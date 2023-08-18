Металлист 1925 - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 августа 2023

4-й тур УПЛ, и матч, в котором "Металлист 1925" примет "Минай".

Обе команды начали новый чемпионат не очень – харьковчане проиграли оба своих матча (один был перенесен), а закарпатцы взяли только одно очко в трех поединках.

Конечно, можно говорить, что это только начало и что выводы делать еще рано, что команды только вкатываются, но суть остается ясной. Спервых туров скатываться в болото и потом весь сезон пытаться героически из него выбраться – перспектива та еще, особенно в морально-волевом смысли, и кто как не обе наши команды должны знать это по прошлому сезону.

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Тем не менее, очный матч – чем не прекрасный повод сразу же подкорректировать свое турнирное положение, немного отцепить соперника и сделать так, чтобы наклейка стартового неудачника к тебе не прилипла.

Если хотите – нас ждет битва за 6 очков, конечно же, со сноской на старт чемпионата.

"Металлист 1925" (Харьков) - ФК Минай

VBET Лига. 4-й тур

19 августа, Киевская область, Стадион "Левый берег"

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Металлист 1925": последние новости

Харьковчане матч 3-го тура против "Динамо" так и не сыграли – поединок был перенесен из-за участия киевлян в еврокубках. Хорошо это или плохо – трудно сказать. С одной стороны – должна быть лучшая, чем у "Миная", который неделю назад провел тяжелый матч с "Днепром-1", физическая и функциональная подготовка. С другой – все-таки игровой цикл в современном футболе значит довольно многое. Две недели без игр могут расхолодить команду.

Об этом заявлял и коуч "Металлиста 1925" Эдмар:

"Когда мы узнали, что матч против "Динамо" перенесен, получили больше времени для подготовки. Ребята уже скучают по игре. Они уже сами хотят играть. Думаю, что "Минай" не сильно изменился. Хотя они сейчас, может быть, хотят продемонстрировать больший агрессивный футбол. Нужно изучить этого соперника с командой, потому что мы должны быть готовы к "Минаю", - заявлял тренер.

Еще из приятных новостей – в четверг, 17 августа, клуб отпраздновал День рождения. 7 лет – по футбольным меркам детский возраст, на за эти годы команда успела с низов выбраться в УПЛ и закрепиться здесь, создавая себе имя. В любом случае – уверен, чтоу команды будет желание отпраздновать ДР не только в соцсетях, но и победой в матче. Чем не самый лучший подарок?

Из кадровых проблем – травмирован основной хавбек команды Константин Бычек, который вряд ли появится в нашем матче.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Безуглый, Ткачук, Жичиков, Вачебирадзе, Габелок, Моура, Юсов, Русин, Сидоров

"Минай": последние новости

"Минай" первые два матча нового сезона проиграл, но неделю назад зацепился за ничью с "Днепром-1" (1:1). Впрочем, "зацепился" - не совсем то слово. Игра могла обернуться в любую сторону, получилась несколько скандальной из-за судейства, но в итоге команды все-таки поделили очки, и для закарпатцев это самое очко стало первым в сезоне.

Кипер "Миная" Бандура, который потянул один из двух пенальти "Днепра-1" и просто сделал несколько впечатляющих сейвов, в итоге, был признан УПЛ игроком тура, Шаран признавал, что результат матча закономерен, но были у тренера и претензии к своим игрокам.

Также тренер отмечал, что первая победа будет очень важна, особенно в психологическом плане, поэтому можно ожидать, что из матча с "Металлистом 1925" "Минай" постарается выдавить максимум.

По-боевому перед игрой с харьковчанами настроен и летний новичок "Миная" Игорь Солдат:

"После игры с "Днепром-1" настроение действительно было не очень. Но сейчас настраиваемся на боевую игру против "Металлиста 1925". Мы уже успели разобрать эту игру на теории, переключили мысли на следующий матч. У харьковчан тоже очень хорошая команда. Мы с "Металлистом 1925" в похожем турнирном положении, поэтому прекрасно понимаем вес этой встречи. Знаем, какой от нас ожидают результаты болельщики и руководство", - сказал Солдат.

Главная кадровая проблема "Миная" - травма основного форварда Олега Вишневского, которого на матч с "Дннепром-1" не оказалось даже в заявке. Впрочем, по нашей информации, нападающий готовится к поединку с харьковчанами, поэтому будем ожидать его в старте.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура, Немчанинов, Кравчук, Солдат, Рогозинский, Витенчук, Ралюченко, Панасенко, Одарюк, Твердохлеб, Вишневский

Турнирная таблица

У "Металлиста 1925" 0 очков в двух матчах, у "Миная" 1 балл после трех поединков. Соседи по таблице – 14 й 15 места соответственно, и ниже только "Ворскла".

Что ж, отличный шанс взять не только первую победу в сезоне, но и подкорректировать турнирное положение, ведь пока что плотность команд позволяет это сделать. Ведь всегда приятнее находится в середине таблице, а не в ее подвале, пусть даже и разница между этими понятиями составляет всего три очка.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 0 2 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 0 3 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 0 4 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 0 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 0 9 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 10 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 11 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 13 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 0 14 ФК Минай 3 0 1 2 2-8 -6 1 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 -4 0 0

Последние матчи

"Металлист 1925" в первых двух турах проиграл "Шахтеру" (1:2) и "Александрии" (0:1). 2 матча, 0 побед, 0 ничьих, 2 поражение, разница мячей – 1:3.

"Минай" в первых трех турах чемпионата имеет такую статистику: 3 матча, 0 побед, 1 ничья, 2 поражения при разнице мячей – 2:8.

Безвыигрышная серия "Металлиста 1925" продолжается в чемпионатах 5 игр: 2 ничьи и 3 поражения.

Безничейная гостевая серия "Миная" длится в чемпионате 4 игры (2 победы и 2 поражения).

Всего между собой команды сыграли 5 матчей, и здесь у закарпатцев лучшая статистика: +1=1-3 мячи – 4:6.

В прошлом сезоне "Минай" осенью на выезде (в Ковалевке) обыграл харьковчан со счетом 1:0, а вот во втором круге команды расписали ничью 1:1.

Отдельно стоит отметить, и это может стать довольно важным фактором, что арбитр матча Клим Заброда из Сумы дебютирует в УПЛ.

"Металлист 1925" – "Минай": ставки и коэффициенты

"Металлист 1925" – "Минай": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Металлист 1925 - Минай Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Минай" от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом "Металлист", но коэффициенты на хозяев довольно высоки, что не дает окончательной уверенности.

Харьковчане в прошлом туре не играли, так что по физике у хозяев должно быть все в порядке. Состав у М1925 явно покрепче, но все мы знаем, что Шаран может слепить команду "из того что было". Тем более что по личным встречам статистика у закарпатцев лучше.

Исход может быть разный, но не кажется, что команды забьют много голов.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше (2.5) за 1.56.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.