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Верес – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.08.2023
Верес – Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Александр Приходько
"Верес" стремился показать класс в первом туре против дебютанта "Полесья", однако неожиданно уступил житомирянам. К тому же защитник ровенчан Денис Балан пропустит игру с "Шахтером" из-за дисквалификации после удаления в предыдущем поединке. Не лучшее начало.
"Шахтер", напротив, готов продолжить победную серию после удачного матча против "Металлиста 1925". Безусловно, предстоящий благотворительный матч с "Тоттенхэмом" может несколько затуманить разум "горнякам", однако недооценивание соперника может стоить очень дорого (особенно после травмы Бондаря).
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УПЛ. 2 тур. 02.08.2023
Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Александр Шандор.
"Верес" 17:00 "Шахтер"
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Новости “Вереса”
Дела у "Вереса" пока идут не очень, особенно учитывая поражение от абсолютного дебютанта. Однако такой результат был вполне закономерным: "Полесье" создало гораздо больше моментов, да и с реализацией все было куда лучше. Возможно, на это еще и повлияла игра на выезде, но это уже другая история.
Что касается подготовки к матчу с "Шахтером", то "Вересу" не придется рассчитывать на полузащитника Максима Вадовского, который отправился в однолетнюю аренду в перволиговый "Хуст". Что касается других новостей, то тренер ровенчан Сергей Лавриненко встретился с болельщиками на УТБ Верес. Встреча с более двадцатью болельщиками народного клуба была довольно теплой, а руководитель команды получил пожелания удачной игры.
В любом случае, "народным" нужно хотя бы попытаться получить первые очки, чтобы набраться уверенности на дальнейший отрезок сезона.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст - Гагун, Жулио Сезар, Курко, Е. Шевченко - Кухарук, Кучеров - В. Шарай, Яго, Близниченко - Марусич
Новости "Шахтера"
"Горняки" получили хороший заряд позитива после победы над "Металлистом 1925". Ребята показали характер и сумели добыть первые зачетные пункты.
"Шахтер" продолжает усиливаться новыми игроками. В дополнение к бразильцам Педринью, Невертону и Эгиналду, ростер пополнили израильтянин Лемкин и эквадорец Кастильо. Первый засветился в сенсационных матчах на молодежных ЧМ и Евро-2023, а второй играл на сборах и дебютировал в УПЛ еще под руководством Йовичевича. При этом Патрик Ван Леувен не стал забирать из аренды Назария Русина и подписывать Богдана Михайличенко. Вполне вероятно, что так он намекнул на окончательное завершение украинизации команды.
В Ровно команде не поможет травмированный Бондарь, которому уже присматривают замену в виде Чигринского. Но даже так "Шахтер" остается очевидным фаворитом поединка.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Топалов, Матвиенко, Лемкин, Гочолеишвили - Зубков, Бондаренко, Кастилло, Крыськив, Кащук - Траоре
"Верес" -" Шахтер". Статистика личных встреч
В общем ровенский Верес и донецкий Шахтер до сих пор встречались в официальных матчах 14 раз. Абсолютное преимущество на стороне горняков — 12 побед. Единственную победу "волки" одержали в сезоне 1993-1994 в родных стенах, а выездной поединок в апреле 1993 года закончился боевой ничьей 1:1.
"Верес" -" Шахтер". Последние матчи команд
Перед началом сезона "Верес" провел несколько поединков с представителями УПЛ и Первой лиги. Во всех этих поединках команда показывала разное качество футбола, что отразилось на результате. Однако стоит отметить победы над "Металлистом 1925" и "Кривбассом".
"Шахтер" на предсезонных сборах показал неуверенную игру — четыре матча завершились без побед и лишь с одной ничьей. Особенно шокирующим был поединок против "Дордрехта", который едва не вылетел в прошлом сезоне из второго дивизиона Нидерландов. Поэтому победа в первом туре стала глотком свежего воздуха для "горняков".
"Верес" - "Шахтер". Турнирное положение команд
Обе команды только начинают сезон, поэтому и находятся в разных положениях в турнирной таблице. Так или иначе, и "Верес", и "Шахтер" будут придерживаться собственных планов на игру.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|0
|2
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|3
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|4
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|5
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|6
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|0
|7
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|8
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|9
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|10
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|11
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|12
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|13
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|0
|14
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|0
|15
|ЛНЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|0
|16
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
|0
"Верес" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Верес" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 2:0. Разница в классе очевидна, поэтому стоит ожидать победу подопечных Патрика Ван Леувена, а Сергей Лавриненко вместе с "Вересом" получат свои первые очки несколько позже.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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