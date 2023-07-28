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Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 июля 2023
Первое сочинение не тему "как команды провели лето"
upl.ua
Итак, новый сезон чемпионата УПЛ выходит на старт. Жизнь, как и футбол в частности, несмотря на войну, продолжается, и так, наверное, и должно быть.
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Межсезонье было коротким, но даже в него украинские клубы успели вложить скандалы, интриги, расследования, да и просто интересные новости. И "Рух" с "Зарей", которые являются героями нашего обзора, также приняли в футбольной жизни страны активное участие.
"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)
VBET-лига. 1-й тур
29 июля, Львов, Стадион "Украина"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Интернет-трансляция: Youtube-канал "УПЛ ТБ"
"Рух": последние новости
"Рух" в последние дни перед стартом чемпионата стал одним из главных ньюсмейкеров нашего футбола, однако связана это было не с самой командой, а с медиаактивностью клуба – с трансляциями матчей.
Львовяне вышли из пула "плюсов", но так и не присоединились к "пулу УПЛ". "Рух" очень активно продвигал идею "нейтральных" трансляций матчей, создания УПЛ-ТВ, где бы "рулили" клубы, наезжал на Megogo, и в итоге, покинул сообщество клубов, заявив, что будет отдельно показывать свои матчи на Youtube.
За сутки до матча львовяне все-таки запустили свой Youtube-канал с громким названием "УПЛ ТВ", на котором и планируют показывать свои домашние матчи.
Также партнерами о клуба "Рух" по поводу показа его домашних матчей стали телеканалы "Суспільне", "Суспільне Спорт" и "Спорт 1".
Ну а готовились львовяне к сезону в Украине. Провели 9 спаррингов с командами разного уровня мастерства, добыв победы в большинстве из них.
А вот по трансферам "Рух" - самая спокойная команда УПЛ. По большому счету – их и вовсе не было. Единственный переход – вернулся из аренды в бельгийском "Кортрейке" правый защитник Алексей Сыч.
То, что команда фактически не изменилась, признает и главный тренер львовян Виталий Пономарев:
"Настроение в преддверии старта нового сезона положительное. Команда прошла собрание, готовое к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба – развитие молодых футболистов, являющихся воспитанниками "Руха". Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из этой ситуации".
Ориентировочный состав "Руха": Панькив, Лях, Слюбик, Дидык, Пидгурский, Сапуга, Таллес, Соломон, Альваренга, Климчук
"Заря": последние новости
Главная летняя новость "Зари" - смена главного тренера. Патрик ван Леувен, который привел луганчан к третьему месту в прошлом чемпионате, вернулся на пост главного в "Шахтер", который довольно неожиданно уволил Игора Йовичевича. Ну а на место нидерландца пришел Ненад Лалатович. Для болельщиков такое назначение выглядит вполне спорным, но все-таки не будем вот так сразу кидать тапками в тренера и руководство и подождем хотя бы первых результатов. Все-таки "Заря", несмотря ни на что, умеет выжимать из условно среднего состава и тренерского штаба Максимум. Получается у лаганчан это очень даже неплохо, так что будем посмотреть.
Часть летней предсезонки "Заря" проводила в Польше, где и будет проводить матчи Лиги Европы. Команда провела не так уж и много спаррингов, но при этом игроки умудрились получить довольно много травм – повреждения были зафиксированы у Мацапуры, Данченко, Кирюханцева, Бутка, Чурка и Герреро. Навряд ли там что-то серьезное, но радости этот факт главному тренеру вряд ли добавляет.
По трансферам – лето у луганчан выдалось не очень насыщенным.
Вернули из аренды Алефиренко, подписали Бугая и Головкина. Арендовали у "Динамо" Яцыка, Боля и Вмкентия Волошина, а также привезли из Бразилии защитника Джордана.
В то же время, наконец-то избавились от проблемного Хланя (или тот сам ушел, никто точно не знает), Бражко и Булеца (и это главные потери), вернулись в "Динамо", а почти не игравшие Шахов и Бурда нашли себе новые команды.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Вантух, Снурницын, Токар, Кузык, Дришлюк, Мишнев, Хахлев, Нагнойный, Алиференко, Русин
Турнирная таблица
Собственно, говорить о турнирных раскладах перед первым туром нет никакого смысла, поэтому просто напомним, как себя команды чувствовали в прошлом сезоне.
"Заря" долго запрягала, но затем вывезла на 3-е место в таблице, при этом, внезапно получилось так, что луганчане фактически сами отдали вторую строчку "Днепру-1" - все помнят тот странный выход на замену незаявленного Мишнева, который вылился в техпоражение "Минаю" в последнем туре.
"Рух" почти весь сезон боролся за выживание, зимой сменил тренера и Пономарев все-таки смог оставить команду в элите. В концовке сезона стало понятно, что "Рух" не вылетит, хотя бы потому, что в лиге есть команды, которые попросту слабее львовян.
Последние матчи
Перед новым сезоном без проведенных официальных матчей говорить о готовности команд глупо, но для статистики упомянуть о летних спаррингах нужно.
Во время сборов в Польше "Заря" провела 5 матчей: 3 победы, 2 поражения, разница мячей – 9-8.
- 04.07.2023: "Заря" - "Ресовия" 4:2
- 08.07.2023: "Заря" - "Сталь" 1:0
- 11.07.2023: "Заря" - "Земплин" 2:1
- 14.07.2023: "Заря" - "Мотор" 1:3
- 22.07.2023: "Заря" - "Ружомберок" 1:2
"Рух" готовился в Украине и провел 9 товарищеских поединков: 7 побед, 1 ничья, 1 поражение. Разница мячей: 15:7
- 01.07.2023: "Рух" - "Подолье" 2:1
- 07.07.2023: "Рух" - "Металлург" 2:0
- 07.07.2023: "Рух" - "Нива" (Тернополь) 2:0
- 13.07.2023: "Рух" - "Минай" 1:0
- 13.07.2023: "Рух" - "Днепр-1" 0:4
- 16.07.2023: "Рух" - "Эпицентр" 0:0
- 16.07.2023: "Рух" - "Прикарпатье" 3:1
- 21.07.2023: "Рух" - "Металлист 1925" 2:0
- 21.07.2023: "Рух" - "Агробизнес" 3:0
"Рух" - "Заря": ставки и коэффициенты
"Рух" - "Заря": трансляция матча
Трансляция матча в пярмом эфире будет доступна на Youtube-канале "УПЛ ТБ".
Прогноз на матч "Рух" - "Заря": от UA-Футбол:
Давать прогнозы на любые матчи первого тура – дело совершенно неблагодарное, но мы все-таки это сделаем.
Подбивая все вышесказанное, делаем вывод, что "Рух" почти совершенно не изменился. Та же команда, тот же тренерский штаб. Целенаправленная подготовка к сезону. На старте чемпионата такая стабильность – скорее плюс. А вытянет ли этот состав борьбу на протяжении сезона – будет видно уже позже.
А вот от "Зари" совершенно непонятно чего ожидать. Новый тренер, ушли пару арендованных лидеров, новички – либо молодежь, либо неизвестные иностранцы, еще и травмированных достаточно. То есть, луганчане снова вступают в сезон с непонятной солянкой, и что из нее сварит Лалатович – будем посмотреть. Однако так как уже почти традиционно луганчане тяжело входят в сезон, да еще и со всеми перечисленными проблема, вряд ли стоит ожидать от команды стартового спурта.
Букмекеры видят фаворитом именно "Зарю", но тут я не был бы так уверен – "Рух" должен дать бой, и кажется, готов как минимум отобрать очки.
Если хочется риска – прогноз на 1Х. Ну а если подстраховаться, берем Рух фора (+1).
Прогноз UA-Футбол: Рух фора (+1) за 1.50.
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