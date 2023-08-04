Минай - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.08.2023

О "Минае" как об опытной команде говорить как-то удобно. Но все зависит от контекста. В контексте матча против ЛНЗ – да, опыт на стороне закарпатцев. Они проводят в УПЛ свой четвертый сезон, тогда как представитель Черкасской области – только первый. В то же время, это не означает, что игровое преимущество на футбольном поле обязательно будет на стороне "Миная". По уровню кадрового ресурса закарпатцы практически не превосходят ЛНЗ, но могут похвастаться на фоне соперника сыгранностью. Хватит ли этого для победы? И сделал ли тренер ЛНЗ Александр Ковпак выводы после поражения от "Черноморца"? Матч второго тура ответит на эти вопросы.

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УПЛ. Второй тур. 05.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Роман Блавацкий

"Минай" 15:00 ЛНЗ

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Суспільне Спорт, "Спорт 1"

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Новости "Миная"

"Минай" стал единственной командой первого тура (без учета одного перенесенного матча), пропустившей более двух мячей в свои ворота. Вместе с тем закарпатцы заслужили приз зрительских симпатий. Иногда такие парадоксы бывают. Да, в конце матча с "Динамо" "Минай" посыпался, но перед тем очень достойно противостоял гранду, некоторое время вел в счете, а уже когда проигрывал 1:2 – атаковал со смелостью и рвением.

Кроме турнирных очков, в матче с "Динамо" "Минай" потерял основного вратаря и лидера команды Александра Бандуру (дисквалификация). Учитывая давнюю травму Кемкина, шанс снова получит новичок Ольховой. Давно-давно травмированный Воробчак, а вот Одарюк, котрого едва ногой не "вырубил" Денис Попов, готовился к игре.

В контексте "Миная" нельзя обойти тему видеотрансляции. На неделе прогремела информация о том, что закарпатцы выходят из "ОТТ-пула УПЛ" и будут транслироваться на YouTube-канале под названием "УПЛ ТВ". Также домашние матчи закарпатцев будут доступны на платформе "Суспільне Спорт" и канале "Спорт 1". Сегодняшние реалии очень переменчивы.

Ориентировочный состав "Миная": Ольховой – Дмитрук, Немчанинов, Кравчук, Булеза – Витенчук, Панасенко, Твердохлеб – Петько, Одарюк – Вишневский

Новости ЛНЗ

От ЛНЗ ожидали большего по сравнению с тем, что команда Александра Ковпака показала в стартовом матче сезона против "Черноморца". Удивило и интервью самого тренера, который после финального свистка говорил об отсутствии жажды борьбы. У абсолютного дебютанта УПЛ в первом матче на новом для себя уровне – отсутствие жажды борьбы? А когда тогда эта жажда появится?

Возможно, просто тренеры и игроки ЛНЗ переоценили свой уровень. Ибо "Черноморец", переживающий очередной этап перестройки, чуть ли не на классе "разложил" команду Ковпака на отдельные составляющие. Очевидно, против "Миная" у черкащан будет больше шансов, но важно снова себя не переоценить. Соперник предложит ЛНЗ интенсивный темп футбола, на который нужно будет отвечать.

Для нескольких игроков ЛНЗ это может быть особенно принципиальный матч. Герман Пеньков перебрался в черкасскую команду именно из "Миная". Ранее с закарпатцами были связаны нынешние футболисты ЛНЗ Владислав Наумец и Петр Стасюк. Последнего "Минай" когда-то даже хотел вернуть из "Мариуполя", но финансовые нюансы были непробиваемы.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Самойленко – Норенков, Ковалев, Лопыренок, Стасюк – Рыбалка, Бойко, Хамелюк – Наумец, Пасич – Прядун

"Минай" – ЛНЗ. Статистика личных встреч

На профессиональном уровне "Минай" и ЛНЗ до сих пор не пересекались. Это будет их первая очная встреча в официальном турнире.

"Минай" – ЛНЗ. Последние матчи команд

Если оценивать по-спортивному, то "Минай" два последних официальных матча проиграл с крупным счетом – 1:4 от "Динамо" и 0:3 от "Зари". Но разгром от луганской команды обернулся кабинетной победой, которая помогла "Минаю" подняться на восьмое место по итогам прошедшего чемпионата.

Для ЛНЗ прошлый сезон был немного длиннее, чем для большинства участников текущего чемпионата. Ведь черкащанам для повышения в классе пришлось играть два переходных матча с "Ингульцом". Там команда Ковпака не проигрывала, но первый тур УПЛ опустил дебютанта на землю. 0:2 от "Черноморца" показали, что на дистанции будет максимально сложно.

"Минай" – ЛНЗ. Турнирное положение команд

Если "Минай" последний, то ЛНЗ – предпоследний. В начале сезона это не показательно, но сам факт может повлиять на психологическое состояние команд. Обе понимают вес очного поединка.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 2 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 3 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 5 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 6 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3 0 7 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 8 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 0 9 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0 10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 11 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 13 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 -2 0 0 16 ФК Минай 1 0 0 1 1-4 -3 0 0

"Минай" – ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Минай" – ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Минай" более опытный как клуб, но в команде у ЛНЗ есть достаточно игроков, которые уже понюхали пороха. Чего стоят хотя бы Денис Олейник и Сергей Рыбалка… Пасич, Прядун, Шестаков. Эти игроки способны делать разницу, но проявят ли они себя в условиях высокой интенсивности и против соперника, который на каждом клочке поля навязывает борьбу? ЛНЗ должен извлечь уроки из поражения от "Черноморца" и сыграть собраннее, но "Минай" на своем поле просто так очки никому не отдает. Будет напряженная борьба, в которой ни одна из сторон не преодолеет индивидуальный тотал 1,5. Ставка – "общий тотал менее 2,5". Как запасной вариант – "ничья в одном из таймов".