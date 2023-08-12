Ворскла - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.08.2023

Кто бы мог в конце прошлого чемпионата подумать, что "Ворскла" и "Заря" так начнут нынешний сезон. Полтавчане уже успели вылететь из еврокубков, снова начались разговоры о возможном прекращении сотрудничества с Виктором Скрипником. "Заря" потерпела два поражения на старте чемпионата, Ненад Лалатович говорит, что трагедии нет, но сомнения возникают. Если не начать действовать немедленно, кризис может затянуться. Поэтому поединок приобретает особое значение для обоих коллективов.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

13 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

"Ворскла" (Полтава) 15:00 "Заря" (Луганск)

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Новости Ворсклы

В предыдущем туре "Ворскла" была разгромлена "Рухом". Но что интересно, в начале игры пока у полтавчан были силы, именно они владели инициативой. Другое дело, что после изнурительных турне в рамках Лиги Конференций, силы быстро закончились, так что все и закончилось со счетом 1:4 в пользу львовян. Но на этот раз у Виктора Скрипника был полноценный недельный цикл, во время которого он мог восстановить физические кондиции своих подопечных.

У тренера полтавской команды, которого снова начали сватать в "Днепр-1", сейчас кадровый выбор крайне ограничен. Впрочем, по сравнению с игрой против "Руха" есть серьезное дополнение - отбыл дисквалификацию Пердута. Он должен занять свое место на фланге обороны, тогда Бацула будет в качестве опции на замену во втором тайме. Хотя не следует исключать, что Андрей выйдет со старта вместо Крупского.

Стоит вспомнить, что против "Руха" также не играл Чеснаков, заменивший его Павлюк в итоге забил в собственные ворота. Если со здоровьем у Владимира все хорошо, то он должен играть с первых минут.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Сантана, Чеснаков, Крупский – Скляр – Челядин, Юрченко, Нестеренко – Кане, Степанюк

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Новости Зари

Бронзовый призер в прошлом туре сыграл по схожему сценарию, что и "Ворскла" - забил первым, но в ответ пропустил трижды. Лалатович жалуется, что не хватает игроков. Это действительно так, но не совсем. В сравнении со Скрипником у серба хватает игроков на полноценную основу. Другое дело, что в резерве остаются недавние выпускники академии. Но это пока. Сам тренер говорит, что уже близки к возвращению Бутко, Чурко и Герреро. Каждый из этих футболистов будет претендовать на место в старте, когда будет здоров.

Что касается кадров, то место в основе может получить Мичин, серб способен заменить Мишнева или Дришлюка. Помним о Тлумаке, Нагнойном и Бугае, каждый из которых может стать альтернативой Волошину или Алефиренко.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Кирюханцев, Снурницын, Батагов, Вантух – Мышнев, Мичин – Русин, Волошин, Антюх – Алефиренко

Статистика противостояния

"Заря" выиграла три последних встречи с "Ворсклой". За счет этого вырвалась вперед в общей статистике противостояния - луганчане имеют 11 побед, тогда как у полтавчан - 10, еще 14 матчей завершились вничью. Конечно, речь идет о периоде Независимости. Общая статистика противостояния "Ворскла" – "Заря": +10 =14 -11, счет 37:44

Последние матчи

"Ворскла":

06.08.2023. УПЛ. "Рух" – "Ворскла 4:1

03.08.2023. ЛК. "Дила" – "Ворскла" 3:1

27.07.2023. ЛК. "Ворскла" – "Дила" 2:1

04.06.2023. УПЛ. "Ворскла" – "Шахтер" 2:1

29.05.2023. УПЛ. "Ворскла" – "Колос" 2:0

"Заря":

06.08.2023. УПЛ. "Заря" – "Кривбасс" 1:3

29.07.2023. УПЛ. "Рух" – "Заря" 2:1

04.06.2023. УПЛ. "Минай" – "Заря" 3:0 (тех.пор.)

28.05.2023. УПЛ. "Александрия" – "Заря" 2:0

24.05.2023. УПЛ. "Заря" – "Шахтер" 0:3

Турнирное положение

Обе команды еще не набрали ни одного балла, так что логично, что плетутся в хвосте турнирной таблицы. Но первая победа позволит рвануть из опасной зоны.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 2 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 3 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 4 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 5 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 6 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 7 СК Днепр-1 1 1 0 0 2-1 +1 3 8 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 9 Кривбасс 2 1 0 1 3-2 +1 3 10 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 3 11 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 12 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 13 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 14 Заря 2 0 0 2 2-5 -3 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 -3 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0

Котировки букмекеров

Прогноз матча Ворскла – Заря

Букмекеры видят фаворитом "Зарю", но это тот случай, когда преимущество очень условно. В пользу луганцев говорит более интересный по именам состав. У полтавчан гораздо более опытный в условиях УПЛ тренер. Но что интересно, обе команды хоть и не побеждали еще в этом сезоне (да, "Ворскла" выиграла первый матч с "Дилой"), но отмечались голами в каждом матче. Так что если не хотите рисковать с прогнозом на победителя, можно поставить на то, что обе забьют за 1.68 – 1.70.