Полесье - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 августа 2023

Итак, третий тур УПЛ, и поединок, в котором "Полесье" примет "Рух". Если хотите, матч тура. Может не по вывеске, но по интересу – так точно.

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"Рух" стартовал с двух побед и подпирает потолок таблицы. "Полесье" со своими громкими трансферами само по себе интересно. Пока что не совсем понятно, что из представляет и на что будет претендовать команда Калитвинцева в этом сезоне, поэтому каждый матч и ожидается с особым интересом.

"Полесье" (Житомир) - "Рух" (Львов)

VBET Лига. 3-й тур

12 августа, Житомир, Стадион "Полесье"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Арбитр ВАР: Анастасия Романюк (ивано-Франковск)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Полесье": последние новости

"Полесье" всю неделю будоражило общественность подписанием 18-летнего бразильского форварда Ариэльсона. Креативили мемы, поддерживали интерес, и в итоге, таки объявили о подписании. Правда, что-то пошло не так, и в тот же день информацию о контракте игрока удалили со всех официальных ресурсов.

Какой-либо официальной информации от клуба по этому поводу нет, поэтому будет считать это эдаким пиар-ходом. Ну и надеемся, что клуб все-таки прояснит ситуацию.

В остальном у житомирян все стабильно. После поражения "Днепру-1" в команде сокрушались, что все могло сложиться и лучше, но в целом, что такие поражения – вполне себе нужный опыт УПЛ.

"Я бы эту игру отнес скорее к позитиву, одно добытое очко было бы хорошо, но самое главное - это характер нашей команды. Работаем дальше", - заявил Юрий Калитвинцев.

Игру с "Рухом" пропустит Богдан Кушниренко, который схватил красную карточку в матче с "Днепром-1", других потерь у команды не наблюдается.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Смоляков, Шабанов, Гитченко, Кравченко, Огиря, Назаренко, Макуана, Танковский, Козак, Будковский

"Рух": последние новости

"Рух" на старте сезона выдает что-то неимоверное. Исторический результат для команды - две победы в двух стартовых матчах УПЛ (над "Зарей" и "Ворсклой") выглядит не то, что уж совсем неожиданно, но и не так уж прогнозировано.

Команда сыгранная, сколоченный тренерский состав, на сборах обработана физика, и это главный плюс львовян.

Также на неделе в состав львовян вернулся французский вингер сборной Гваделупы Фредди Плюман. Хавбек покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, но сейчас принял решение вернуться. И это хорошая тенденция, что легионеры возвращаются в Украину.

Также после микротравмы вернулся Марьян Мысык, что должно добавить вариативности в центре поля.

В целом же, у львовян все хорошо и все стабильно, игра идет, Климчук забивает, команда вверху таблицы, есть свое отдельное с "Минаем" УПЛ ТВ, так что все идет по накатанной.

Отдельно стоит отметить, что матч против "Полесья" будет первым выездным для "Руха" в сезоне. На этом акцентировал внимание и тренер команды Виталий Пономарев:

"Сейчас команду ждет первый выездной матч в этом сезоне, и это тоже важный психологический момент. Все зависит от настроя ребят на матч. Надо будет выходить и играть с таким же настроением и самоотдачей, как это было в предыдущих двух матчах. Мы прошли хорошие сборы и команда функционально подготовлена. У нас хорошая обойма игроков, и я не делю их на основных и запасных. Меня радует, что у нас есть футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру. И настрой их не зависит от того, сколько времени они проведут на поле".

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Притула, Сапуга, Рунич, Теслюк, Климчук

Турнирная таблица

"Рух" начал с двух побед и вместе с "Динамо" и "Александрией" возглавляет турнирную таблицу.

С одной стороны – неожиданность, с другой, вполне как уже кажется, качественная работа на летних сборах.

У "Полесья" одна победа и одно поражение в двух матчах. Условное 8-к место в таблице, и судя по старту, неплохие перспективы в сезоне. Команда Калитвинцева пока что подтверждает ожидания – в топы "Полесье" вряд ли заберется, но попортить нервы и может даже посягнуть на еврокубки будет пытаться. По крайней мере, так видится на данный момент.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 2 Рух 2 2 0 0 6-2 +4 6 0 3 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0 4 Колос 2 1 1 0 2-0 +2 4 0 5 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 6 СК Днепр-1 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 7 Черноморец 2 1 0 1 2-2 0 3 0 8 Полесье 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 9 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 10 Кривбасс 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 11 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 0 12 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 0 13 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 14 Заря 2 0 0 2 2-5 -3 0 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 -3 0 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0 0

Последние матчи

"Полесье" в 1-м туре обыграло "Верес" 2:0, а во 2-м уступило "Днепру" 1:2. 2 матча, 1 победа, 1 поражение, разница мячей – 3:2.

"Рух" сначала обыграл "Зарю" (2:1), а затем "Ворсклу" - 4:1. 2 матча, 2 победы, разница мячей – 6:2.

Между собой команды ранее на официальном уровне не встрчались.

Это первая выездная игра "Руха" в нынешнем чемпионате.

Юрий Климчук может провести свой 100-й матч в УПЛ.

"Полесье" – "Рух": ставки и коэффициенты

"Полесье" – "Рух": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матчу Полесье - Рух Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Полесье" – "Рух": от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом хозяев, однако деление вполне условное. Коэффициенты довольно высокие, разброс не такой уж небольшой, так что игра ожидается на три исхода.

Игра может обернуться в любую сторону, и многое будет зависеть от того, кто и когда забьет первый гол.

Также команды в 3-х своих из 4-х матчей "пробивали" тотал, так что с атакой все в порядке.

"Рух" играет свой первый матч чемпионата на выезде, и это может стать определенным фактором.

Не будем тыкать пальцем в небо, играть на исход, а попробуем аккуратно, с небольшой перестраховкой поставить на ТБ. Как минимум пару голов команды должны на двоих сообразить.

Прогноз UA-Футбол: Тотал больше 2.0 за 1.55.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.