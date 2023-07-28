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Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023
Металлист 1925 - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.07.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Александр Приходько
Второй раз подряд "Шахтер" начинает чемпионат Украины матчем против "Металлиста 1925". И второй год подряд это будет официальный дебют нового тренера "горняков". В прошлом году так начинал Игор Йовичевич, нынче – Патрик ван Леувен.
И перед прошлогодним, и перед нынешним чемпионатом "Шахтер" провел серию невнятных товарищеских матчей. Однако Йовичевич впоследствии сумел настроить игру команды в том ритме, который соответствовал чемпионскому уровню. Удастся ли это ван Леувену? Возможно, некоторые ответы мы получим после матча с "Металлистом 1925". Харьковчане межсезонье провели спокойно, хотя несколько знаковых событий случилось. Прежде всего – переезд на новый стадион. Второе – громкий трансфер Сидорова. Есть о чем поговорить.
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- "Металлист 1925" 17:00 "Шахтер"
- Новости "Металлиста 1925"
- Новости "Шахтера"
- "Металлист 1925" - "Шахтер". Статистика личных встреч
- "Металлист 1925" - "Шахтер". Последние матчи команд
- "Металлист 1925" - "Шахтер". Турнирное положение команд
- "Металлист 1925" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
- "Металлист 1925" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Первый тур. 29.07.2023
Киевская область. Стадион "Левый берег"
Арбитр в поле – Виталий Романов; арбитр VAR – Андрей Коваленко
"Металлист 1925" 17:00 "Шахтер"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
Новости "Металлиста 1925"
У руля "Металлиста 1925" сохраняется двоевластие. За результаты команды по-прежнему в равной степени отвечают Эдмар Галовский и Олег Голодюк. Клуб не проводил громкую трансферную политику. Главное достижение харьковчан, как они сами отмечают – это сохранение скелета команды. Хотя нельзя не отметить приход Дмитрия Юсова и легионера Ари Моура. Это люди, которые попытаются заявить о себе на новом месте.
Но больше всего в контексте "Металлиста 1925" говорили о трансфере Алексея Сидорова, которым предметно интересовался "Днепр-1". Харьковчане сумели выиграть борьбу за нападающего у более богатого клуба. Сам Сидоров подписал долговременный контракт и готовится подтвердить авансы, которые выдали ему по итогу удачной игры в Первой лиге.
Еще одна немаловажная новость, связанная с "Металлистом 1925" – это переезд на стадион "Левый берег". Все тоже произошло тихо. Говорили, что эту арену как домашнюю на УПЛ рассматривает "Заря", но официально о новой локации объявил именно "Металлист 1925". "Посвящение" состоится в матче с действующим чемпионом Украины.
Дисквалификацию отсиживает Артём Габелок.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль – Жичиков, Курило, Безуглый, Коваленко – Мартынюк, Вачиберадзе, Д. Кравченко – Ременюк, Русин – Чирук
Новости "Шахтера"
Главное изменение в "Шахтере" – уход Игора Йовичевича и приход на его место Патрика ван Леувена. Эта тренерская перестройка должна концептуально изменить игру "горняков". Это не просто предположение, а реально обоснованные ожидания, надиктованные мотивами увольнения тренера-победителя, которым был хорват. Должен измениться именно рисунок игры – тогда действия руководства "Шахтера" можно назвать логичными.
Как производные от смены тренера – некоторые кадровые перестройки в команде. Ушел Богдан Михайличенко. Нет в коллективе Лукаса Тейлора и Невена Джурасека. Пришли два молодых бразильца, а также юный эквадорец. Следует помнить и о ситуативных трудностях с составом, связанных с дисквалификацией из-за драки с игроками "Днепра-1": минус Трубин, Корниенко, Назарина и Ракицкий.
Есть вопросы к функциональной готовности Тараса Степаненко. Ветерана продолжает беспокоить колено. Продолжают лечиться Петряк и Швед.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Бондаренко, Судаков, Криськив – Зубков, Кащук – Траоре
"Металлист 1925" - "Шахтер". Статистика личных встреч
В прошлом году "Металлист 1925" начал чемпионат нулевой ничьей с "Шахтером". Но подтвердить этот результат во втором круге не удалось – было унизительное поражение 0:7. В общей сложности харьковчане в трех официальных играх против "Шахтера" не забили ни одного мяча. Пропустили девять.
"Металлист 1925" - "Шахтер". Последние матчи команд
"Металлист 1925" не был очень активен в спаррингах. Были победы над более низкими по классу "Чайкой" и "Агробизнесом", а вот представителям УПЛ "Вересу" и "Руху" харьковчане проиграли. Что касается последнего официального матча, то в нем "Металлист 1925" добыл решающую для себя ничью с "Динамо". Может вдохновлять.
У "Шахтера" были очень именитые спарринг-партнеры, но он не показывал с ними достойного результата. Победа над "Утрехтом" разбавила безвыигрышную серию, сформировавшуюся в матчах с АЕКом, АЗ, "Аяксом". К слову, в начале августа будет еще один товарищеский матч (против "Тоттенхэма"). Но у этого матча немного более широкие функции, чем просто подготовка к сезону.
"Металлист 1925" - "Шахтер". Турнирное положение команд
"Шахтер" первым из основных претендентов на титул ("Динамо", "Днепр-1", "Шахтер") начинает путь в чемпионате Украины. Матч первого тура с участием "Днепра-1" вообще перенесен, а "Динамо" сыграет днем позже. "Металлист 1925", если наберет очки, может со старта получить преимущество над теми, кто уже успел проиграть в первом туре.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|2
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|3
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|4
|ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|5
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|6
|ФК Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|7
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|8
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|9
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|11
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|12
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|13
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|14
|Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|15
|Шахтер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|16
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|0
"Металлист 1925" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Металлист 1925" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 1:0. Проблемы с левым защитником, проблемы в центре поля, первый официальный матч нового тренера. Все эти факторы играют роль предохранителей в процессе прогноза по "Шахтеру". Победить "горняки" должны, но вряд ли легко. Можно рискнуть и сделать ставку на "Металлист 1925" с форой 1.5.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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