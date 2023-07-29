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Динамо - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.07.2023
Динамо - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.07.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" стремится сделать начинающийся сезон сезоном перемен. Прежде всего – в контексте собственных результатов. Четвертое место в УПЛ и последнее в группе Лиги Европы – это не то, что может нравиться болельщикам команды. И не то, чем могут довольствоваться сами футболисты.
"Минай", напротив, хотел бы ничего не менять. Да, в течение сезона было тяжело, однако итог можно считать феерическим – восьмое место в УПЛ. И это у команды, которой большинство экспертов предрекали вылет. "Минай" и сейчас записывают в аутсайдеры, но Владимиру Шарану не привыкать. Может, так даже легче…
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УПЛ. Первый тур. 30.07.2023
Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий; арбитр VAR – Виктор Копиевский
"Динамо" 17:00 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – "2+2", "Динамо Киев ТВ", YouTube
Новости "Динамо"
Ожидания по поводу изменений не безосновательны. В межсезонье клуб действительно провел работу, которая может принести плоды. Вернулся Ярмоленко. Полностью вылечился от травмы Шапаренко. Вернулся из аренды Бражко. Оптимизировали финансовые расходы. Провели несколько спаррингов с иностранными командами. "Динамо" может занести себе в актив это межсезонье.
Однако тональность все равно задают официальные матчи. Каким бы продуктивным ни было лето, настроение зависит от результатов конкурентных соревнований. Матч с "Минаем" важен как старт сезона и как одна из репетиций перед квалификацией Лиги конференций. Ведь и в УПЛ, и в Европе "динамовцами" нужно доказывать свою реинкарнацию делами, а не просто на словах.
Владислав Ванат успел отсидеть дисквалификацию в прошлом сезоне, и сейчас он доступен для тренерского штаба. Кого точно не будет – это Максима Дячука, отстранение которого распространяется именно на матч с "Минаем". Вариантов замены для него два: Сирота или Беловар.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Буяльский – Ярмоленко, Кабаев – Ванат
Новости "Миная"
"Минай" не хотел бы ничего менять по сравнению с прошлым сезоном, но придется. По крайней мере, кадрово. Ведь из команды ушли некоторые футболисты, игравшие заметную роль. В частности, Горин и Гончар. Всего девять игроков, на замену которым пришло восемь. Хочешь - не хочешь, а Шарану придется состав обновлять.
Арендованных от "Динамо" игроков у "Миная" нет, поэтому нет и никаких ограничений по выбору стартового состава. Единственное, что мешает – это травмы. Вряд ли успел восстановиться Назарий Воробчак. Во время летних сборов повреждения также получили Даниил Колесник, Даниил Голуб и Александр Кемкин. Но они не основные.
Перед матчем с "Динамо" тренер "Миная" Владимир Шаран акцентировал внимание на психологической составляющей. Мол, важно быть готовыми к игре морально. Действительно, каким бы ни был состав "Миная" – он все равно будет уступать "Динамо" в мастерстве. А вот благодаря настрою на матч можно хотя бы частично компенсировать разницу в классе.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Чуев, Солдат, Булеза – Твердохлеб, Панасенко – Петько, Ременяк – Вишневский
"Динамо" – "Минай". Статистика личных встреч
Историческая составляющая – полностью на стороне "Динамо". В предыдущих восьми матчах против "Миная" киевляне одержали восемь побед. Более того, в семи из восьми матчей закарпатцы не забивали. Единственный гол "Миная" состоялся на начальном этапе истории противостояния: в кубковой игре 2018-го года (1:3).
"Динамо" – "Минай". Последние матчи команд
"Динамо" проводило много товарищеских матчей и некоторые из них – против сильных соперников. Как, например, "Янг Бойз". Но были и не совсем понятны спарринги против любителей или полу-любителей. Так или иначе, "Динамо" не проигрывало, и это сформировало хороший психологический настой коллектива. А то, что было в прошлом чемпионате, киевляне предпочитают не вспоминать.
В официальных матчах "Минай" немного забивает и немного пропускает. Но на сборах было иначе. Здесь были и ничья 3:3, и победа 4:1, и поражение 0:4. Отметим, что только в одном из семи летних спаррингов "Минаю" удалось не пропустить – 2:0 против "Металлиста".
"Динамо" – "Минай". Турнирное положение команд
Обе команды начинают сезон, поэтому находятся в равном положении. В то же время, некоторые из конкурентов и "Динамо", и "Миная" уже сыграли, поэтому есть возможность оценить уровень тех, с кем в течение сезона придется бороться. Хотя все стремятся, прежде всего, отталкиваться от своей игры.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|2
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|3
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|4
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|5
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|6
|ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|7
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|8
|ФК Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|9
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|10
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|11
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|12
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|13
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|14
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|15
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|16
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|0
"Динамо" – "Минай". Ставка и коэффициенты
"Динамо" – "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Динамо" 2:0. Многие факторы – в пользу "Динамо". Здесь и высший общекомандный класс, и историческая составляющая, и фактор домашнего поля (хоть и без болельщиков). Единственное, что может сыграть в пользу "Миная" – это фактор неожиданности. Закарпатцы существенно обновили команду в межсезонье и в первых турах эти обновления будут сюрпризом для соперников. Однако "Динамо" все равно должно победить. Без разгрома, но, наверное, с сухими воротами. Ставка: "победа "Динамо" с сухим счётом".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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