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Днепр-1 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.08.2023
Днепр-1 - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" летом изрядно обновился. Собственно, это обновление продолжается и сейчас, ведь команда продолжает дозаявлять новичков, а клуб учится функционировать без спортивного директора Евгения Красникова. Параллельно с этой перестройкой Александр Кучер должен добывать результат на поле. Как в УПЛ, так и на международной арене.
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С последним не очень-то клеится, ведь днепряне поочередно вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы, оставшись с одним шансом на групповой этап. У "Оболони" нужды разрываться на два фронта нет. Но это не помогает команде стабильно набирать очки. Одна ничья в трех турах – очень скромное достояние.
Но "Оболонь" может быть неприятным соперником благодаря своей организованности. На это и будет ставка в противостоянии с "Днепром-1".
- "Днепр-1" 15:00 "Оболонь"
- Новости "Днепра-1"
- Новости "Оболони"
- "Днепр-1" – "Оболонь". Статистика личных встреч
- "Днепр-1" – "Оболонь". Последние матчи команд
- "Днепр-1" – "Оболонь". Турнирное положение команд
- "Днепр-1" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты
- "Днепр-1" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Четвертый тур. 20.082023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Николай Балакин
"Днепр-1" 15:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube
Новости "Днепра-1"
Пока что в еврокубках для "Днепра-1" все складывается по одинаковому сценарию: поражение в первом матче, ничья во втором. Так было и с "Панатинаикосом", и со "Славией". И в обоих случаях во второй серии противостояния днепряне прибавляли. Со "Спартаком" из Трнавы желательно сыграть иначе – сильно в обоих поединках противостояния.
Но важно для "Днепра-1" не терять очки и в УПЛ. Одну осечку команда Кучера уже допустила, когда неделю назад не сумела победить "Минай". В сравнении с тем матчем в составе "Днепра-1" могут быть изменения. В частности может появиться бразилец Маркос Андре, которого заявили на неделе. А вот бразилец Виктиньо, которого подписали еще раньше, травмирован. Как и Мирошниченко, Волынец и Третьяков. К этому добавляются потери из-за дисквалификации Гуцуляка и Сарапия. Так что далеко не оптимальное состояние.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин – Пасич, Сваток, Адамюк, Каплиенко – Бабенко, Бланко, Рубчинский – Леднев, Билл – Филиппов
Новости "Оболони"
"Оболонь" симпатично смотрелась в первом туре против "Колоса". Также неплохо играла в следующем туре против "Динамо". А вот выезд в Одессу к "Черноморцу" у киевлян не задался. Команда Иващенко проиграла там по всем статьям.
К тому же потеряла одного из важных игроков – Даниил Карась получил дисквалификацию. Вообще, интересная тенденция наблюдается в выступлениях "Оболони": три матча в УПЛ – два удаления. Кстати, в этом матче уже сможет сыграть Груша, отстраненнйй в предыдущем туре.
"Оболонь" будет делать ставку на организованность и дисциплину. А самое первое, что будет противопоставлять этому "Днепр-1" – командная скорость.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Мединский, Вовкун, Приймак, Лукянчук, Прокопенко – Мороз, Черненко – Слободян, Суханов – Краснопир
"Днепр-1" – "Оболонь". Статистика личных встреч
Эти команды уже проводили между собой официальные игры, но не на уровне УПЛ. В сезоне 2018/19 Первой лиги "Днепр-1" завоевал только одно очко в двух матчах с "пивоварами". 20-го августа будет возможность одержать наконец-то первую победу.
"Днепр-1" – "Оболонь". Последние матчи команд
У "Днепра-1" очень мало побед. В этом сезоне – только одна, но и та – выстраданная. Во втором туре УПЛ днепрянам удалось победить "Полесье", организовав победный гол на последних секундах ("Днепр-1" играл в большинстве). При этом у команды Кучера нет возможности переводить дыхание: уже на среду запланирован следующий еврокубковый матч.
У "Оболони" календарь тоже уплотнится, ведь на неделе придется сыграть Кубковый матч со "Звягелем". Сложно сказать, будет ли кубковый турнир в приоритете киевлян. Но сам факт того, что играть придется против соперника более низкого класса, обязывает "Оболонь" к активности.
"Днепр-1" – "Оболонь". Турнирное положение команд
Рано делать глобальные выводы из турнирного положения, но как факт отмечаем: "Днепр-1" – не среди лидеров, а "Оболонь" – не на самом дне.
С другой стороны, "Днепр-1" в случае победы может оторваться от "пивоваров" уже на шесть очков, но в случае победы киевлян команды сравняются по очкам.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|2
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|0
|3
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|5-3
|+2
|7
|0
|4
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|0
|5
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|6
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|5-2
|+3
|6
|0
|7
|Черноморец
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|0
|8
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|0
|9
|СК Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|10
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|0
|11
|Металлист 1925
|3
|1
|0
|2
|2-3
|-1
|3
|0
|12
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|0
|13
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|0
|14
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|0
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|0
|16
|ФК Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|-7
|1
|0
"Днепр-1" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 2:1. У "Днепра-1" в каждом матче этого сезона были проблемы в защите. Этого может быть достаточно для того, чтобы "Оболонь" наказала соперника забитым мячом. Правда, класс атакующей линии "Днепра-1" значительно выше, так что забить хозяева должны больше. Классическая ставка на "обе забьют" в этом случае может быть надежным вариантом.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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