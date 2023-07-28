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Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023

Украина
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Металлист 1925 - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.07.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023

Фото: Александр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй раз подряд "Шахтер" начинает чемпионат Украины матчем против "Металлиста 1925". И второй год подряд это будет официальный дебют нового тренера "горняков". В прошлом году так начинал Игор Йовичевич, нынче – Патрик ван Леувен.

И перед прошлогодним, и перед нынешним чемпионатом "Шахтер" провел серию невнятных товарищеских матчей. Однако Йовичевич впоследствии сумел настроить игру команды в том ритме, который соответствовал чемпионскому уровню. Удастся ли это ван Леувену? Возможно, некоторые ответы мы получим после матча с "Металлистом 1925". Харьковчане межсезонье провели спокойно, хотя несколько знаковых событий случилось. Прежде всего – переезд на новый стадион. Второе – громкий трансфер Сидорова. Есть о чем поговорить.

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Содержание

УПЛ. Первый тур. 29.07.2023
Киевская область. Стадион "Левый берег"
Арбитр в поле – Виталий Романов; арбитр VAR – Андрей Коваленко

"Металлист 1925" 17:00 "Шахтер"

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Новости "Металлиста 1925"

У руля "Металлиста 1925" сохраняется двоевластие. За результаты команды по-прежнему в равной степени отвечают Эдмар Галовский и Олег Голодюк. Клуб не проводил громкую трансферную политику. Главное достижение харьковчан, как они сами отмечают – это сохранение скелета команды. Хотя нельзя не отметить приход Дмитрия Юсова и легионера Ари Моура. Это люди, которые попытаются заявить о себе на новом месте.

Но больше всего в контексте "Металлиста 1925" говорили о трансфере Алексея Сидорова, которым предметно интересовался "Днепр-1". Харьковчане сумели выиграть борьбу за нападающего у более богатого клуба. Сам Сидоров подписал долговременный контракт и готовится подтвердить авансы, которые выдали ему по итогу удачной игры в Первой лиге.

Еще одна немаловажная новость, связанная с "Металлистом 1925" – это переезд на стадион "Левый берег". Все тоже произошло тихо. Говорили, что эту арену как домашнюю на УПЛ рассматривает "Заря", но официально о новой локации объявил именно "Металлист 1925". "Посвящение" состоится в матче с действующим чемпионом Украины.

Дисквалификацию отсиживает Артём Габелок.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль – Жичиков, Курило, Безуглый, Коваленко – Мартынюк, Вачиберадзе, Д. Кравченко – Ременюк, Русин – Чирук

Новости "Шахтера"

Главное изменение в "Шахтере" – уход Игора Йовичевича и приход на его место Патрика ван Леувена. Эта тренерская перестройка должна концептуально изменить игру "горняков". Это не просто предположение, а реально обоснованные ожидания, надиктованные мотивами увольнения тренера-победителя, которым был хорват. Должен измениться именно рисунок игры – тогда действия руководства "Шахтера" можно назвать логичными.

Как производные от смены тренера – некоторые кадровые перестройки в команде. Ушел Богдан Михайличенко. Нет в коллективе Лукаса Тейлора и Невена Джурасека. Пришли два молодых бразильца, а также юный эквадорец. Следует помнить и о ситуативных трудностях с составом, связанных с дисквалификацией из-за драки с игроками "Днепра-1": минус Трубин, Корниенко, Назарина и Ракицкий.

Есть вопросы к функциональной готовности Тараса Степаненко. Ветерана продолжает беспокоить колено. Продолжают лечиться Петряк и Швед.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Бондаренко, Судаков, Криськив – Зубков, Кащук – Траоре

"Металлист 1925" - "Шахтер". Статистика личных встреч

В прошлом году "Металлист 1925" начал чемпионат нулевой ничьей с "Шахтером". Но подтвердить этот результат во втором круге не удалось – было унизительное поражение 0:7. В общей сложности харьковчане в трех официальных играх против "Шахтера" не забили ни одного мяча. Пропустили девять.

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"Металлист 1925" - "Шахтер". Последние матчи команд

"Металлист 1925" не был очень активен в спаррингах. Были победы над более низкими по классу "Чайкой" и "Агробизнесом", а вот представителям УПЛ "Вересу" и "Руху" харьковчане проиграли. Что касается последнего официального матча, то в нем "Металлист 1925" добыл решающую для себя ничью с "Динамо". Может вдохновлять.

Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023 - изображение 5

У "Шахтера" были очень именитые спарринг-партнеры, но он не показывал с ними достойного результата. Победа над "Утрехтом" разбавила безвыигрышную серию, сформировавшуюся в матчах с АЕКом, АЗ, "Аяксом". К слову, в начале августа будет еще один товарищеский матч (против "Тоттенхэма"). Но у этого матча немного более широкие функции, чем просто подготовка к сезону.

Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023 - изображение 6

"Металлист 1925" - "Шахтер". Турнирное положение команд

"Шахтер" первым из основных претендентов на титул ("Динамо", "Днепр-1", "Шахтер") начинает путь в чемпионате Украины. Матч первого тура с участием "Днепра-1" вообще перенесен, а "Динамо" сыграет днем позже. "Металлист 1925", если наберет очки, может со старта получить преимущество над теми, кто уже успел проиграть в первом туре.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0
2 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1 0
3 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0
4 ЛНЗ 0 0 0 0 0-0 0 0 0
5 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0 0 0
6 ФК Александрия 0 0 0 0 0-0 0 0 0
7 Кривбасс 0 0 0 0 0-0 0 0 0
8 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0
9 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0
10 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 0 0
11 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 0
12 Рух 0 0 0 0 0-0 0 0 0
13 Заря 0 0 0 0 0-0 0 0 0
14 Металлист 1925 0 0 0 0 0-0 0 0 0
15 Шахтер 0 0 0 0 0-0 0 0 0
16 Верес 1 0 0 1 0-2 -2 0 0

"Металлист 1925" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

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15.0
6.40
1.28
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"Металлист 1925" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 1:0. Проблемы с левым защитником, проблемы в центре поля, первый официальный матч нового тренера. Все эти факторы играют роль предохранителей в процессе прогноза по "Шахтеру". Победить "горняки" должны, но вряд ли легко. Можно рискнуть и сделать ставку на "Металлист 1925" с форой 1.5.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
28.07.2023 в 22:00
Надеюсь на чудо и ничью.Удачи Метал!
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