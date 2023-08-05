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Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023
Колос - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Клуб из Ковалевки попытается одержать победу в поединке против довольно равного соперника. "Колос" должен реализовывать больше острых моментов, чтобы не допускать ошибок матча с "Оболонью".
"Черноморец" сейчас занимает третью строчку после победы над "ЛНЗ" и стремится укрепить позиции. И для этого нужно навязывать борьбу ковалевцам.
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- “Колос” 17:00 “Черноморец”
- Новости "Колоса"
- Новости "Черноморца"
- "Колос" - "Черноморец". Статистика личных встреч
- "Колос" - "Черноморец". Последние матчи команд
- "Колос" - "Черноморец". Турнирное положение команд
- "Колос" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
- "Колос" -" Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Второй тур. 06.08.2023
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле — Дмитрий Кривушкин. Арбитр VAR — Анастасия Романюк
“Колос” 17:00 “Черноморец”
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Новости "Колоса"
Прошлый сезон закончился для клуба из Ковалевки без попадания в еврокубки — лишь 9 место. На этот раз Ярослав Вишняк стремится зацепиться хотя бы за Лигу Конференций, поэтому и пригласил в команду опытных Бурду, Цурикова и Лучкевича.
В матче с "Черноморцем" могут быть определенные перестановки в составе, поскольку Ярослав Вишняк будет искать подход к такому крепкому сопернику, учитывая спорное состояние команды.
Ориентировочный состав "Колоса": Горох — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков — Богданов, Милько — Ильин, Ореховский, Болбат — Безбородько
Новости "Черноморца"
Одесситы мощно начали новый сезон, на классе переиграв абсолютного дебютанта элиты "ЛНЗ". Это был отличный результат, учитывая потерю перед стартом голкиперов Паста и Непогодова, а также полевых Олефиренко и Авагимяна. Однако новый главный тренер освежил состав, приведя голкипера Шевченко из "Шахтера". Еще ростер пополнили Шпорн, Бойчук, Грисьо, а также Брагару — игрок молодежки.
Что касается будущей встречи, то вполне возможны изменения в стартовом составе, однако выбор у Романа Григорчука довольно ограничен.
Ориентировочный состав "Черноморца": Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Гучек — Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Грисьо — Самсон
"Колос" - "Черноморец". Статистика личных встреч
Эти команды встречались друг с другом пять раз в рамках УПЛ. Баланс очных поединков на стороне ковалевцев — две победы против одной у "Черноморца". Еще дважды клубы играли вничью.
"Колос" - "Черноморец". Последние матчи команд
"Колос" слабо провел последние матчи, не одержав победу ни в одном из них. Однако ничья с "Оболонью" — это довольно неплохое начало.
"Черноморец" с переменным успехом завершил прошлый сезон. Среди последних результатов особенно выделяется боевая победа над киевским "Динамо". Однако старт нового розыгрыша УПЛ был у одесситов куда лучше.
"Колос" - "Черноморец". Турнирное положение команд
Обе команды начинают турнирный путь. Несмотря на высокую позицию “моряков”, ситуация может в корне измениться в ближайших матчах.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|2
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|0
|3
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|4
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|0
|6
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|7
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|8
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|9
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|0
|10
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|0
|11
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|12
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|13
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|14
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|0
|15
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|0
|16
|ФК Минай
|2
|0
|0
|2
|1-7
|-6
|0
|0
"Колос" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Колос" -" Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Ранее клубы уже играли вничью, к тому же "Колос" не сумел показать класс против дебютанта "Оболони". Поэтому 1 очко будет довольно неплохим результатом.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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