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Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023

Украина
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Колос - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023

Фото: ФК Колос

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб из Ковалевки попытается одержать победу в поединке против довольно равного соперника. "Колос" должен реализовывать больше острых моментов, чтобы не допускать ошибок матча с "Оболонью".

"Черноморец" сейчас занимает третью строчку после победы над "ЛНЗ" и стремится укрепить позиции. И для этого нужно навязывать борьбу ковалевцам.

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Содержание

УПЛ. Второй тур. 06.08.2023
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле — Дмитрий Кривушкин. Арбитр VAR — Анастасия Романюк

“Колос” 17:00 “Черноморец”

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Новости "Колоса"

Прошлый сезон закончился для клуба из Ковалевки без попадания в еврокубки — лишь 9 место. На этот раз Ярослав Вишняк стремится зацепиться хотя бы за Лигу Конференций, поэтому и пригласил в команду опытных Бурду, Цурикова и Лучкевича.

В матче с "Черноморцем" могут быть определенные перестановки в составе, поскольку Ярослав Вишняк будет искать подход к такому крепкому сопернику, учитывая спорное состояние команды.

Ориентировочный состав "Колоса": Горох — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков — Богданов, Милько — Ильин, Ореховский, Болбат — Безбородько

Новости "Черноморца"

Одесситы мощно начали новый сезон, на классе переиграв абсолютного дебютанта элиты "ЛНЗ". Это был отличный результат, учитывая потерю перед стартом голкиперов Паста и Непогодова, а также полевых Олефиренко и Авагимяна. Однако новый главный тренер освежил состав, приведя голкипера Шевченко из "Шахтера". Еще ростер пополнили Шпорн, Бойчук, Грисьо, а также Брагару — игрок молодежки.

Что касается будущей встречи, то вполне возможны изменения в стартовом составе, однако выбор у Романа Григорчука довольно ограничен.

Ориентировочный состав "Черноморца": Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Гучек — Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Грисьо — Самсон

"Колос" - "Черноморец". Статистика личных встреч

Эти команды встречались друг с другом пять раз в рамках УПЛ. Баланс очных поединков на стороне ковалевцев — две победы против одной у "Черноморца". Еще дважды клубы играли вничью.

Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023 - изображение 4

"Колос" - "Черноморец". Последние матчи команд

"Колос" слабо провел последние матчи, не одержав победу ни в одном из них. Однако ничья с "Оболонью" — это довольно неплохое начало.

Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023 - изображение 5

"Черноморец" с переменным успехом завершил прошлый сезон. Среди последних результатов особенно выделяется боевая победа над киевским "Динамо". Однако старт нового розыгрыша УПЛ был у одесситов куда лучше.

Колос - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023 - изображение 6

"Колос" - "Черноморец". Турнирное положение команд

Обе команды начинают турнирный путь. Несмотря на высокую позицию “моряков”, ситуация может в корне измениться в ближайших матчах.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0
2 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0
3 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0
4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 0
5 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 0
6 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 0
7 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 0
8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0
9 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 0
10 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0
11 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0
12 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0
13 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 0
14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0
15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0
16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0 0

"Колос" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

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3.30
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3.25
3.10
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"Колос" -" Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Ранее клубы уже играли вничью, к тому же "Колос" не сумел показать класс против дебютанта "Оболони". Поэтому 1 очко будет довольно неплохим результатом.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Прогнозы
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2023 в 22:13
ЧО обязан выигрывать
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