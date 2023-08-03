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Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023

Украина
(1 голосов)

Оболонь - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" должна приходить в себя после неуверенной и грубой игры с "Колосом". Надеемся, что Валерий Иващенко проработал ошибки этой встречи и настроил игроков на настоящий бой.

"Динамо" же должно придерживаться заданного темпа после разгромной победы над "Минаем". Несмотря на весомые потери среди футболистов, ребята должны показать класс в игре против "пивоваров".

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Содержание

УПЛ. Второй тур. 04.08.2023
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле -

“Оболонь” 17:00 “Динамо”

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Новости "Оболони"

"Пивовары" не смогли продемонстрировать хорошую игру в дебютном поединке против "Колоса". Матч начался с желтой карточки для Мороза, после чего обе команды начали грубый, контактный футбол с множеством фолов и карточек. Однако "Оболонь" имела серьезные проблемы с реализацией собственных моментов, поэтому результативность отсутствовала. Валерий Иващенко после матча отметил потребность в лучшей работе на завершающей фазе, поэтому завтрашний поединок покажет, действительно ли команда проработала этот момент на тренировках.

Потерь среди игроков нет, однако есть максимальная концентрация на поединке с грандом. Особых изменений в стартовом составе также не ожидается.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский — Приймак, Лукьянчук, Осман, Мороз — Черненко, Мединский, Слободян, Прокопенко — Краснопир

Новости "Динамо"

Киевляне, наоборот, провели серьезный и результативный поединок против "Миная". Несмотря на быстрый гол в дебюте поединка, парням удалось отыграться и выйти вперед. Весь второй тайм "Динамо" провело в меньшинстве после удаления Попова, однако дубль Ваната — движущей силы атаки — окончательно снял вопрос о победителе. Также показали себя Ярмоленко, Шапаренко, Сидорчук и Буяльский. Похоже, именно на эту пятерку и сделает главную ставку Мирча Луческу.

"Бело-синие" не смогут рассчитывать на Дениса Попова, который получил дисквалификацию после удаления. Однако его может заменить другой центрбек Максим Дячук.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан — Тымчик, Биловар, Дячук, Дубинчак — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев — Ванат

“Оболонь” - ”Динамо”. Статистика личных встреч

Всего эти клубы играли между собой дважды в рамках 1/8 финала Кубка Украины в 2015 году. Обе встречи завершились победой "Динамо" с общим счетом 7:0. В УПЛ эти команды ранее не встречались.

"Оболонь" - "Динамо": +0 =0 -2; 0:7

"Оболонь" - "Динамо". Последние матчи команд

Последние официальные поединки "Оболони" (за исключением матча с "Колосом") были еще в Первой лиге, когда "пивовары" боролись за право выхода в УПЛ. Тогда им удалось навязать борьбу своим ближайшим преследователям — "Карпатам", "Эпицентру", "Полесью" и тернопольской "Ниве".

Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023 - изображение 4

"Динамо" свои последние матчи практически всегда завершало на мажорной ноте. Ничейный поединок с "Металлистом 1925" прервал победную серию, поэтому "бело-синим" придется начинать сначала. Однако в новом сезоне начало уже положено.

Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023 - изображение 5

"Оболонь" - "Динамо". Турнирное положение команд

Обе команды только начинают сезон, поэтому и занимают разные положения. Также стоит обращать внимание на другие клубы, которые будут играть матчи 2-го тура. Все может измениться в любой момент.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0
2 Динамо 1 1 0 0 4-1 +3 3 0
3 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0
4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 0
5 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0
6 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3 0
7 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1 0
8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0
9 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0
10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0
11 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0
12 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0
13 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 -1 0 0
14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0
15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 -2 0 0
16 ФК Минай 1 0 0 1 1-4 -3 0 0

"Оболонь" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

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6.10
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6.05
1.25
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"Оболонь" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Динамо 3:0. Форвард "бело-синих" Ванат сейчас в отличной форме. К тому же киевляне забили 4 гола в ворота "Миная" в прошлом туре, поэтому стоит ждать голов и в дерби с "пивоварами".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 20:26
Тут хотелось бы 1-1.Главное опекать Ваната не дать ему забивать.Удачи Оболонь!
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