Заря - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06 августа 2023

И "Заря" и "Кривбасс" начали сезон неудачно – с поражений. Луганчане в первом туре довольно неожиданно проиграли "Руху" 1:2, а "Кривбасс" бился-боролся, но все-таки уступил "Александрии" 0:1.

Не самое лучшее начало, и теперь командам, чтобы не допустить ярлыка "катастрофический старт" нужно брать очки в очном матче, а еще лучше – побеждать.

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Заря (Луганск) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 2-й тур

6 августа, Киев, Стадион "Левый берег"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

ТВ-трансляция: Униан

Видеотрансляция: Youtub-канал Football Hub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Заря": последние новости

Луганчане в межсезонье изрядно перетрусили состав. Пара лидеров, у которых закончилась аренда, вернулись в "Динамо". При этом "Заря" арендовала очередную пачку молодых динамовцев. К Яцыку, Болю и Волошину на этой неделе присоединились Бенедюк, Слюсар и Горбач. Что из этого выйдет – посмотрим на протяжении сезона.

Интересным кажется подписание протеже Лалатовича, сербского атакующего хавбека Мичина, который когда-то даже засветился в "Удинезе", хотя последнее время звезд с неба не хватал. Но в любом случае, посмотреть на парня будет интересно.

Отдельная, уже набившая оскомину история с перестановками в тренерском штабе – уход ван Леувена и назначение Лалатовича. Многие эксперты, как и болельщики, к назначению серба относятся скептически. И после первого тура иногда так и хочется сказать: "я же говорил"… Но подождем.

Луганчане традиционно тяжело вкатываются в сезон, в команде много травмированных, так что скоропалительные выводы делать рано.

С травмами Мацапура (причем вылетел надолго), Головкин, Смиян. Данченко только подводят к нагрузкам. Также была информация о травмах у Бутко, Чурко и Герреро, но насколько у них были серьезные повреждения, остается тайной.

Пропустит игру и новичок Джордан, который схватил две желтых в матче с "Рухом".

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Батагов, Вантух, Кирюханцев, Дришлюк, Мишнев, Мичин, Алиференко, Антюх, Русин

"Кривбасс": последние новости

Летняя кампанию "Кривбасса" біла не такой громогласной, как у "Зари", но наверное это и к лучшему. Вериндуб-старший спокойно и уверенно работал по своим конспектам, а к нему присоединился Вернидуб-младший, который повесил бутсы на гвоздь и вошел в тренерский штаб отца.

Серьезная потеря – уход Капича. Однако пришли уже заметные как для УПЛ украинцы: Близниченко, Кожушко и Вакулко. Кроме того, клуб подписал легионеров Бизмана и Илича, на которых также будет интересно посмотреть.

Конечно, любым новичкам нужно влиться и притереться, однако по заявлениям пресс-службы клуба, Вакулко уже вовсю тренируется с командой и готов помочь.

Свой первый матч "Кривбасс" проиграл "Александрии", почти 1,5 играя в меньшинстве. Естественно, после этого Юрий Вернидуб выдал уже традиционный эпический спич о судействе:

"Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд, а потом говорят: я не увидел, я не хотел… Вот и вся игра… Удаление Семотюка? Не могу это комментировать. Вы позовите главного рефери Козика, пусть он прокомментирует. Кураторы, которые выше над ним стоят, пусть тоже прокомментируют. Надоело, честно говоря, об этом говорить уже второй год подряд. Одно и то же, ничего не меняется", - разнес судейство тренер.

Данный спич КДК, видимо уже привыкший, оставил без внимания, а вот Семотюк за свою красную карточку получил два матча дисквалификации и с "Зарей" не сыграет.

Также из кадровых потерь у криворожцев – надолго из-за рецидива травмы выбыл защитник Дмитрий Семенов, который пропустит порядка 8-9 месяцев.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Рябов, Дибанго, Татарков, Кожушко, Лунев, Хомченовский, Вакулко, Дебелко

Турнирная таблица

Конечно, после первого тура говорить о турнирной таблице и турнирных раскладах как-то глупо, но с другой – уважать статистику нужно. После поражений в первом туре обе команды находятся на дне, с нулем очков. Но все же "Заря" чуть выше "Кривбасса" по разнице забитых-пропущенных. Так вот.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 2 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0 3 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 5 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 6 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 7 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 9 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 0 10 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0 11 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 13 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0 0

Последние матчи

"Заря" смотрелась относительно получше "Кривбасса" в предсезонных спаррингах, как минимум по результатам, но как видим, это совершенно ничего не значит. Еще раз напомним, что в первом туре обе команды свои матчи проиграли: луганчане уступили "Руху" 1:2, а "Кривбасс" проиграл "Александрии" 0:1.

Всего между собой команды сыграли 26 матчей: 8 побед "Зари", 3 ничьи,15 побед "Кривбасса". Разница мячей: 20-38.

На поле Зари – 12 матчей: +6=3-3, мячи 14-10.

Интересно, что "Заря" не может выиграть у "Кривбасса" на протяжении 4 последних матчей: 1 ничья и 3 поражения. В прошлом сезоне на поле луганчан команды сыграли 2:2, а во втором круге "Кривбасс" вырвал минимальную победу 1:0.

Также интересная статистика – бескомпромиссность команд. Безничейная серия "Зари" длится 16 игр: 12 побед и 4 поражения. "Кривбасс" обходится без ничьих 7 игр подряд: 3 победы и 4 поражения.

"Заря" – "Кривбасс": ставки и коэффициенты

"Заря" – "Кривбасс": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Заря - Кривбасс Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Заря" – "Кривбасс": от UA-Футбол

Давать серьезный прогноз на этот матч довольно тяжело. Обе команды свои матчи первого утра проиграли.

"Кривбасс" может пенять на судейские решения, поэтому целостного впечатления команда в матче с "Александрией" не произвела. Впрочем, Вернидуб целенаправленно летом готовил команду, серьезных кадровых потрясений у криворожцев не произошло. То есть, нынешний "Кривбасс" выглядит вполне сбитым коллективом.

"Заря" провела против "Руха" неплохой первый тайм, но после перерыва луганчанам явно не хватило функционала. К тому же – новый тренер, изрядно перетрушенный состав. И что из себя представляет нынешняя "Заря" - та еще загадка.

Что ж, посмотрим, очки в этом матче нужно брать и тем и тем, так как второе поражение подряд – это будет уже не просто неприятно, а болезненно.

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом "Зарю". И так бы оно по старой памяти прошлого сезона и было, если бы не невнятный матч луганчан первого тура. Поэтому исход матча именно на "Зарю" все-таки кажется рискованным прогнозом.

Да и криворожцы упрутся. В атаке, да еще и без Капича команда Вернидуба вряд ли будет феерить, но вот качественно отыграть от обороны, а там как получится, вполне может.

Прогноз UA-Футбол: Индивидуальный тотал "Кривбасса" меньше (1.0) за 1.71.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.