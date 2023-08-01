Верес – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.08.2023

"Верес" стремился показать класс в первом туре против дебютанта "Полесья", однако неожиданно уступил житомирянам. К тому же защитник ровенчан Денис Балан пропустит игру с "Шахтером" из-за дисквалификации после удаления в предыдущем поединке. Не лучшее начало.

"Шахтер", напротив, готов продолжить победную серию после удачного матча против "Металлиста 1925". Безусловно, предстоящий благотворительный матч с "Тоттенхэмом" может несколько затуманить разум "горнякам", однако недооценивание соперника может стоить очень дорого (особенно после травмы Бондаря).

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УПЛ. 2 тур. 02.08.2023

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Шандор.

"Верес" 17:00 "Шахтер"

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Новости “Вереса”

Дела у "Вереса" пока идут не очень, особенно учитывая поражение от абсолютного дебютанта. Однако такой результат был вполне закономерным: "Полесье" создало гораздо больше моментов, да и с реализацией все было куда лучше. Возможно, на это еще и повлияла игра на выезде, но это уже другая история.

Что касается подготовки к матчу с "Шахтером", то "Вересу" не придется рассчитывать на полузащитника Максима Вадовского, который отправился в однолетнюю аренду в перволиговый "Хуст". Что касается других новостей, то тренер ровенчан Сергей Лавриненко встретился с болельщиками на УТБ Верес. Встреча с более двадцатью болельщиками народного клуба была довольно теплой, а руководитель команды получил пожелания удачной игры.

В любом случае, "народным" нужно хотя бы попытаться получить первые очки, чтобы набраться уверенности на дальнейший отрезок сезона.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст - Гагун, Жулио Сезар, Курко, Е. Шевченко - Кухарук, Кучеров - В. Шарай, Яго, Близниченко - Марусич

Новости "Шахтера"

"Горняки" получили хороший заряд позитива после победы над "Металлистом 1925". Ребята показали характер и сумели добыть первые зачетные пункты.

"Шахтер" продолжает усиливаться новыми игроками. В дополнение к бразильцам Педринью, Невертону и Эгиналду, ростер пополнили израильтянин Лемкин и эквадорец Кастильо. Первый засветился в сенсационных матчах на молодежных ЧМ и Евро-2023, а второй играл на сборах и дебютировал в УПЛ еще под руководством Йовичевича. При этом Патрик Ван Леувен не стал забирать из аренды Назария Русина и подписывать Богдана Михайличенко. Вполне вероятно, что так он намекнул на окончательное завершение украинизации команды.

В Ровно команде не поможет травмированный Бондарь, которому уже присматривают замену в виде Чигринского. Но даже так "Шахтер" остается очевидным фаворитом поединка.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Топалов, Матвиенко, Лемкин, Гочолеишвили - Зубков, Бондаренко, Кастилло, Крыськив, Кащук - Траоре

"Верес" -" Шахтер". Статистика личных встреч

В общем ровенский Верес и донецкий Шахтер до сих пор встречались в официальных матчах 14 раз. Абсолютное преимущество на стороне горняков — 12 побед. Единственную победу "волки" одержали в сезоне 1993-1994 в родных стенах, а выездной поединок в апреле 1993 года закончился боевой ничьей 1:1.

"Верес" -" Шахтер". Последние матчи команд

Перед началом сезона "Верес" провел несколько поединков с представителями УПЛ и Первой лиги. Во всех этих поединках команда показывала разное качество футбола, что отразилось на результате. Однако стоит отметить победы над "Металлистом 1925" и "Кривбассом".

"Шахтер" на предсезонных сборах показал неуверенную игру — четыре матча завершились без побед и лишь с одной ничьей. Особенно шокирующим был поединок против "Дордрехта", который едва не вылетел в прошлом сезоне из второго дивизиона Нидерландов. Поэтому победа в первом туре стала глотком свежего воздуха для "горняков".

"Верес" - "Шахтер". Турнирное положение команд

Обе команды только начинают сезон, поэтому и находятся в разных положениях в турнирной таблице. Так или иначе, и "Верес", и "Шахтер" будут придерживаться собственных планов на игру.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 1 1 0 0 4-1 +3 3 0 2 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 3 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 4 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 5 Шахтер 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 6 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3 0 7 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1 0 8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 9 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 11 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 12 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 13 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 14 Верес 1 0 0 1 0-2 -2 0 0 15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 -2 0 0 16 ФК Минай 1 0 0 1 1-4 -3 0 0

"Верес" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Верес" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 2:0. Разница в классе очевидна, поэтому стоит ожидать победу подопечных Патрика Ван Леувена, а Сергей Лавриненко вместе с "Вересом" получат свои первые очки несколько позже.