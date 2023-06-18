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Украина - Мальта. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023
Украина - Мальта: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.06.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
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В перерыве матча между Северной Македонией и Украиной казалось, что следующая игра команды Сергея Реброва не будет иметь большого турнирного значения. Украина проигрывала 0:2 и если бы потеряла очки, то реальная борьба за выход из группы фактически была бы закончена. Но украинцам удался невероятный камбэк, поэтому очередной тур отбора не просто важен, он определяющий (как и все последующие). Три очка, набранные в нем, гарантируют Украине второе место группы минимум до сентября месяца. А это важно для психологического равновесия и мотивации.
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Отбор к Евро-2024. Четвертый тур. 19.06.2023
Словакия. Трнава. Стадион имени Антона Малатинского
Арбитр в поле - Руди Букке (Франция)
Украина 19:00 Мальта
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Новости Украины
Сергей Ребров стоит перед серьезной дилеммой по выбору состава. На Северную Македонию вышла та же основа, что и на Германию несколькими днями раньше. Но был провал в первом тайме. Не сказать, что все перевернули замены (камбек стал возможным благодаря перерождению игроков, которые были на поле с самого начала), но все же обновление правого фланга и центра нападения освежили команду.
Тренер не стал раньше времени отпускать игроков в молодежную сборную, поэтому под рукой у Сергея Реброва находится вся обойма. Вся, кроме ранее травмированных Валерия Бондаря и Александра Пихаленка. Они точно не сыграют. Уже дважды в заявку не попадали Назарий Русин и Владислав Кочергин. Сборная – не центр психологической реабилитации, поэтому не стоит вопрос удовлетворить самолюбие всех игровой практикой. Но суть в том, что по такой игре, которая была во втором тайме против Северной Македонии, Русин мог пригодиться.
После этого матча у большинства игроков сборной Украины начнется летний отпуск, но некоторые еще поедут в молодежку, готовящуюся к старту на чемпионате Европы 2023. Речь о Ванате, Трубине и Мудрике. Илья Забарный – под вопросом.
Ориентировочный состав Украины: Трубин – Конопля, Забарный, Сваток, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Судаков – Цыганков, Мудрик – Довбик
Новости Мальты
Мальта на выход из группы не претендует. Собственно, это было понятно сразу после жеребьевки, но после трех сыгранных туров уже стало не комфортным предположением, а фактом. В трех матчах у мальтийцев три поражения и только один забитый мяч.
Неделю назад в товарищеском матче Мальта победила относительно крепкую сборную Люксембурга, но в спаррингах у островитян и раньше были успехи. В частности, в конце 2022-го они выигрывали у Израиля, играли вничью с греками. Проблема – в отсутствии результатов в официальных матчах. В последней Лиге наций Мальта дважды победила Сан-Марино, но с более статусной Эстонией поделать ничего не смогла. Последний громкий успех против высшего по статусу соперника в матче с турнирным весом произошел осенью 2021-го года, когда Мальта сыграла вничью с Кипром (2:2).
Все матчи этого отбора Мальта провела по схеме с тремя центральными защитниками. Ожидаем такой модели и на игру с Украиной.
Ориентировочный состав Мальты: Бонелло – Мбонг, Апап, Борг, Янкам, Корбалан – Гийомье, Мускат, Кристенсен – Сатариано, Джонс
Украина – Мальта. Статистика личных встреч
Это будет первый официальный матч между командами. Однако эти сборные играли между собой товарищеский матч в 2017-м году, и тогда победила Мальта. Сергей Ребров упоминал об этом на своей дебютной пресс-конференции.
Тот матч остался пятном на репутации Андрея Шевченко, хотя в статистике ФИФА результат не учтен из-за превышения лимита замен обеими командами.
06.06.2017. Товарищеский матч
Украина – Мальта 0:1
Гол: Мускат 14
Украина – Мальта. Последние матчи команд
Чисто по результатам последних матчей у Украины продолжается неплохая серия – только одно поражение в пяти крайних встречах. Но ведь ничья 0:0 с Шотландией в Лиге наций нас тогда не устроила (нужно было выигрывать), ничья с Германией в товарищеской игре – это потеря победы со счета 3:1. Одним словом, есть нюансы, которые, впрочем, не должны повлиять на настроение перед Мальтой.
Мальта победила Люксембург в товарищеском матче – и это единственное достижение островитян в этом календарном году. Хотя и поражения с небольшими счетами от Италии (0:2) и Северной Македонии (1:2) можно считать достойным результатом.
Украина – Мальта. Турнирное положение команд
Мальта проиграла три стартовых матча, но ситуация в группе сложилась так, что островитяне даже сейчас отстают от второй Украины всего на три балла. То есть цена вопроса – одна победа. Хотя ясно, что это только теория.
Украина – вторая, потому что имеет лучшие показатели в мини-турнире между тремя сборными, имеющими по три очка (Украина, Италия, Северная Македония). Италия этот тур пропускает, Северная Македония играет с Англией. Даже если там произойдет сенсация, и балканцы возьмут три очка, Украина останется второй в случае своей победы над Мальтой.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|+7
|9
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|3
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|4
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-8
|-7
|0
Украина – Мальта. Ставка и коэффициенты
Украина – Мальта. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа Украины 2:0. В том, что Украина забьет, нет сомнений. Есть вопрос к защите, которая неуверенно действовала в двух предыдущих матчах. Но в этом может быть плюс: Ребров должен настроить защитников на внимательную игру с учетом предыдущих ошибок. Так что делаем ставку на то, что Украина не пропустит. Да и для Трубина (или кто будет стоять в воротах) принципиально важно сыграть на ноль в таком поединке.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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