Оболонь - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.07.2023

В пятницу, 28-го июля подопечные Валерия Иващенко и Ярослава Вишняка откроют чемпионат Украины сезона 2023/24. Поединок пройдет на домашней арене "пивоваров". Команда с названием "Оболонь" сыграет в высшем дивизионе Украины впервые за 10 лет. В минувшем сезоне Первой лиги киевская команда пробилась в чемпионскую группу, где заняла второе место. За 14 туров в чемпионской группе команда Иващенко одержала 8 побед, 5 раз расписала ничью и потерпела одно поражение. При этом разница мячей составила – 19:8.

В свою очередь, коллектив из Ковалевки не сумел пробиться в зону еврокубков по итогам прошедшей кампании УПЛ и занял 9-е итоговое место в турнирной таблице. За 30 туров "Колос" заработал 36 очков: 10 побед, 6 ничьих и целых 14 поражений.

1-й тур УПЛ. Сезон 2023/24

28.07.2023. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 17:00 "Колос"

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"Оболонь": последние новости

Во время подготовки к новому сезону команда Валерия Иващенко провела пять контрольных поединков. По итогам тренировочных сборов "Оболонь" победила "Колос" (4:2), обыграла "Звягель" (2:0), обыграла разгромно "Ниву" (4:1) и расписала ничью с "Чайкой" - 1:1. Единственное поражение киевский коллектив потерпел в дерби с "Левым Берегом" - 0:2.

Перед возвращением в элитный дивизион Украины киевская команда провела серьезные "чистки". Клуб покинуло 9 игроков. На место этих футболистов "Оболонь" подписала 6 новых исполнителей. Серьезно была усилена линия защиты и полузащиты. А на ворота был подписан экс-голкипер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", опытный 36-летний Александр Рыбка.

"Колос": последние новости

Ковалевцы провели этим летом сразу 7 товарищеских матчей. В которых команда Вишняка минимально обыграла "Ниву" (1:0), победила "Чернигов" (3:0) и ФСК "Мариуполь" (2:0). Что касается негативных результатов, то "Колос" проиграл "ЛНЗ Черкассы" (0:1) и ФК "Кремню" (0:1) Примечательно, что в одном из матчей "Колос" сыграл против "Оболони" и потерпел поражение со счетом - 2:4.Последним же спаррингом клуба из Ковалевки стала игра против еще одного новичка УПЛ – команды разошлись результативной ничьей (3:3).

Что касается трансферной кампании "Колоса", то клуб провел мощную работу этим летом на рынке. Ковалевцы лишились сразу 10 исполнителей. На смену им пришли 8 новых футболистов. Среди них известные личности на уровне украинского футбола: Никита Бурда, Валерий Лучкевич и Андрей Цуриков.

"Оболонь" – "Колос". Последние личные встречи

Последние официальные поединки между командами датируются сезоном 2018/19 Первой лиги Украины. Тогда на "Оболони-Арене" команды разошлись миром, сыграв 1:1. А на поле "Колоса" победу одержала команда из Ковалевки – со счетом 3:2. Последним же товарищеским матчем была встреча этим летом, о которой уже было упомянуто в материале.

"Оболонь" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья – 1:1. Несмотря на то, что букмекеры в этой паре отдают предпочтение "Колосу", "Оболонь" объективно захочет достойно показать себя после долгожданного возвращения в Украинскую Премьер-Лигу. Мы ожидаем, что обе команды будут действовать достаточно осторожно и обменяются голами в одном из таймов. Прогнозируем общий тотал команд ниже 2,0 и итоговую ничью в матче. Ввиду показателя коэффициента ничейного результата и логики предстоящей игры, ничья 1:1 выглядит наиболее оптимальным результатом матча между "пивоварами" и кузовами.