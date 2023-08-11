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Полесье - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 августа 2023
Дерзкий новичок принимает одного из лидеров
Фото: ФК Полісся
Итак, третий тур УПЛ, и поединок, в котором "Полесье" примет "Рух". Если хотите, матч тура. Может не по вывеске, но по интересу – так точно.
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"Рух" стартовал с двух побед и подпирает потолок таблицы. "Полесье" со своими громкими трансферами само по себе интересно. Пока что не совсем понятно, что из представляет и на что будет претендовать команда Калитвинцева в этом сезоне, поэтому каждый матч и ожидается с особым интересом.
"Полесье" (Житомир) - "Рух" (Львов)
VBET Лига. 3-й тур
12 августа, Житомир, Стадион "Полесье"
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Арбитр ВАР: Анастасия Романюк (ивано-Франковск)
Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
"Полесье": последние новости
"Полесье" всю неделю будоражило общественность подписанием 18-летнего бразильского форварда Ариэльсона. Креативили мемы, поддерживали интерес, и в итоге, таки объявили о подписании. Правда, что-то пошло не так, и в тот же день информацию о контракте игрока удалили со всех официальных ресурсов.
Какой-либо официальной информации от клуба по этому поводу нет, поэтому будет считать это эдаким пиар-ходом. Ну и надеемся, что клуб все-таки прояснит ситуацию.
В остальном у житомирян все стабильно. После поражения "Днепру-1" в команде сокрушались, что все могло сложиться и лучше, но в целом, что такие поражения – вполне себе нужный опыт УПЛ.
"Я бы эту игру отнес скорее к позитиву, одно добытое очко было бы хорошо, но самое главное - это характер нашей команды. Работаем дальше", - заявил Юрий Калитвинцев.
Игру с "Рухом" пропустит Богдан Кушниренко, который схватил красную карточку в матче с "Днепром-1", других потерь у команды не наблюдается.
Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Смоляков, Шабанов, Гитченко, Кравченко, Огиря, Назаренко, Макуана, Танковский, Козак, Будковский
"Рух": последние новости
"Рух" на старте сезона выдает что-то неимоверное. Исторический результат для команды - две победы в двух стартовых матчах УПЛ (над "Зарей" и "Ворсклой") выглядит не то, что уж совсем неожиданно, но и не так уж прогнозировано.
Команда сыгранная, сколоченный тренерский состав, на сборах обработана физика, и это главный плюс львовян.
Также на неделе в состав львовян вернулся французский вингер сборной Гваделупы Фредди Плюман. Хавбек покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, но сейчас принял решение вернуться. И это хорошая тенденция, что легионеры возвращаются в Украину.
Также после микротравмы вернулся Марьян Мысык, что должно добавить вариативности в центре поля.
В целом же, у львовян все хорошо и все стабильно, игра идет, Климчук забивает, команда вверху таблицы, есть свое отдельное с "Минаем" УПЛ ТВ, так что все идет по накатанной.
Отдельно стоит отметить, что матч против "Полесья" будет первым выездным для "Руха" в сезоне. На этом акцентировал внимание и тренер команды Виталий Пономарев:
"Сейчас команду ждет первый выездной матч в этом сезоне, и это тоже важный психологический момент. Все зависит от настроя ребят на матч. Надо будет выходить и играть с таким же настроением и самоотдачей, как это было в предыдущих двух матчах. Мы прошли хорошие сборы и команда функционально подготовлена.
У нас хорошая обойма игроков, и я не делю их на основных и запасных. Меня радует, что у нас есть футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру. И настрой их не зависит от того, сколько времени они проведут на поле".
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Притула, Сапуга, Рунич, Теслюк, Климчук
Турнирная таблица
"Рух" начал с двух побед и вместе с "Динамо" и "Александрией" возглавляет турнирную таблицу.
С одной стороны – неожиданность, с другой, вполне как уже кажется, качественная работа на летних сборах.
У "Полесья" одна победа и одно поражение в двух матчах. Условное 8-к место в таблице, и судя по старту, неплохие перспективы в сезоне. Команда Калитвинцева пока что подтверждает ожидания – в топы "Полесье" вряд ли заберется, но попортить нервы и может даже посягнуть на еврокубки будет пытаться. По крайней мере, так видится на данный момент.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|2
|Рух
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|0
|3
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|0
|4
|Колос
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|0
|5
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|6
|СК Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|7
|Черноморец
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|0
|8
|Полесье
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|9
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|10
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|0
|11
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|0
|12
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|0
|13
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|0
|14
|Заря
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
|0
|15
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
|0
|16
|ФК Минай
|2
|0
|0
|2
|1-7
|-6
|0
|0
Последние матчи
"Полесье" в 1-м туре обыграло "Верес" 2:0, а во 2-м уступило "Днепру" 1:2. 2 матча, 1 победа, 1 поражение, разница мячей – 3:2.
"Рух" сначала обыграл "Зарю" (2:1), а затем "Ворсклу" - 4:1. 2 матча, 2 победы, разница мячей – 6:2.
Между собой команды ранее на официальном уровне не встрчались.
Это первая выездная игра "Руха" в нынешнем чемпионате.
Юрий Климчук может провести свой 100-й матч в УПЛ.
"Полесье" – "Рух": ставки и коэффициенты
"Полесье" – "Рух": трансляция матча
Прогноз на матч "Полесье" – "Рух": от UA-Футбол
Букмекеры видят фаворитом хозяев, однако деление вполне условное. Коэффициенты довольно высокие, разброс не такой уж небольшой, так что игра ожидается на три исхода.
Игра может обернуться в любую сторону, и многое будет зависеть от того, кто и когда забьет первый гол.
Также команды в 3-х своих из 4-х матчей "пробивали" тотал, так что с атакой все в порядке.
"Рух" играет свой первый матч чемпионата на выезде, и это может стать определенным фактором.
Не будем тыкать пальцем в небо, играть на исход, а попробуем аккуратно, с небольшой перестраховкой поставить на ТБ. Как минимум пару голов команды должны на двоих сообразить.
Прогноз UA-Футбол: Тотал больше 2.0 за 1.55.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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