Пихаленка. Они точно не сыграют. Уже дважды в заявку не попадали Назарий Русин и Владислав Кочергин. Сборная – не центр психологической реабилитации, поэтому не стоит вопрос удовлетворить самолюбие всех игровой практикой. Но суть в том, что по такой игре, которая была во втором тайме против Северной Македонии, Русин мог пригодиться.

После этого матча у большинства игроков сборной Украины начнется летний отпуск, но некоторые еще поедут в молодежку, готовящуюся к старту на чемпионате Европы 2023. Речь о Ванате, Трубине и Мудрике. Илья Забарный – под вопросом.

Ориентировочный состав Украины: Трубин – Конопля, Забарный, Сваток, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Судаков – Цыганков, Мудрик – Довбик

Новости Мальты

Мальта на выход из группы не претендует. Собственно, это было понятно сразу после жеребьевки, но после трех сыгранных туров уже стало не комфортным предположением, а фактом. В трех матчах у мальтийцев три поражения и только один забитый мяч.

Неделю назад в товарищеском матче Мальта победила относительно крепкую сборную Люксембурга, но в спаррингах у островитян и раньше были успехи. В частности, в конце 2022-го они выигрывали у Израиля, играли вничью с греками. Проблема – в отсутствии результатов в официальных матчах. В последней Лиге наций Мальта дважды победила Сан-Марино, но с более статусной Эстонией поделать ничего не смогла. Последний громкий успех против высшего по статусу соперника в матче с турнирным весом произошел осенью 2021-го года, когда Мальта сыграла вничью с Кипром (2:2).

Все матчи этого отбора Мальта провела по схеме с тремя центральными защитниками. Ожидаем такой модели и на игру с Украиной.

Ориентировочный состав Мальты: Бонелло – Мбонг, Апап, Борг, Янкам, Корбалан – Гийомье, Мускат, Кристенсен – Сатариано, Джонс

Украина – Мальта. Статистика личных встреч

Это будет первый официальный матч между командами. Однако эти сборные играли между собой товарищеский матч в 2017-м году, и тогда победила Мальта. Сергей Ребров упоминал об этом на своей дебютной пресс-конференции.

Тот матч остался пятном на репутации Андрея Шевченко, хотя в статистике ФИФА результат не учтен из-за превышения лимита замен обеими командами.

06.06.2017. Товарищеский матч

Украина – Мальта 0:1

Гол: Мускат 14

Украина – Мальта. Последние матчи команд

Чисто по результатам последних матчей у Украины продолжается неплохая серия – только одно поражение в пяти крайних встречах. Но ведь ничья 0:0 с Шотландией в Лиге наций нас тогда не устроила (нужно было выигрывать), ничья с Германией в товарищеской игре – это потеря победы со счета 3:1. Одним словом, есть нюансы, которые, впрочем, не должны повлиять на настроение перед Мальтой.

Мальта победила Люксембург в товарищеском матче – и это единственное достижение островитян в этом календарном году. Хотя и поражения с небольшими счетами от Италии (0:2) и Северной Македонии (1:2) можно считать достойным результатом.

Украина – Мальта. Турнирное положение команд

Мальта проиграла три стартовых матча, но ситуация в группе сложилась так, что островитяне даже сейчас отстают от второй Украины всего на три балла. То есть цена вопроса – одна победа. Хотя ясно, что это только теория.

Украина – вторая, потому что имеет лучшие показатели в мини-турнире между тремя сборными, имеющими по три очка (Украина, Италия, Северная Македония). Италия этот тур пропускает, Северная Македония играет с Англией. Даже если там произойдет сенсация, и балканцы возьмут три очка, Украина останется второй в случае своей победы над Мальтой.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 3 0 0 8-1 +7 9 2 Украина 2 1 0 1 3-4 -1 3 3 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 4 Северная Македония 2 1 0 1 4-4 0 3 5 Мальта 3 0 0 3 1-8 -7 0

Украина – Мальта. Ставка и коэффициенты

Украина – Мальта. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Украины 2:0. В том, что Украина забьет, нет сомнений. Есть вопрос к защите, которая неуверенно действовала в двух предыдущих матчах. Но в этом может быть плюс: Ребров должен настроить защитников на внимательную игру с учетом предыдущих ошибок. Так что делаем ставку на то, что Украина не пропустит. Да и для Трубина (или кто будет стоять в воротах) принципиально важно сыграть на ноль в таком поединке.