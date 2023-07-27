Верес - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ 28.07.2023

Менеджеры "Полесья" настолько хотели дебютировать в УПЛ на родной арене, что даже договорились с "Вересом" обменяться домашними матчами. Поэтому несмотря на то, что хозяином в этой паре указан "народный клуб", будет принимать встречу Житомир, а уже в декабре игра второго круга состоится в Ровно. Возможно, это будет одно из самых интригующих противостояний всего первого тура: абсолютный дебютант со сверхмощным по меркам Первой лиги составом против старожила, который пережил летом смену тренера и провел довольно активную (как для себя) трансферную кампанию. Очевидного лидера в паре не наблюдается, и от этого становится еще интереснее.

"Верес" - "Полесье"

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28 июля. Житомир. Стадион: "Центральный". Начало в 19:00

Главный арбитр – Игорь Пасхал

Ассистенты: Владимир Жарий и Ярослав Трехлеб

Арбитр ВАР – Юрий Иванов

Ассистент арбитра ВАР: Сергей Приступа

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports, MEGOGO, Киевстар ТВ

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Верес": последние новости

Для ровенчан нынешнее межсезонье было знаковым. После завершения предыдущего чемпионата наблюдательный совет расстался с главным тренером Юрием Виртом. Несмотря на недовольство со стороны болельщиков и даже футболистов, свое решение Надеин и его команда не изменили. На вакантную позицию назначили Сергея Лавриненко: специалиста, уже имеющего опыт работы в УПЛ с "Зиркой" и "Ингульцом". Главный минус в резюме наставника – он работал только с аутсайдерами, которые так и не перешли к середнякам лиги. А для "Вереса" место в районе четырнадцатого будет однозначной неудачей.

Еще Вирт говорил, что ровенчанам необходима серьезная работа на трансферном рынке. Возможно, по количеству подписанных футболистов "Верес" действительно на этот раз был более активным, однако пока трудно сказать, что первая команда по именам добавила в качестве: Кухарук, Кучеренко и Марусич были на хорошем счету в "Ингульце", но он вылетел; Гакман и Евгений Шевченко играли в Первой лиге; Паст не имел стабильного места в "Черноморце", а с бразильскими легионерами нам еще предстоит познакомиться. С другой стороны, особых кадровых потерь клуб не понес - разве что Геннадий Пасич уже не в Ровно, но на его переходе удалось заработать. Потому трансферный период однозначно можно занести в плюс.

Ориентировочный состав "Верес" (слева - направо): Паст - Балан, Вовченко, Курко, Гагун - Кухарук, Кучеров - В.Шарай, Сикейра Близниченко - Гайдучик

"Полесье": последние новости

"Полесье" с тех пор, как название клуба стало ассоциироваться с супермаркетом, старается не выходить из трендов. Во-первых, клуб в прошлом сезоне уже имел состав, готовый играть в УПЛ. Во-вторых, дружба Буткевича с Александром Усиком - внесение боксера в заявку футбольного клуба на сезон, конечно, больше имиджевый ход, но тот, который заставил весь спортивный мир говорить о клубе из Житомира. К слову, о Житомирской области: даже Руслан Малиновский в своем твиттере отреагировал весной на повышение "волков" в классе - а это еще один плюсик в раскрутку бренда.

Этим летом клуб продолжил вести себя нагло, как для новичка лиги: не просто подписали, а еще и купили у "Монпелье" форварда Макуану; забрали "динамовцев" с опытом в еврокубках Бойко, Шабанова и Кравченко, выдернули из "Ингульца" Смолякова, а в "Колосе" Чоботенко - таких подписаний хотела бы минимум половина тренеров УПЛ. Теперь главное эту всю банду сыграть. А для этого, если сравнивать с предыдущим годом, для это потребуется несколько месяцев.

Ориентировочный состав "Полесье" (слева – направо): Бойко – Смоляков, Шабанов, Гитченко, Кравченко – Кушниренко, Огиря – Макуана, Мустафаев, Янаков – Будковский.

Последние матчи

"Верес", как и большинство клубов УПЛ, решил провести три недели подготовительной работы в родных стенах, поэтому и соперники у ровенчан были только из УПЛ или Первой лиги. Стоит отметить, что ровенчане вошли в число коллективов, которые этим летом играли меньше всего: команда провела только четыре контрольных игры. Что интересно, одолеть удалось соседей по дивизиону, а вот с представителями ПФЛ возникали проблемы с результатом.

Результаты летних спаррингов "Вереса"

08.07.2023 "Верес" - "Металлист 1925" 1:0

14.07.2023 "Верес" - "Нива" Тернополь" 0:0

17.07.2023 "Верес" - "Карпаты" Львов 1:2

19.07.2023 "Верес" - "Кривбасс" 2:1

"Полесье" первым среди клубов УПЛ начало подготовку к новому сезону и стало одним из немногих, проводивших ее за границей: такие же расходы себе позволили только наши топы: "Шахтер", "Заря" и "Динамо". Подопечные Юрия Калитвинцева провели шесть контрольных матчей, из которых выиграли в двух. Впрочем, стоит отметить, что среди соперников у "волков" были, например, австрийский "Рапид" и румынский "Сепси": коллективы, получившие путевки в текущий розыгрыш Лиги конференций.

Результаты летних спаррингов "Полесья"

25.06.2023 "Полесье" - "Сепси" 0:1

30.06.2023 "Полесье" - "Оцелул" 2:2

08.07.2023 "Полесье" - "Рапид" Вена 1:1

12.07.2023 "Полесье" – "Хартберг" 3:2

15.07.2023 "Полесье" - "Грацер" 4:1

22.07.2023 "Полесье" - "Колос" 3:3

Личные встречи

Сочетать историю этих "Вереса" и "Полесья" с теми, что существовали в девяностых и нулевых, совершенно не корректно: это были другие клубы с другой историей. У современных версий разве что названия похожи и нет ни одной исторической ниточки, которую можно было бы провести. Впрочем, даже в современной истории ровенчане и житомиряне провели между собой немало игр: они пересекались и на уровне Второй лиги, и на уровне Первой. Два последних сезона, пока коллективы выступали в разных дивизионах, оппоненты проводили между собой спарринги. Это были игры Зимнего кубка, где дважды "волки" выходили победителями. Что касается общей официальной статистики, то история пока на стороне народного клуба: четыре победы "красно-черных" против двух у "желто-зеленых". Обратите внимание в табличке ниже на результативность очных игр: двенадцать голов в семи встречах – крайне низкий показатель.

"Верес" - "Полесье": коэффициенты и ставки на матч

"Верес" – "Полесье": прогноз на матч от UA-Футбол

"Верес" во времена Юрия Вирта предпочитал прагматичность. Приход Сергея Лавриненко вряд ли что-то кардинально изменит в этом контексте, ведь его "Ингулец" тоже был не из результативных команд. В яркий футбол от "Полесья" веры тоже мало: сам Юрий Калитвинцев говорил, что коллективу нужно время, чтобы сыграться. Ввиду того, что коллективы только входят в сезон, а футболисты могли не до конца почувствовать друг друга, болельщикам не стоит ожидать голевой феерии.