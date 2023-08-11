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Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.08.2023
Черноморец - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
"Черноморец" – команда, от которой перед началом сезона ожидали прорыва в УПЛ. Одесситы действительно начали уверенно, на опыте победив ЛНЗ. Но потом был отрезвляющий выезд в гости к "Колосу". Команда Романа Григорчука проиграла и увидела все свои уязвимые места, без усиления которых не удастся претендовать на высокие позиции.
"Оболони" же была отведена роль аутсайдера. Киевляне в двух турах действительно набрали только одно очко, но при этом показали неплохую игру. В частности, "пивовары" в первом туре сдержали "Колос", которому неделю назад проиграл именно "Черноморец".
Интересный матч, в котором возможны сюрпризы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Черноморец" 15:00 "Оболонь"
- Новости "Черноморца"
- Новости "Оболони"
- "Черноморец" – "Оболонь". Статистика личных встреч
- "Черноморец" – "Оболонь". Последние матчи команд
- "Черноморец" – "Оболонь". Турнирное положение команд
- "Черноморец" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты
- "Черноморец" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Третий тур. 12.08.2023
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин
"Черноморец" 15:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UА-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
Новости "Черноморца"
Летом "Черноморец" не так хорошо усилился, как "Колос", однако это не давало поводов ожидать сухого поражения одесситов в Ковалевке. Все же существует фактор Романа Григорчука, превосходящий многие кадровые преимущества соперников "Черноморца". На этот раз, однако, не сработало.
По сравнению с "Оболонью" уже "Черноморец" можно считать лучше укомплектованной командой. Но это определенно не гарантия успеха. Одесситы столкнутся с обученным, хорошо организованным соперником, к которому предстоит найти подход.
В преддверии матча появилась информация о том, что в "Черноморец" на правах аренды вернулся Артур Авагимян. Но вряд ли он готов сразу играть. Под вопросом участие в поединке новичка Алексея Шевченко. Неизвестно, восстановился ли он уже после травмы.
Ориентировочный состав "Черноморца": Билык – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Шпорн, Васильев – Брагару, Кузик, Бойчук – Иеде
Новости "Оболони"
Киевлянам удалось в первом туре не проиграть "Колосу", а затем дать бой претенденту на чемпионство "Динамо". Оба матча были домашние для "Оболони", сейчас – первый выезд за пределы родного стадиона и Киевской области.
После эмоциональной битвы с "Динамо" "пивовары" не избежали кадровых потерь. Из-за дисквалификации не сыграет Виталий Груша. Есть вопросы к функциональной готовности Артема Вовкуна, замененного еще в первом тайме киевского дерби. Но главное для команды Валерия Иващенко – сохранить то настроение, с которым она действовала в первых двух турах.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Фатеев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Мороз, Черненко – Слободян, Тарануха – Краснопир
"Черноморец" – "Оболонь". Статистика личных встреч
В первой лиге эти команды встречались между собой относительно недавно. Впервые – в 2019-м году, а в последний раз – в 2021-м. В двух матчах побеждали киевляне, в одном одесситы, еще одна игра закончилась с ничейным счетом. Самый яркий матч между соперниками был сыгран в 2020-м году, когда на двоих "Черноморец" и "Оболонь" забили пять голов.
"Черноморец" – "Оболонь". Последние матчи команд
После двух туров у "Черноморца" четкий баланс: одна победа, одно поражение, два забитых и два пропущенных. Примечательная особенность матчей с участием одесситов: только в одном из последних шести забивали обе команды.
В контексте "Оболони" следует четко разделять прошлый и нынешний сезон. Тогда команда все же играла в Первой лиге, а сейчас уже УПЛ. Киевляне остаются без побед, но не без турнирных очков и не без перспектив.
"Черноморец" – "Оболонь". Турнирное положение команд
"Черноморец" еще не играл в этом сезоне вничью, а "Оболонь" еще не выигрывала. У каждой команды есть шанс сделать что-нибудь в этом сезоне впервые. Если "Оболонь" победит, она гарантированно обойдет "Черноморец" в Таблице. Любой другой результат будет оставлять выше одесситов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|2
|Рух
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|0
|3
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|0
|4
|Колос
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|0
|5
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|6
|СК Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|7
|Черноморец
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|0
|8
|Полесье
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|9
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|10
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|11
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|0
|12
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|0
|13
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|0
|14
|Заря
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
|0
|15
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
|0
|16
|ФК Минай
|2
|0
|0
|2
|1-7
|-6
|0
|0
"Черноморец" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Матч, результат которого очень сложно спрогнозировать. И не только результат, но и ход игры. "Черноморец" – достаточно нестабильная команда, а "Оболонь", наоборот, будет стараться не делать резких движений. Киевляне сделают ставку на организованность и физическую подготовку, у "Черноморца" могут возникнуть проблемы со взломом насыщенной обороны. Рискнем выбрать ставку, что первый гол в матче забьют гости. Это неочевидный, поэтому "дорогой" с точки зрения коэффициентов вариант.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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