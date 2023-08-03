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Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023
Оболонь - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" должна приходить в себя после неуверенной и грубой игры с "Колосом". Надеемся, что Валерий Иващенко проработал ошибки этой встречи и настроил игроков на настоящий бой.
"Динамо" же должно придерживаться заданного темпа после разгромной победы над "Минаем". Несмотря на весомые потери среди футболистов, ребята должны показать класс в игре против "пивоваров".
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УПЛ. Второй тур. 04.08.2023
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле -
“Оболонь” 17:00 “Динамо”
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Оболони"
"Пивовары" не смогли продемонстрировать хорошую игру в дебютном поединке против "Колоса". Матч начался с желтой карточки для Мороза, после чего обе команды начали грубый, контактный футбол с множеством фолов и карточек. Однако "Оболонь" имела серьезные проблемы с реализацией собственных моментов, поэтому результативность отсутствовала. Валерий Иващенко после матча отметил потребность в лучшей работе на завершающей фазе, поэтому завтрашний поединок покажет, действительно ли команда проработала этот момент на тренировках.
Потерь среди игроков нет, однако есть максимальная концентрация на поединке с грандом. Особых изменений в стартовом составе также не ожидается.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский — Приймак, Лукьянчук, Осман, Мороз — Черненко, Мединский, Слободян, Прокопенко — Краснопир
Новости "Динамо"
Киевляне, наоборот, провели серьезный и результативный поединок против "Миная". Несмотря на быстрый гол в дебюте поединка, парням удалось отыграться и выйти вперед. Весь второй тайм "Динамо" провело в меньшинстве после удаления Попова, однако дубль Ваната — движущей силы атаки — окончательно снял вопрос о победителе. Также показали себя Ярмоленко, Шапаренко, Сидорчук и Буяльский. Похоже, именно на эту пятерку и сделает главную ставку Мирча Луческу.
"Бело-синие" не смогут рассчитывать на Дениса Попова, который получил дисквалификацию после удаления. Однако его может заменить другой центрбек Максим Дячук.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан — Тымчик, Биловар, Дячук, Дубинчак — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев — Ванат
“Оболонь” - ”Динамо”. Статистика личных встреч
Всего эти клубы играли между собой дважды в рамках 1/8 финала Кубка Украины в 2015 году. Обе встречи завершились победой "Динамо" с общим счетом 7:0. В УПЛ эти команды ранее не встречались.
"Оболонь" - "Динамо": +0 =0 -2; 0:7
"Оболонь" - "Динамо". Последние матчи команд
Последние официальные поединки "Оболони" (за исключением матча с "Колосом") были еще в Первой лиге, когда "пивовары" боролись за право выхода в УПЛ. Тогда им удалось навязать борьбу своим ближайшим преследователям — "Карпатам", "Эпицентру", "Полесью" и тернопольской "Ниве".
"Динамо" свои последние матчи практически всегда завершало на мажорной ноте. Ничейный поединок с "Металлистом 1925" прервал победную серию, поэтому "бело-синим" придется начинать сначала. Однако в новом сезоне начало уже положено.
"Оболонь" - "Динамо". Турнирное положение команд
Обе команды только начинают сезон, поэтому и занимают разные положения. Также стоит обращать внимание на другие клубы, которые будут играть матчи 2-го тура. Все может измениться в любой момент.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|0
|3
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|4
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|5
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|6
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|0
|7
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|8
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|9
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|0
|10
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|11
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|12
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|13
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|14
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|0
|15
|ЛНЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|0
|16
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
|0
"Оболонь" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Оболонь" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа Динамо 3:0. Форвард "бело-синих" Ванат сейчас в отличной форме. К тому же киевляне забили 4 гола в ворота "Миная" в прошлом туре, поэтому стоит ждать голов и в дерби с "пивоварами".
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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