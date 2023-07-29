Динамо - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.07.2023

"Динамо" стремится сделать начинающийся сезон сезоном перемен. Прежде всего – в контексте собственных результатов. Четвертое место в УПЛ и последнее в группе Лиги Европы – это не то, что может нравиться болельщикам команды. И не то, чем могут довольствоваться сами футболисты.

"Минай", напротив, хотел бы ничего не менять. Да, в течение сезона было тяжело, однако итог можно считать феерическим – восьмое место в УПЛ. И это у команды, которой большинство экспертов предрекали вылет. "Минай" и сейчас записывают в аутсайдеры, но Владимиру Шарану не привыкать. Может, так даже легче…

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УПЛ. Первый тур. 30.07.2023

Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского

Арбитр в поле – Максим Козиряцкий; арбитр VAR – Виктор Копиевский

"Динамо" 17:00 "Минай"

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Новости "Динамо"

Ожидания по поводу изменений не безосновательны. В межсезонье клуб действительно провел работу, которая может принести плоды. Вернулся Ярмоленко. Полностью вылечился от травмы Шапаренко. Вернулся из аренды Бражко. Оптимизировали финансовые расходы. Провели несколько спаррингов с иностранными командами. "Динамо" может занести себе в актив это межсезонье.

Однако тональность все равно задают официальные матчи. Каким бы продуктивным ни было лето, настроение зависит от результатов конкурентных соревнований. Матч с "Минаем" важен как старт сезона и как одна из репетиций перед квалификацией Лиги конференций. Ведь и в УПЛ, и в Европе "динамовцами" нужно доказывать свою реинкарнацию делами, а не просто на словах.

Владислав Ванат успел отсидеть дисквалификацию в прошлом сезоне, и сейчас он доступен для тренерского штаба. Кого точно не будет – это Максима Дячука, отстранение которого распространяется именно на матч с "Минаем". Вариантов замены для него два: Сирота или Беловар.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Буяльский – Ярмоленко, Кабаев – Ванат

Новости "Миная"

"Минай" не хотел бы ничего менять по сравнению с прошлым сезоном, но придется. По крайней мере, кадрово. Ведь из команды ушли некоторые футболисты, игравшие заметную роль. В частности, Горин и Гончар. Всего девять игроков, на замену которым пришло восемь. Хочешь - не хочешь, а Шарану придется состав обновлять.

Арендованных от "Динамо" игроков у "Миная" нет, поэтому нет и никаких ограничений по выбору стартового состава. Единственное, что мешает – это травмы. Вряд ли успел восстановиться Назарий Воробчак. Во время летних сборов повреждения также получили Даниил Колесник, Даниил Голуб и Александр Кемкин. Но они не основные.

Перед матчем с "Динамо" тренер "Миная" Владимир Шаран акцентировал внимание на психологической составляющей. Мол, важно быть готовыми к игре морально. Действительно, каким бы ни был состав "Миная" – он все равно будет уступать "Динамо" в мастерстве. А вот благодаря настрою на матч можно хотя бы частично компенсировать разницу в классе.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Чуев, Солдат, Булеза – Твердохлеб, Панасенко – Петько, Ременяк – Вишневский

"Динамо" – "Минай". Статистика личных встреч

Историческая составляющая – полностью на стороне "Динамо". В предыдущих восьми матчах против "Миная" киевляне одержали восемь побед. Более того, в семи из восьми матчей закарпатцы не забивали. Единственный гол "Миная" состоялся на начальном этапе истории противостояния: в кубковой игре 2018-го года (1:3).

"Динамо" – "Минай". Последние матчи команд

"Динамо" проводило много товарищеских матчей и некоторые из них – против сильных соперников. Как, например, "Янг Бойз". Но были и не совсем понятны спарринги против любителей или полу-любителей. Так или иначе, "Динамо" не проигрывало, и это сформировало хороший психологический настой коллектива. А то, что было в прошлом чемпионате, киевляне предпочитают не вспоминать.

В официальных матчах "Минай" немного забивает и немного пропускает. Но на сборах было иначе. Здесь были и ничья 3:3, и победа 4:1, и поражение 0:4. Отметим, что только в одном из семи летних спаррингов "Минаю" удалось не пропустить – 2:0 против "Металлиста".

"Динамо" – "Минай". Турнирное положение команд

Обе команды начинают сезон, поэтому находятся в равном положении. В то же время, некоторые из конкурентов и "Динамо", и "Миная" уже сыграли, поэтому есть возможность оценить уровень тех, с кем в течение сезона придется бороться. Хотя все стремятся, прежде всего, отталкиваться от своей игры.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 2 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 3 Шахтер 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 4 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1 0 5 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 6 ЛНЗ 0 0 0 0 0-0 0 0 0 7 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8 ФК Александрия 0 0 0 0 0-0 0 0 0 9 Кривбасс 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 11 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 0 0 13 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 0 14 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 15 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 16 Верес 1 0 0 1 0-2 -2 0 0

"Динамо" – "Минай". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:0. Многие факторы – в пользу "Динамо". Здесь и высший общекомандный класс, и историческая составляющая, и фактор домашнего поля (хоть и без болельщиков). Единственное, что может сыграть в пользу "Миная" – это фактор неожиданности. Закарпатцы существенно обновили команду в межсезонье и в первых турах эти обновления будут сюрпризом для соперников. Однако "Динамо" все равно должно победить. Без разгрома, но, наверное, с сухими воротами. Ставка: "победа "Динамо" с сухим счётом".