Рух - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.08.2023

Старт сезона – именно тот период, когда середняки или даже аутсайдеры ситуативно могут выбиваться в лидеры. Относительно "Руха" и "Колоса" – именно такая ситуация. Между ними состоится центральный матч тура, ведь одна из команд в первых трех турах одержала три победы, а другая – две победы и ничью.

Интригующее противостояние.

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УПЛ. Четвертый тур. 19.08.2023

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле – Владимир Новохатний

"Рух" 19:00 "Колос"

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Новости "Руха"

О лучшем старте болельщикам "Руха" нечего было мечтать. Разве что соперников, победивших львовяне, заменить на "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1". Но и без того – очень солидно. Львовяне поочередно одолели двух полпредов Украины в еврокубках ("Заря" и "Ворсклу"), а затем – дерзкого новичка, который тоже имеет амбиции на топ-5 ("Полесье").

Эксперты отмечают дисциплинированность и сыгранность команды Виталия Пономарева. Это то, чего "Руху" не хватало в прошлом чемпионате. Летом львовяне максимально продуктивно поработали именно над усовершенствованием стиля, над умением скрывать свои слабые стороны. Как видим, стратегия была правильной.

К матчу с "Колосом" "Рух" подходит без дисквалифицированных игроков. Общедоступной информации о травмированных нет.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Эдсон, Притула, Сапуга – Теслюк, Рунич – Климчук

Новости "Колоса"

К игре "Колоса" в стартовом туре с "Оболонью" были вопросы, но постепенно коваловская команда "раскочегарилась". По крайней мере, два следующих матча "Колос" провел с позиции силы, с одинаковым счетом (2:0) одолев "Черноморец" и "Верес".

Стиль футбола у подопечных Вишняка очень прост. Но это не значит, что он неэффективен. Ковалевцев трудно одолеть в силовой борьбе, а также непросто с игроками "Колоса" вести единоборства "один в один". Безбородько, Мякушко, Ильин – это игроки, способные решать эпизоды.

Как и у "Руха", у "Колоса" нет дисквалифицированных.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов – Ориховский, Богданов, Велетень – Цуриков, Мякушко – Безбородько

"Рух" - "Колос". Статистика личных встреч

Между "Рухом" и "Колосом" это будет юбилейный, десятый матч. Раньше чуть чаще выигрывали ковалевцы – пять против троих. Примечательно, что ни один из матчей между этими соперниками не заканчивался с большим счетом, разгромом. То есть, всегда была борьба. Максимум – разница в два мяча.

"Руха" - "Колос". Последние матчи команд

"Рух" набрал неплохой ход еще в конце прошлого сезона. По крайней мере, тогда уже в последних четырех турах не было поражений. Добавляем три тура текущего первенства – и получаем очень солидную беспроигрышную серию львовян. Собственно поэтому "Рух" и находится на вершине таблицы.

"Колос" заканчивал предыдущий чемпионат победой над "Львовом" в условиях, когда уже у обеих команд не было мотивации. Другое дело – начало сезона 2023/24, в контексте которого ковалевцы декларируют цель бороться за еврокубки. Делами пока это подтверждают: мощная трансферная кампания, хорошие результаты в трех стартовых турах.

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"Рух" - "Колос". Турнирное положение команд

Матч первой и третьей команд турнирной таблицы – это не обычная вывеска. "Рух" сохранит лидерство, даже если сыграет вничью (но тогда львовян может догнать "Шахтер"). "Колос" перехватит инициативу, если победит.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 0 2 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 0 3 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 0 4 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 0 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 0 9 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 10 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 11 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 13 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 0 14 ФК Минай 3 0 1 2 2-8 -6 1 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 -4 0 0

"Рух" - "Колос". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Наткнется ли коса на камень? Обе команды на старте сезона стараются играть от себя, от своих сильных сторон. Если ни одна из них не отступится от принципов перед глазным противостоянием, то есть шанс увидеть упрямый футбол. Но рассчитывать на большое количество голов не следует. История этого противостояния богата матчами "на три счета". Очевидно, так будет и в этот раз: "тотал меньше 2.5".