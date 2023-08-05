Днепр-1 - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023

В первом туре "Полесье" довольно уверенно разобралось с "Вересом". В футболе, демонстрируемом житомирской командой, чувствовалась зрелость. Однако надо делать поправку на уровень соперника (хотя после ничьей с "Шахтером" ровняне уже не ассоциируются с безнадежностью). Испытание совсем другого уровня будет в туре номер "два", когда "Полесье" в Ужгороде сыграет против "Днепра-1". "Днепра-1", который почти продал Довбика, но который злой из-за вылета из Лиги чемпионов. Матч должен проанонсировать истинные амбиции обоих коллективов в этом розыгрыше УПЛ.

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УПЛ. Второй тур. 06.08.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Денис Шурман; арбитр VAR - Алексей Деревинский

"Днепр-1" 15:00 "Полесье"

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Новости "Днепра-1"

"Днепр-1" еще не играл в этом сезоне в УПЛ, так что оценивать тонус и состояние команды можно только по итогам двух матчей в квалификации Лиги чемпионов. И итоги эти разнятся. В первом матче с "Панатинаикосом" было очень слабо, очень плохо; во втором – лучше, чем ожидалось. Даже в условиях пищевого отравления некоторых футболистов и соответственно кадровых проблем.

Но есть важный нюанс: в Греции "Днепр-1" во многом полагался на Артема Довбика, которого, очевидно, не будет в матче против "Полесья". Главного бомбардира УПЛ почти продали в "Жирону", так что "Днепру-1" впереди в ближайшее время придется полагаться на Гуцуляка, Третьякова, и, возможно, новичка Маркоса Андре.

Последний, кстати, еще не внесен в заявку "Днепра-1" на официальном сайте УПЛ. Да и не факт, что Третьяков будет доступен (из-за травмы). Точно придется играть без дисквалифицированного Гуцуляка и приходящего к себе после сотрясения мозга Волынца. Под вопросом – Василий Кравец. Ситуация для "Днепра-1" непростая.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин – Адамюк, Сарапий, Сваток, Каплиенко – Бабенко, Пихаленок, Рубчинский – Бланко, Мирошниченко – Третьяков

Новости "Полесья"

"Полесье" буквально ворвалось в УПЛ. Победа в первом туре над "Вересом" – это один момент. А другой – это та трансферная кампания, которую провели житомиряне. В целом по подбору исполнителей, по развитию инфраструктуры "Полесье" вполне способно претендовать на место в топ-5. Но теоретические прогнозы следует подтверждать на практике.

Изюминка этого матча в контексте "Полесья" – это персона Александра Назаренко, перешедшего к "волкам" именно из расположения "Днепра-1". Вроде как обошлось без скандала (руководство клубов договорилось между собой), однако привкус остался. Так или иначе, Назаренко вряд ли сыграет против "Днепра-1". Дело не в абстрактных запретах, а в банальном отсутствии адаптации футболиста к новым условиям. Ему еще нужно время.

Точно не будет в центре защиты Андрея Гитченко, удаленного в предыдущем матче. Также известно, что тренерский штаб по спортивным причинам не рассчитывает на Вакулу.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко – Кравченко, Шабанов, Крушинский, Смоляков – Огиря, Мустафаев, Танковский – Козак, Макуана – Будковский

"Днепр-1" - "Полесье". Статистика личных встреч

"Днепр-1" и "Полесье" на официальном уровне между собой не встречались. Это будет первая их очная встреча в матче с турнирным весом.

"Днепр-1" - "Полесье". Последние матчи команд

Первый тур УПЛ "Днепр-1" должен был провести против "Ворсклы", но из-за участия обеих команд в еврокубках игра была перенесена. Так что актив днепрян в этом сезоне – два поединка против "Панатинаикоса", в которых команда произвела разное впечатление. После матча в Кошице болельщики "Днепра-1" имели поводы ругаться, после матча в Афинах добавилось оптимизма.

"Полесье" победило "Верес" уверенно, но в то же время не феерично. Команда Калитвинцева бежала вперед, создавала, но не теряла концентрацию. Это проявление зрелости. Вопрос в том, смогут ли житомиряне положить такие поединки на поток.

"Днепр-1" - "Полесье". Турнирное положение команд

"Днепр-1" еще не играл, так что отталкиваться здесь вообще не от чего. "Полесье" же после первого тура оказалось в группе лидеров и хотело бы там оставаться как можно дольше. Матч против "Днепра-1" действительно важен в контексте проверки амбиций и способностей житомирской команды.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 2 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0 3 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 5 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 6 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 7 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 9 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 0 10 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0 11 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 13 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0 0

"Днепр-1" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Можно было бы рисковать со ставкой на победу "Днепра-1", если бы не кадровые проблемы команды Александра Кучера. А так… возникает соблазн спрогнозировать успешный результат для "Полесья". А успешным итогом будет и ничья. Житомиряне способны начать агрессивно и заставить "Днепр-1" отыгрываться. Первый гол в матче забьет "Полесье" – да.