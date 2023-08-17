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ЛНЗ - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.08.2023
ЛНЗ - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Полісся" / Автор невідомий
Дебютанты элитного украинского дивизиона уже одержали по своей первой победе в этой кампании и соседствуют по турнирной таблице. Теперь подопечным Александра Ковпака и Юрия Калитвинцева придется в очной встрече решить, кто больше готов к уровню УПЛ. Обе команды подходят к этому поединку после поражений, поэтому тем более захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. В рамках 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле примет "Полесье".
4-й тур УПЛ. Сезон 2023/24
18.08.2023. Черкассы. "Центральный стадион"
Арбитр: Романов Виталий
"ЛНЗ" 17:00 "Полесье"
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"ЛНЗ": последние новости
Черкасская команда в предыдущем туре уступила на выезде криворожскому "Кривбассу" Юрия Вернидуба - 0:2. Следует отметить, что счет того поединка был по игре. Перед этим команда Александра Ковпака в гостях уверенно одолела закарпатский "Минай" (3:0). А стартовал новичок УПЛ в этой кампании с домашнего поражения от одесского "Черноморца" (0:2).
У ЛНЗ есть две серьезные кадровые потери в центральной линии поля, из-за травм до паузы на матчи сборных за команду не смогут сыграть два ключевых полузащитника: Сергей Рыбалка и Евгений Банада. Сергей повредил стопу в поединке против "Черноморца" Романа Григорчука, а Евгений еще не был заигран в этом сезоне из-за травмы боковой связки колена.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Лопыренок, Муравский, Норенков, Хамелюк, Наумец, Бойко, Тищенко, Савин, Прядун
"Полесье": последние новости
Команда Юрия Калитвинцева уверенно стартовала в текущей кампании - "лесники" на выезде обыграли ровенский "Верес" со счетом 2:0. Казалось, что ничего не помешает новичку УПЛ набрать солидный игровой темп. Однако после этого последовало два поражения: от вице-чемпиона "Днепра-1" (1:2) и на последней минуте от львовского "Руха" (0:1).
После игры со "львами" наставник "Полесья" заявил, что команда хорошо контролировала мяч, однако за хороший контроль зачетных баллов не начисляют. Калитвинцеву нужно что-то придумать и в принципиальном матче с соседом по таблице одержать победу. Иначе есть ясное ощущение, что в случае неудовлетворительного результата руководство "Полесья" серьезно задумается над сменой главного тренера. Так как по кадровому подбору исполнителей и финансовым возможностям "Полесье" точно может бороться за более высокие места.
Ориентировочный состав Полесья: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский, Мустафаев, Макуана, Назаренко, Будковский
"ЛНЗ" - "Полесье". Последние личные встречи
В минувшем сезоне обе команды выступали в Первой лиге Украины. Как "Полесье", так и ЛНЗ стали победителями своих групп: А и В соответственно. Клубы встретились уже в чемпионском групповом раунде. Команды Ковпака и Калитвинцева провели между собой два матча, и в обоих поединках сильнее оказались "лесники". Что в гостях, что на своем поле "Полесье" обыграло своего оппонента со счетом 2:1.
"ЛНЗ" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"ЛНЗ" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Полесья" - 1:2. Обе команды отыграли по одному сухому матчу, когда одерживали победный результат. В других играх ЛНЗ и "Полесье" обязательно пропускали. Поражение в этом очном противостоянии будет гораздо более критическим именно для "лесников" и их главного тренера Юрия Калитвинцева. По сути, для "Полесья" это матч "жизни и смерти". Номинальные гости еще ни разу не проигрывали ЛНЗ, поэтому, учитывая внешнее давление, ответственность, кадровый подбор и тенденции, можем предположить, что три очка в этом спарринге заберет именно "Полесье".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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