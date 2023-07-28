Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 июля 2023

Итак, новый сезон чемпионата УПЛ выходит на старт. Жизнь, как и футбол в частности, несмотря на войну, продолжается, и так, наверное, и должно быть.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Межсезонье было коротким, но даже в него украинские клубы успели вложить скандалы, интриги, расследования, да и просто интересные новости. И "Рух" с "Зарей", которые являются героями нашего обзора, также приняли в футбольной жизни страны активное участие.

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)

VBET-лига. 1-й тур

29 июля, Львов, Стадион "Украина"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Интернет-трансляция: Youtube-канал "УПЛ ТБ"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух": последние новости

"Рух" в последние дни перед стартом чемпионата стал одним из главных ньюсмейкеров нашего футбола, однако связана это было не с самой командой, а с медиаактивностью клуба – с трансляциями матчей.

Львовяне вышли из пула "плюсов", но так и не присоединились к "пулу УПЛ". "Рух" очень активно продвигал идею "нейтральных" трансляций матчей, создания УПЛ-ТВ, где бы "рулили" клубы, наезжал на Megogo, и в итоге, покинул сообщество клубов, заявив, что будет отдельно показывать свои матчи на Youtube.

За сутки до матча львовяне все-таки запустили свой Youtube-канал с громким названием "УПЛ ТВ", на котором и планируют показывать свои домашние матчи.

Также партнерами о клуба "Рух" по поводу показа его домашних матчей стали телеканалы "Суспільне", "Суспільне Спорт" и "Спорт 1".

Ну а готовились львовяне к сезону в Украине. Провели 9 спаррингов с командами разного уровня мастерства, добыв победы в большинстве из них.

А вот по трансферам "Рух" - самая спокойная команда УПЛ. По большому счету – их и вовсе не было. Единственный переход – вернулся из аренды в бельгийском "Кортрейке" правый защитник Алексей Сыч.

То, что команда фактически не изменилась, признает и главный тренер львовян Виталий Пономарев:

"Настроение в преддверии старта нового сезона положительное. Команда прошла собрание, готовое к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба – развитие молодых футболистов, являющихся воспитанниками "Руха". Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из этой ситуации".

Ориентировочный состав "Руха": Панькив, Лях, Слюбик, Дидык, Пидгурский, Сапуга, Таллес, Соломон, Альваренга, Климчук

"Заря": последние новости

Главная летняя новость "Зари" - смена главного тренера. Патрик ван Леувен, который привел луганчан к третьему месту в прошлом чемпионате, вернулся на пост главного в "Шахтер", который довольно неожиданно уволил Игора Йовичевича. Ну а на место нидерландца пришел Ненад Лалатович. Для болельщиков такое назначение выглядит вполне спорным, но все-таки не будем вот так сразу кидать тапками в тренера и руководство и подождем хотя бы первых результатов. Все-таки "Заря", несмотря ни на что, умеет выжимать из условно среднего состава и тренерского штаба Максимум. Получается у лаганчан это очень даже неплохо, так что будем посмотреть.

Часть летней предсезонки "Заря" проводила в Польше, где и будет проводить матчи Лиги Европы. Команда провела не так уж и много спаррингов, но при этом игроки умудрились получить довольно много травм – повреждения были зафиксированы у Мацапуры, Данченко, Кирюханцева, Бутка, Чурка и Герреро. Навряд ли там что-то серьезное, но радости этот факт главному тренеру вряд ли добавляет.

По трансферам – лето у луганчан выдалось не очень насыщенным.

Вернули из аренды Алефиренко, подписали Бугая и Головкина. Арендовали у "Динамо" Яцыка, Боля и Вмкентия Волошина, а также привезли из Бразилии защитника Джордана.

В то же время, наконец-то избавились от проблемного Хланя (или тот сам ушел, никто точно не знает), Бражко и Булеца (и это главные потери), вернулись в "Динамо", а почти не игравшие Шахов и Бурда нашли себе новые команды.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Вантух, Снурницын, Токар, Кузык, Дришлюк, Мишнев, Хахлев, Нагнойный, Алиференко, Русин

Турнирная таблица

Собственно, говорить о турнирных раскладах перед первым туром нет никакого смысла, поэтому просто напомним, как себя команды чувствовали в прошлом сезоне.

"Заря" долго запрягала, но затем вывезла на 3-е место в таблице, при этом, внезапно получилось так, что луганчане фактически сами отдали вторую строчку "Днепру-1" - все помнят тот странный выход на замену незаявленного Мишнева, который вылился в техпоражение "Минаю" в последнем туре.

"Рух" почти весь сезон боролся за выживание, зимой сменил тренера и Пономарев все-таки смог оставить команду в элите. В концовке сезона стало понятно, что "Рух" не вылетит, хотя бы потому, что в лиге есть команды, которые попросту слабее львовян.

Последние матчи

Перед новым сезоном без проведенных официальных матчей говорить о готовности команд глупо, но для статистики упомянуть о летних спаррингах нужно.

Во время сборов в Польше "Заря" провела 5 матчей: 3 победы, 2 поражения, разница мячей – 9-8.

04.07.2023: "Заря" - "Ресовия" 4:2

08.07.2023: "Заря" - "Сталь" 1:0

11.07.2023: "Заря" - "Земплин" 2:1

14.07.2023: "Заря" - "Мотор" 1:3

22.07.2023: "Заря" - "Ружомберок" 1:2

"Рух" готовился в Украине и провел 9 товарищеских поединков: 7 побед, 1 ничья, 1 поражение. Разница мячей: 15:7

01.07.2023: "Рух" - "Подолье" 2:1

07.07.2023: "Рух" - "Металлург" 2:0

07.07.2023: "Рух" - "Нива" (Тернополь) 2:0

13.07.2023: "Рух" - "Минай" 1:0

13.07.2023: "Рух" - "Днепр-1" 0:4

16.07.2023: "Рух" - "Эпицентр" 0:0

16.07.2023: "Рух" - "Прикарпатье" 3:1

21.07.2023: "Рух" - "Металлист 1925" 2:0

21.07.2023: "Рух" - "Агробизнес" 3:0

"Рух" - "Заря": ставки и коэффициенты

"Рух" - "Заря": трансляция матча

Трансляция матча в пярмом эфире будет доступна на Youtube-канале "УПЛ ТБ".

Прогноз на матч "Рух" - "Заря": от UA-Футбол:

Давать прогнозы на любые матчи первого тура – дело совершенно неблагодарное, но мы все-таки это сделаем.

Подбивая все вышесказанное, делаем вывод, что "Рух" почти совершенно не изменился. Та же команда, тот же тренерский штаб. Целенаправленная подготовка к сезону. На старте чемпионата такая стабильность – скорее плюс. А вытянет ли этот состав борьбу на протяжении сезона – будет видно уже позже.

А вот от "Зари" совершенно непонятно чего ожидать. Новый тренер, ушли пару арендованных лидеров, новички – либо молодежь, либо неизвестные иностранцы, еще и травмированных достаточно. То есть, луганчане снова вступают в сезон с непонятной солянкой, и что из нее сварит Лалатович – будем посмотреть. Однако так как уже почти традиционно луганчане тяжело входят в сезон, да еще и со всеми перечисленными проблема, вряд ли стоит ожидать от команды стартового спурта.

Букмекеры видят фаворитом именно "Зарю", но тут я не был бы так уверен – "Рух" должен дать бой, и кажется, готов как минимум отобрать очки.

Если хочется риска – прогноз на 1Х. Ну а если подстраховаться, берем Рух фора (+1).

Прогноз UA-Футбол: Рух фора (+1) за 1.50.