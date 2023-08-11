Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.08.2023

"Черноморец" – команда, от которой перед началом сезона ожидали прорыва в УПЛ. Одесситы действительно начали уверенно, на опыте победив ЛНЗ. Но потом был отрезвляющий выезд в гости к "Колосу". Команда Романа Григорчука проиграла и увидела все свои уязвимые места, без усиления которых не удастся претендовать на высокие позиции.

"Оболони" же была отведена роль аутсайдера. Киевляне в двух турах действительно набрали только одно очко, но при этом показали неплохую игру. В частности, "пивовары" в первом туре сдержали "Колос", которому неделю назад проиграл именно "Черноморец".

Интересный матч, в котором возможны сюрпризы.

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УПЛ. Третий тур. 12.08.2023

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Черноморец" 15:00 "Оболонь"

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Новости "Черноморца"

Летом "Черноморец" не так хорошо усилился, как "Колос", однако это не давало поводов ожидать сухого поражения одесситов в Ковалевке. Все же существует фактор Романа Григорчука, превосходящий многие кадровые преимущества соперников "Черноморца". На этот раз, однако, не сработало.

По сравнению с "Оболонью" уже "Черноморец" можно считать лучше укомплектованной командой. Но это определенно не гарантия успеха. Одесситы столкнутся с обученным, хорошо организованным соперником, к которому предстоит найти подход.

В преддверии матча появилась информация о том, что в "Черноморец" на правах аренды вернулся Артур Авагимян. Но вряд ли он готов сразу играть. Под вопросом участие в поединке новичка Алексея Шевченко. Неизвестно, восстановился ли он уже после травмы.

Ориентировочный состав "Черноморца": Билык – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Шпорн, Васильев – Брагару, Кузик, Бойчук – Иеде

Новости "Оболони"

Киевлянам удалось в первом туре не проиграть "Колосу", а затем дать бой претенденту на чемпионство "Динамо". Оба матча были домашние для "Оболони", сейчас – первый выезд за пределы родного стадиона и Киевской области.

После эмоциональной битвы с "Динамо" "пивовары" не избежали кадровых потерь. Из-за дисквалификации не сыграет Виталий Груша. Есть вопросы к функциональной готовности Артема Вовкуна, замененного еще в первом тайме киевского дерби. Но главное для команды Валерия Иващенко – сохранить то настроение, с которым она действовала в первых двух турах.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Фатеев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Мороз, Черненко – Слободян, Тарануха – Краснопир

"Черноморец" – "Оболонь". Статистика личных встреч

В первой лиге эти команды встречались между собой относительно недавно. Впервые – в 2019-м году, а в последний раз – в 2021-м. В двух матчах побеждали киевляне, в одном одесситы, еще одна игра закончилась с ничейным счетом. Самый яркий матч между соперниками был сыгран в 2020-м году, когда на двоих "Черноморец" и "Оболонь" забили пять голов.

"Черноморец" – "Оболонь". Последние матчи команд

После двух туров у "Черноморца" четкий баланс: одна победа, одно поражение, два забитых и два пропущенных. Примечательная особенность матчей с участием одесситов: только в одном из последних шести забивали обе команды.

В контексте "Оболони" следует четко разделять прошлый и нынешний сезон. Тогда команда все же играла в Первой лиге, а сейчас уже УПЛ. Киевляне остаются без побед, но не без турнирных очков и не без перспектив.

"Черноморец" – "Оболонь". Турнирное положение команд

"Черноморец" еще не играл в этом сезоне вничью, а "Оболонь" еще не выигрывала. У каждой команды есть шанс сделать что-нибудь в этом сезоне впервые. Если "Оболонь" победит, она гарантированно обойдет "Черноморец" в Таблице. Любой другой результат будет оставлять выше одесситов.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 2 Рух 2 2 0 0 6-2 +4 6 0 3 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0 4 Колос 2 1 1 0 2-0 +2 4 0 5 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 6 СК Днепр-1 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 7 Черноморец 2 1 0 1 2-2 0 3 0 8 Полесье 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 9 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 10 Кривбасс 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 11 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 0 12 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0 13 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 14 Заря 2 0 0 2 2-5 -3 0 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 -3 0 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0 0

"Черноморец" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Матч, результат которого очень сложно спрогнозировать. И не только результат, но и ход игры. "Черноморец" – достаточно нестабильная команда, а "Оболонь", наоборот, будет стараться не делать резких движений. Киевляне сделают ставку на организованность и физическую подготовку, у "Черноморца" могут возникнуть проблемы со взломом насыщенной обороны. Рискнем выбрать ставку, что первый гол в матче забьют гости. Это неочевидный, поэтому "дорогой" с точки зрения коэффициентов вариант.