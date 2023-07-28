Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023

Второй раз подряд "Шахтер" начинает чемпионат Украины матчем против "Металлиста 1925". И второй год подряд это будет официальный дебют нового тренера "горняков". В прошлом году так начинал Игор Йовичевич, нынче – Патрик ван Леувен.

И перед прошлогодним, и перед нынешним чемпионатом "Шахтер" провел серию невнятных товарищеских матчей. Однако Йовичевич впоследствии сумел настроить игру команды в том ритме, который соответствовал чемпионскому уровню. Удастся ли это ван Леувену? Возможно, некоторые ответы мы получим после матча с "Металлистом 1925". Харьковчане межсезонье провели спокойно, хотя несколько знаковых событий случилось. Прежде всего – переезд на новый стадион. Второе – громкий трансфер Сидорова. Есть о чем поговорить.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. Первый тур. 29.07.2023

Киевская область. Стадион "Левый берег"

Арбитр в поле – Виталий Романов; арбитр VAR – Андрей Коваленко

"Металлист 1925" 17:00 "Шахтер"

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст 1925 - Шахтар Смотреть трансляцию

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Металлиста 1925"

У руля "Металлиста 1925" сохраняется двоевластие. За результаты команды по-прежнему в равной степени отвечают Эдмар Галовский и Олег Голодюк. Клуб не проводил громкую трансферную политику. Главное достижение харьковчан, как они сами отмечают – это сохранение скелета команды. Хотя нельзя не отметить приход Дмитрия Юсова и легионера Ари Моура. Это люди, которые попытаются заявить о себе на новом месте.

Но больше всего в контексте "Металлиста 1925" говорили о трансфере Алексея Сидорова, которым предметно интересовался "Днепр-1". Харьковчане сумели выиграть борьбу за нападающего у более богатого клуба. Сам Сидоров подписал долговременный контракт и готовится подтвердить авансы, которые выдали ему по итогу удачной игры в Первой лиге.

Еще одна немаловажная новость, связанная с "Металлистом 1925" – это переезд на стадион "Левый берег". Все тоже произошло тихо. Говорили, что эту арену как домашнюю на УПЛ рассматривает "Заря", но официально о новой локации объявил именно "Металлист 1925". "Посвящение" состоится в матче с действующим чемпионом Украины.

Дисквалификацию отсиживает Артём Габелок.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль – Жичиков, Курило, Безуглый, Коваленко – Мартынюк, Вачиберадзе, Д. Кравченко – Ременюк, Русин – Чирук

Новости "Шахтера"

Главное изменение в "Шахтере" – уход Игора Йовичевича и приход на его место Патрика ван Леувена. Эта тренерская перестройка должна концептуально изменить игру "горняков". Это не просто предположение, а реально обоснованные ожидания, надиктованные мотивами увольнения тренера-победителя, которым был хорват. Должен измениться именно рисунок игры – тогда действия руководства "Шахтера" можно назвать логичными.

Как производные от смены тренера – некоторые кадровые перестройки в команде. Ушел Богдан Михайличенко. Нет в коллективе Лукаса Тейлора и Невена Джурасека. Пришли два молодых бразильца, а также юный эквадорец. Следует помнить и о ситуативных трудностях с составом, связанных с дисквалификацией из-за драки с игроками "Днепра-1": минус Трубин, Корниенко, Назарина и Ракицкий.

Есть вопросы к функциональной готовности Тараса Степаненко. Ветерана продолжает беспокоить колено. Продолжают лечиться Петряк и Швед.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Бондаренко, Судаков, Криськив – Зубков, Кащук – Траоре

"Металлист 1925" - "Шахтер". Статистика личных встреч

В прошлом году "Металлист 1925" начал чемпионат нулевой ничьей с "Шахтером". Но подтвердить этот результат во втором круге не удалось – было унизительное поражение 0:7. В общей сложности харьковчане в трех официальных играх против "Шахтера" не забили ни одного мяча. Пропустили девять.

"Металлист 1925" - "Шахтер". Последние матчи команд

"Металлист 1925" не был очень активен в спаррингах. Были победы над более низкими по классу "Чайкой" и "Агробизнесом", а вот представителям УПЛ "Вересу" и "Руху" харьковчане проиграли. Что касается последнего официального матча, то в нем "Металлист 1925" добыл решающую для себя ничью с "Динамо". Может вдохновлять.

У "Шахтера" были очень именитые спарринг-партнеры, но он не показывал с ними достойного результата. Победа над "Утрехтом" разбавила безвыигрышную серию, сформировавшуюся в матчах с АЕКом, АЗ, "Аяксом". К слову, в начале августа будет еще один товарищеский матч (против "Тоттенхэма"). Но у этого матча немного более широкие функции, чем просто подготовка к сезону.

"Металлист 1925" - "Шахтер". Турнирное положение команд

"Шахтер" первым из основных претендентов на титул ("Динамо", "Днепр-1", "Шахтер") начинает путь в чемпионате Украины. Матч первого тура с участием "Днепра-1" вообще перенесен, а "Динамо" сыграет днем позже. "Металлист 1925", если наберет очки, может со старта получить преимущество над теми, кто уже успел проиграть в первом туре.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 2 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1 0 3 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 4 ЛНЗ 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6 ФК Александрия 0 0 0 0 0-0 0 0 0 7 Кривбасс 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 9 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 0 0 11 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 Рух 0 0 0 0 0-0 0 0 0 13 Заря 0 0 0 0 0-0 0 0 0 14 Металлист 1925 0 0 0 0 0-0 0 0 0 15 Шахтер 0 0 0 0 0-0 0 0 0 16 Верес 1 0 0 1 0-2 -2 0 0

"Металлист 1925" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Металлист 1925" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 1:0. Проблемы с левым защитником, проблемы в центре поля, первый официальный матч нового тренера. Все эти факторы играют роль предохранителей в процессе прогноза по "Шахтеру". Победить "горняки" должны, но вряд ли легко. Можно рискнуть и сделать ставку на "Металлист 1925" с форой 1.5.