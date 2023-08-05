Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023

Клуб из Ковалевки попытается одержать победу в поединке против довольно равного соперника. "Колос" должен реализовывать больше острых моментов, чтобы не допускать ошибок матча с "Оболонью".

"Черноморец" сейчас занимает третью строчку после победы над "ЛНЗ" и стремится укрепить позиции. И для этого нужно навязывать борьбу ковалевцам.

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УПЛ. Второй тур. 06.08.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Дмитрий Кривушкин. Арбитр VAR — Анастасия Романюк

“Колос” 17:00 “Черноморец”

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Новости "Колоса"

Прошлый сезон закончился для клуба из Ковалевки без попадания в еврокубки — лишь 9 место. На этот раз Ярослав Вишняк стремится зацепиться хотя бы за Лигу Конференций, поэтому и пригласил в команду опытных Бурду, Цурикова и Лучкевича.

В матче с "Черноморцем" могут быть определенные перестановки в составе, поскольку Ярослав Вишняк будет искать подход к такому крепкому сопернику, учитывая спорное состояние команды.

Ориентировочный состав "Колоса": Горох — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков — Богданов, Милько — Ильин, Ореховский, Болбат — Безбородько

Новости "Черноморца"

Одесситы мощно начали новый сезон, на классе переиграв абсолютного дебютанта элиты "ЛНЗ". Это был отличный результат, учитывая потерю перед стартом голкиперов Паста и Непогодова, а также полевых Олефиренко и Авагимяна. Однако новый главный тренер освежил состав, приведя голкипера Шевченко из "Шахтера". Еще ростер пополнили Шпорн, Бойчук, Грисьо, а также Брагару — игрок молодежки.

Что касается будущей встречи, то вполне возможны изменения в стартовом составе, однако выбор у Романа Григорчука довольно ограничен.

Ориентировочный состав "Черноморца": Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Гучек — Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Грисьо — Самсон

"Колос" - "Черноморец". Статистика личных встреч

Эти команды встречались друг с другом пять раз в рамках УПЛ. Баланс очных поединков на стороне ковалевцев — две победы против одной у "Черноморца". Еще дважды клубы играли вничью.

"Колос" - "Черноморец". Последние матчи команд

"Колос" слабо провел последние матчи, не одержав победу ни в одном из них. Однако ничья с "Оболонью" — это довольно неплохое начало.

"Черноморец" с переменным успехом завершил прошлый сезон. Среди последних результатов особенно выделяется боевая победа над киевским "Динамо". Однако старт нового розыгрыша УПЛ был у одесситов куда лучше.

"Колос" - "Черноморец". Турнирное положение команд

Обе команды начинают турнирный путь. Несмотря на высокую позицию “моряков”, ситуация может в корне измениться в ближайших матчах.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 2 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0 3 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 5 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0 6 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 7 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 9 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 0 10 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0 11 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 13 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0 0

"Колос" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Колос" -" Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Ранее клубы уже играли вничью, к тому же "Колос" не сумел показать класс против дебютанта "Оболони". Поэтому 1 очко будет довольно неплохим результатом.