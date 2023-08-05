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Днепр-1 - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023
Днепр-1 - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
В первом туре "Полесье" довольно уверенно разобралось с "Вересом". В футболе, демонстрируемом житомирской командой, чувствовалась зрелость. Однако надо делать поправку на уровень соперника (хотя после ничьей с "Шахтером" ровняне уже не ассоциируются с безнадежностью). Испытание совсем другого уровня будет в туре номер "два", когда "Полесье" в Ужгороде сыграет против "Днепра-1". "Днепра-1", который почти продал Довбика, но который злой из-за вылета из Лиги чемпионов. Матч должен проанонсировать истинные амбиции обоих коллективов в этом розыгрыше УПЛ.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Днепр-1" 15:00 "Полесье"
- Новости "Днепра-1"
- Новости "Полесья"
- "Днепр-1" - "Полесье". Статистика личных встреч
- "Днепр-1" - "Полесье". Последние матчи команд
- "Днепр-1" - "Полесье". Турнирное положение команд
- "Днепр-1" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
- "Днепр-1" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Второй тур. 06.08.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Денис Шурман; арбитр VAR - Алексей Деревинский
"Днепр-1" 15:00 "Полесье"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube
Новости "Днепра-1"
"Днепр-1" еще не играл в этом сезоне в УПЛ, так что оценивать тонус и состояние команды можно только по итогам двух матчей в квалификации Лиги чемпионов. И итоги эти разнятся. В первом матче с "Панатинаикосом" было очень слабо, очень плохо; во втором – лучше, чем ожидалось. Даже в условиях пищевого отравления некоторых футболистов и соответственно кадровых проблем.
Но есть важный нюанс: в Греции "Днепр-1" во многом полагался на Артема Довбика, которого, очевидно, не будет в матче против "Полесья". Главного бомбардира УПЛ почти продали в "Жирону", так что "Днепру-1" впереди в ближайшее время придется полагаться на Гуцуляка, Третьякова, и, возможно, новичка Маркоса Андре.
Последний, кстати, еще не внесен в заявку "Днепра-1" на официальном сайте УПЛ. Да и не факт, что Третьяков будет доступен (из-за травмы). Точно придется играть без дисквалифицированного Гуцуляка и приходящего к себе после сотрясения мозга Волынца. Под вопросом – Василий Кравец. Ситуация для "Днепра-1" непростая.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин – Адамюк, Сарапий, Сваток, Каплиенко – Бабенко, Пихаленок, Рубчинский – Бланко, Мирошниченко – Третьяков
Новости "Полесья"
"Полесье" буквально ворвалось в УПЛ. Победа в первом туре над "Вересом" – это один момент. А другой – это та трансферная кампания, которую провели житомиряне. В целом по подбору исполнителей, по развитию инфраструктуры "Полесье" вполне способно претендовать на место в топ-5. Но теоретические прогнозы следует подтверждать на практике.
Изюминка этого матча в контексте "Полесья" – это персона Александра Назаренко, перешедшего к "волкам" именно из расположения "Днепра-1". Вроде как обошлось без скандала (руководство клубов договорилось между собой), однако привкус остался. Так или иначе, Назаренко вряд ли сыграет против "Днепра-1". Дело не в абстрактных запретах, а в банальном отсутствии адаптации футболиста к новым условиям. Ему еще нужно время.
Точно не будет в центре защиты Андрея Гитченко, удаленного в предыдущем матче. Также известно, что тренерский штаб по спортивным причинам не рассчитывает на Вакулу.
Ориентировочный состав "Полесья": Бойко – Кравченко, Шабанов, Крушинский, Смоляков – Огиря, Мустафаев, Танковский – Козак, Макуана – Будковский
"Днепр-1" - "Полесье". Статистика личных встреч
"Днепр-1" и "Полесье" на официальном уровне между собой не встречались. Это будет первая их очная встреча в матче с турнирным весом.
"Днепр-1" - "Полесье". Последние матчи команд
Первый тур УПЛ "Днепр-1" должен был провести против "Ворсклы", но из-за участия обеих команд в еврокубках игра была перенесена. Так что актив днепрян в этом сезоне – два поединка против "Панатинаикоса", в которых команда произвела разное впечатление. После матча в Кошице болельщики "Днепра-1" имели поводы ругаться, после матча в Афинах добавилось оптимизма.
"Полесье" победило "Верес" уверенно, но в то же время не феерично. Команда Калитвинцева бежала вперед, создавала, но не теряла концентрацию. Это проявление зрелости. Вопрос в том, смогут ли житомиряне положить такие поединки на поток.
"Днепр-1" - "Полесье". Турнирное положение команд
"Днепр-1" еще не играл, так что отталкиваться здесь вообще не от чего. "Полесье" же после первого тура оказалось в группе лидеров и хотело бы там оставаться как можно дольше. Матч против "Днепра-1" действительно важен в контексте проверки амбиций и способностей житомирской команды.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|2
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|0
|3
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|4
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|6
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|7
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|8
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|9
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|0
|10
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|0
|11
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|12
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|13
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|14
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|0
|15
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|0
|16
|ФК Минай
|2
|0
|0
|2
|1-7
|-6
|0
|0
"Днепр-1" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Можно было бы рисковать со ставкой на победу "Днепра-1", если бы не кадровые проблемы команды Александра Кучера. А так… возникает соблазн спрогнозировать успешный результат для "Полесья". А успешным итогом будет и ничья. Житомиряне способны начать агрессивно и заставить "Днепр-1" отыгрываться. Первый гол в матче забьет "Полесье" – да.
Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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