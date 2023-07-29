ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2023

Итак, УПЛ завелась. Пауза была небольшой, и наш родной чемпионат возвращается на экраны телевизоров и в головы болельщиков.

Часть матчей 1-го тура уж сыграна. Традиционно для нашей Лиги – где-то скучно, где-то веселее, где-то банально, но и где-то с неожиданными результатами.

Что ж, смотрим, с чем в новый сезон входят новичок Лиги черкасский ЛНЗ и одесский "Черноморец".

ЛНЗ (Черкассы) - "Черноморец" (Одесса)

VBET-лига. 1-й тур

29 июля, Львов, Стадион "Украина"

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ: последние новости

Черкасщане – очень интересный новичок. Конечно, у клуба нет таких денег, как у "Полесья", но ЛНЗ провел довольно неплохую летнюю трансферную команду.

Команда Ковпака подписала пусть и не самых дорогих, но игроков, которые имеют имя и вес на уровне УПЛ. Прядун, Пеньков, Олейник, Рыбкалка, Наумец, Пасич, Банада. Усиление вполне качественное, и если из него получится сколотить приличную банду, то перспективы черкасщан выглядят не такими уж и банальными для новичка.

Кое-кто конечно и ушел (Полулях, Солдат, Нехтий, Галенко) но все равно летняя трансферная кампания клуба стоит в плюс.

Предсезонку команда проводила в Украине и даже скатала спарринг именно с "Черноморцем" (0:0).

В целом же, не знаю, кому как, но мне именно ЛНЗ, а не денежное "Полесье" кажется наиболее интересным новичком УПЛ.

Интересно, что команда на игре выгребла из Первой лиги. Интересен Ковпак как тренер. Именно в элите. Интересен потому, что может быть, из него вырастет действительно серьезный специалист.

Интересен проект клуба как таковой, ведь всегда хочется верить в лучшее и хорошее с поступательным движением развития в украинском футболе.

По заявлениям, главная задача ЛНЗ на сезон – закрепиться в элите. Без броских вывесок и громких вбросов.

Что ж, посмотрим, как оно будет, но ЛНЗ как минимум интересен.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Самойленко, Норенков, Тарасенко, Лопыренок, Насонов, Рыбалка, Тищенко, Бойко, Пасич, Наумец, Прядун

"Черноморец": последние новости

"Моряки" в прошлом сезоне изрядно потрепали нервы своим болельщикам. Команда по функционалу, да и иногда по игре явно должна была достигать большего, но странные перепады в игре заставляли болельщиков хвататься за сердце, а команду балансировать на грани "где-то рядом с вылетом". Понятно, что не вылетели, но стабильности "морякам" явно не хватало.

Межсезонье команда провела в Одессе, и хочется надеяться, что не грелась на пляжах Ланжерона и Аркадии, а усиленно готовилась.

По трансферам – Григорчук летом прилично перетрусил состав. Пожалуй, главная потеря – закончилась аренда Алефиренко, который весной зажигал за полкоманды, вернулся в "Александрию" Авагимян. Покинули команду и некоторые ветераны (Гладкого особенно жалко), которые выходили на поле нечасто.

Отдельный момент – с голкиперами. Оба "основных" кипера в прошлом сезоне – Паст и Непогодов покинули "Черноморец". На святое место пришли Шевченко из "Шахтера" и Билык из "Ингульца".

Из интересных полевых игроков пополнили ряды команды нигериец Йеде, словенец Шпорн, украинцы Бойчук и Грисьо.

Почти был на подписи контракт форварда сборной Панамы Стефенса, но в последний момент игрок отказался после ракетных атак россиян на Одессу.

Ориентировочный состав "Черноморца": Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Кузык, Бадибанга, Брагару, Грисьо

Турнирная таблица

В очередной раз стоит повториться, что говорить о турнирных раскладах перед первым туром нового чемпионата нет никакого смысла, поэтому просто напомним, как себя команды чувствовали в прошлом сезоне.

"Черноморец" в прошлом сезоне лихорадило. По потенциалу команда явно стояла выше борьбы за выживание, но именно эта борьба фактически весь сезон преследовала "моряков". Нервы, качели, то шикарные атакующие матчи, то унылая банальность борца за выживание. Понятно, что команда не вылетела, и даже заняли итоговое 9-е место в таблице, но вряд ли такие качели могут нравиться болельщикам.

Летом команда достаточно видоизменилась, нов какую сторону, плюс или минус, будет понятно уже после старта чемпионата.

ЛНЗ в прошлом сезоне Первой лиги удивил. И удивил со знаком плюс. Своей настойчивостью, целенаправленностью да и просто банальной работой. Черкасщане смогли отцепить от переходной зоны "Карпаты" и финишировали в таблице выше "Металлурга". В переходных матчах хлопнули пусть и кризисный, но все-таки крепкий по данным меркам "Ингулец" и впервые в истории завалились в УПЛ.

Летняя трансферная кампания команды также выглядит со знаком плюс, поэтому записывать в заядлые аутсайдеры черкасский коллектив я бы не стал.

Последние матчи

Обе команды готовились к сезону в Украине. Судить по подготовке по скупым отчетам пресс-служб сложно, поэтому будем исходить об уровне уже после официальных матчей.

Во время сборов ЛНЗ провел 4 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 1 поражение. Разница мячей – 2-5.

08.07.2023: "Черноморец" - ЛНЗ 0:0

15.07.2023: "Колос" - ЛНЗ 0:1

19.07.2023: ЛНЗ - ФСК Мариуполь 0:0

23.07.2023: "Александрия" - ЛНЗ 5:1

"Черноморец" готовился в Одессе и провел 7 товарищеских поединков: 5 побед, 1 ничья, 1 поражение. Разница мячей: 17:10. При этом новичок Богдан Бойчук стал лучшим бомбардиром предсезонных сборов команд УПЛ, наколотив соперникам 6 голов. То есть, фактически треть от всех забитых голов команды.

01.07.2023: "Черноморец" - "Реал Фарма" 3:0

05.07.2023: "Черноморец" - "Южная Пальмира НГУ" 3:1

08.07.2023: "Черноморец" - ЛНЗ 0:0

12.07.2023: "Черноморец" - "Нива" Винница 2:1

15.07.2023: "Черноморец" - "Ингулец" 3:4

19.07.2023: "Черноморец" - "Реал Фарма" 1:0

22.07.2023: "Александрия" - "Черноморец" 4:5

ЛНЗ - "Черноморец": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ – "Черноморец": от UA-Футбол

Прогнозы на первый тур после летнего перерыва – то еще испытание. Как и с кем команды провели лето – это тот же вопрос, как один из супругов съездил в командировку. Вроде все на виду, но в то же время, недосказанность остается.

Одесситы потеряли атакующих Алефиренко и Авагимяна, но приобрели Грисьо, который феерил в спаррингах. Оборонная линия не претерпела особых изменений, но вот вратарскю линию одеситы обновили полностью. Что из этого выйдет? Риторический вопрос.

Также кажется, что "Черноморец" остается командой настроения. Если пойдет – отгрузят пять голов "Александрии", а если нет – еле вымучат минимальную победу над "Реал Фармой".

ЛНЗ же – трудяги. Усилились летом, но не настолько, чтобы сразу чувствовать себя комфорно в элите. Поэтому вряд ли стоит ожидать от команды Ковпака, да еще в первом туре, открытого футбола. Как пойдет игра, а там будет видно.

Интересно, что букмекеры видят условным фаворитом именно хозяев, но с довольно высокими коэффициентами и малым разбросом. Игра на три исхода, и тут уже каждому стоит думать самому.

Тем не менее, команды вряд ли со старту понесутся к финишу. Первый матч сезона, первый тайм, а учитывая тенденции УПЛ…

Наш прогноз – первый тайм будет аккуратным и вряд ли будет результативным

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1 за 1.85.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.