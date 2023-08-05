Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.08.2023

Команда из Харькова начала новый сезон УПЛ с поражения от "Шахтера", однако попытается опровергнуть статус аутсайдера чемпионата в следующем матче.

Клуб из Александрии вновь будет сражаться за еврокубки, поэтому коллектив Руслана Ротаня максимально ответственно подходит к этому поединку и рассчитывает на очередные три очка.

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УПЛ. 2 тур. 05.08.2023

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний

"Александрия" 19:00 "Металлист 1925"

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Новости "Александрии"

"Желто-черные" довольно уверенно начали новый сезон УПЛ — им удалось победить "Кривбасс" на собственном поле благодаря голу Шулянского. Однако "Александрия" целых полтора тайма играла в меньшинстве после грубого фола Семотюка. Он получил дисквалификацию и не сможет помочь своим одноклубникам в субботу.

В целом достаточно сложно оценить перспективы подопечных Руслана Ротаня. Ростер покинула значительную часть основных игроков, а их место заняли молодые футболисты. Потому сыгрывать команду вместе придется уже по ходу чемпионата.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко - Копина, Бабогло, Логинов, Скорко - Смирный, Калитвинцев, Сигеев, Плакса, Шулянский - Кулаков

Новости "Металлиста 1925"

В отличие от "Александрии", харьковчанам повезло гораздо меньше - они не смогли переиграть "Шахтер". Поэтому Металлист 1925 едет в гости с большей мотивацией, однако и давление на игроков будет незаурядным, ведь график стартовых матчей им выпал непростой. Как бы там ни было, даже ничья будет хорошим результатом.

Что касается изменений в команде, то их ожидается минимум. Эдмар однозначно выпустит на поле новичков Сидорова и Юсова. Последний уже успел отличиться забитым мячом в прошлом поединке, так что вполне вероятно он попытается пополнить голевую копилку и в Александрии.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозил – Ткачук, Курило, Жичиков, Безуглый – Вачиберадзе, Русин, Кравченко – Юсов, Бычек, Сидоров

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"Александрия" – "Металлист 1925". Статистика личных встреч

В общей сложности эти команды играли между собой 4 раза - трижды в элите и один раз в Кубке. Преимущество здесь на стороне "желто-черных" – 2 победы и 2 ничьи. Последний домашний матч на стадионе "Ника" закончился боевой ничьей 3:3.

"Александрия" – "Металлист 1925". Последние матчи команд

Подопечные Руслана Ротаня в своих последних официальных поединках не отличались хорошими результатами. Особенно выделяется поражение от "Динамо" еще в прошлом розыгрыше УПЛ. Поэтому "Александрии" следует улучшать собственное положение и брать больше очков на старте сезона.

"Металлист 1925" также не может похвастаться удачными матчами. Единственный положительный момент – победа над другим "Металлистом". Кто знает, возможно им на этот раз наконец-то улыбнется удача.

Александрия:

30.07.2023. УПЛ. "Александрия" - "Кривбасс" 1:0

04.06.2023. УПЛ. "Рух" - "Александрия" 0:0

28.05.2023. УПЛ. "Александрия" - "Заря" 0:2

24.05.2023. УПЛ. "Верес" - "Александрия" 2:2

20.05.2023. УПЛ. "Александрия" - "Динамо" 1:5

Металлист 1925:

29.07.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Шахтер" 1:2

04.06.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Динамо" 1:1

29.05.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Кривбасс" 0:2

25.05.2023. УПЛ. "Ингулец" - "Металлист 1925" 0:0

21.05.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Металлист" 2:0

"Александрия"-"Металлист 1925". Турнирное положение команд

Обе команды начинают турнирный путь, поэтому на место в таблице не следует обращать внимания. Пока это только статистика.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 2 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 3 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 5 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 6 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3 7 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 8 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 9 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 11 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 12 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 13 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 -1 0 14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 -2 0 16 ФК Минай 1 0 0 1 1-4 -3 0

"Александрия"-"Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Александрия"-"Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Несмотря на прошлые успехи, на поле стадиона "Ника" выйдет совершенно новая "Александрия". Поэтому команды Руслана Ротаня и Эдмара разойдутся миром.