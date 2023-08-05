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Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.08.2023
Чего ждать от матча Александрия - Металлист 1925, Украинская Премьер-лига, 2-й тур, 5 августа 2023
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Команда из Харькова начала новый сезон УПЛ с поражения от "Шахтера", однако попытается опровергнуть статус аутсайдера чемпионата в следующем матче.
Клуб из Александрии вновь будет сражаться за еврокубки, поэтому коллектив Руслана Ротаня максимально ответственно подходит к этому поединку и рассчитывает на очередные три очка.
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- Новости "Александрии"
- Новости "Металлиста 1925"
- "Александрия" – "Металлист 1925". Статистика личных встреч
- "Александрия" – "Металлист 1925". Последние матчи команд
- "Александрия"-"Металлист 1925". Турнирное положение команд
- "Александрия"-"Металлист 1925". Ставка и коэффициенты
- "Александрия"-"Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 2 тур. 05.08.2023
Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний
"Александрия" 19:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Александрии"
"Желто-черные" довольно уверенно начали новый сезон УПЛ — им удалось победить "Кривбасс" на собственном поле благодаря голу Шулянского. Однако "Александрия" целых полтора тайма играла в меньшинстве после грубого фола Семотюка. Он получил дисквалификацию и не сможет помочь своим одноклубникам в субботу.
В целом достаточно сложно оценить перспективы подопечных Руслана Ротаня. Ростер покинула значительную часть основных игроков, а их место заняли молодые футболисты. Потому сыгрывать команду вместе придется уже по ходу чемпионата.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко - Копина, Бабогло, Логинов, Скорко - Смирный, Калитвинцев, Сигеев, Плакса, Шулянский - Кулаков
Новости "Металлиста 1925"
В отличие от "Александрии", харьковчанам повезло гораздо меньше - они не смогли переиграть "Шахтер". Поэтому Металлист 1925 едет в гости с большей мотивацией, однако и давление на игроков будет незаурядным, ведь график стартовых матчей им выпал непростой. Как бы там ни было, даже ничья будет хорошим результатом.
Что касается изменений в команде, то их ожидается минимум. Эдмар однозначно выпустит на поле новичков Сидорова и Юсова. Последний уже успел отличиться забитым мячом в прошлом поединке, так что вполне вероятно он попытается пополнить голевую копилку и в Александрии.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозил – Ткачук, Курило, Жичиков, Безуглый – Вачиберадзе, Русин, Кравченко – Юсов, Бычек, Сидоров
"Александрия" – "Металлист 1925". Статистика личных встреч
В общей сложности эти команды играли между собой 4 раза - трижды в элите и один раз в Кубке. Преимущество здесь на стороне "желто-черных" – 2 победы и 2 ничьи. Последний домашний матч на стадионе "Ника" закончился боевой ничьей 3:3.
"Александрия" – "Металлист 1925". Последние матчи команд
Подопечные Руслана Ротаня в своих последних официальных поединках не отличались хорошими результатами. Особенно выделяется поражение от "Динамо" еще в прошлом розыгрыше УПЛ. Поэтому "Александрии" следует улучшать собственное положение и брать больше очков на старте сезона.
"Металлист 1925" также не может похвастаться удачными матчами. Единственный положительный момент – победа над другим "Металлистом". Кто знает, возможно им на этот раз наконец-то улыбнется удача.
Александрия:
- 30.07.2023. УПЛ. "Александрия" - "Кривбасс" 1:0
- 04.06.2023. УПЛ. "Рух" - "Александрия" 0:0
- 28.05.2023. УПЛ. "Александрия" - "Заря" 0:2
- 24.05.2023. УПЛ. "Верес" - "Александрия" 2:2
- 20.05.2023. УПЛ. "Александрия" - "Динамо" 1:5
Металлист 1925:
- 29.07.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Шахтер" 1:2
- 04.06.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Динамо" 1:1
- 29.05.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Кривбасс" 0:2
- 25.05.2023. УПЛ. "Ингулец" - "Металлист 1925" 0:0
- 21.05.2023. УПЛ. "Металлист 1925" - "Металлист" 2:0
"Александрия"-"Металлист 1925". Турнирное положение команд
Обе команды начинают турнирный путь, поэтому на место в таблице не следует обращать внимания. Пока это только статистика.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|2
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|3
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|4
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|5
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|6
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|7
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|8
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|9
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|10
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|11
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|12
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|13
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|15
|ЛНЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|16
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
"Александрия"-"Металлист 1925". Ставка и коэффициенты
"Александрия"-"Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Несмотря на прошлые успехи, на поле стадиона "Ника" выйдет совершенно новая "Александрия". Поэтому команды Руслана Ротаня и Эдмара разойдутся миром.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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