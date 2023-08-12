Минай - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.08.2023

Контекст для обоих участников этого матча плохой. "Минай" проиграл два стартовых тура, оказавшись на дне турнирной таблицы и в плену психологического кризиса. А "Днепр-1" страдает в еврокубках. Страдает настолько сильно, что уже почти вылетел из двух самых высоких по рангу клубных евротурниров, сохраняя шансы только на третий. Если не удастся пройти и в Лигу конференций, Александр Кучер наверняка потеряет свой пост. Но это может случиться даже быстрее, если "Днепр-1" будет разбазаривать очки в УПЛ. Поэтому матч против "Миная" – без права на ошибку для вице-чемпиона Украины.

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УПЛ. Третий тур. 13.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский

"Минай" 13:00 "Днепр-1"

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Новости "Миная"

Владимир Шаран после поражения от ЛНЗ отметил, что трагедии не произошло. И причин рубить с плеча нет. Это действительно так. Сезон только набирает обороты, так что еще будет возможность наверстать упущенное. Проблема разве что в психологической плоскости: очень неприятно дважды подряд проигрывать с большим счетом, тем более, когда одно из этих поражений – от дебютанта турнира.

По сравнению с матчем против ЛНЗ в составе "Миная" вероятны кадровые изменения. По крайней мере, логично ожидать в основе появления опытного голкипера Александра Бандуры, не игравшего неделю назад из-за дисквалификации. Это несомненное усиление, если учитывать тот факт, что травмирован Кемкин и в предыдущем туре играл фактически третий вратарь "Миная". Ольховой не был виновником поражения, но один из голов пропустил в ближний, как говорится – вратарский, угол ворот.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Кравчук, Солдат, Булеза – Витенчук, Твердохлеб – Петько, Одарюк – Вишневский

Новости "Днепра-1"

На неделе "Днепр-1" подписал еще двух игроков, уже даже успевших дебютировать в официальных играх – Богдан Леднев и Александр Филиппов. Новичков бросать в бой пришлось из-за кадровых проблем. Ведь ко всем бедам "Днепра-1" добавилась травма Мирошниченко, а уже во время игры со "Славией" – травма Максима Третьякова.

Не забываем о том факте, что в УПЛ из-за дисквалификации до сих пор не может играть Алексей Гуцуляк. В плохом функциональном состоянии находится Александр Пихаленок, который на неделе затемпературил. До сих пор лечится Волынец. Вот и выходит, что "Днепр-1" в матче против "Миная" может использовать даже экс-игрока закарпатского клуба Олега Горина.

Очень важным моментом является психологическая составляющая. После бесславного, позорного поражения от "Славии" с огромной силой разгорелись слухи о возможной отставке Александра Кучера. И вот на этом фоне "Днепру-1" нужно давать результат. Любая следующая ошибка может вызвать перестройку на тренерском мостике.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич – Рубчинский, Бабенко, Пихаленок – Леднев, Бланко – Филиппов

"Минай" - "Днепр-1". Статистика личных встреч

В первом матче между этими командами, когда "Днепр-1" еще возглавлял Игор Йовичевич, "Минай" одержал победу 3:2. Но после этого закарпатцы не взяли в противостоянии ни одного зачетного балла, забили только один гол. Примечательно, что соперники встречались между собой этим летом раньше в контрольном матче. "Днепр-1" победил тогда со счётом 4:0.

"Минай" - "Днепр-1". Последние матчи команд

По фактическим результатам у "Миная" в последних трех матчах УПЛ – три разгрома: от "Зари", "Динамо" и ЛНЗ. Хотя 0:3 от луганчан обернулись на 3:0 благодаря решению КДК. Команда Шарана пока держит удар и не расклеивается. Но слишком долго держать себя в форме с таким бэкграундом вряд ли получится.

"Днепр-1" в УПЛ в этом сезоне провел только один матч – победа над "Полесьем" 2:1. Интересно, что тогда днепряне доигрывали поединок в большинстве, в большинстве пропустили, но и вырвали победу. А вот численное большинство в Праге никак не помогло не то, что изменить ход игры, а хотя бы избежать позора. Удручающая ситуация.

"Минай" - "Днепр-1". Турнирное положение команд

"Минай" пока последний. В начале сезона неуместно говорить о безнадежности, но ситуация угрожающая. Для "Днепра-1" – просто рабочая, но акценты вице-чемпиона сместились на еврокубки. И это логично.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 0 2 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 0 3 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 4 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 5 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0 6 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 7 СК Днепр-1 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 8 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 9 Кривбасс 2 1 0 1 3-2 +1 3 0 10 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 3 0 11 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 12 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 0 13 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 14 Заря 2 0 0 2 2-5 -3 0 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 -3 0 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0 0

"Минай" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. "Днепр-1" сейчас не в том состоянии, чтобы феерить. Да и есть ли для этого силы? "Минай" однозначно упрется, ведь после двух подряд поражений закарпатцам некуда отступать. Команда Кучера возьмет свое благодаря высшему индивидуальному классу игроков, но это будет скромная, неяркая победа. Можно сделать ставку на "Минай" с форой +2.