Днепр-1 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.08.2023

"Днепр-1" летом изрядно обновился. Собственно, это обновление продолжается и сейчас, ведь команда продолжает дозаявлять новичков, а клуб учится функционировать без спортивного директора Евгения Красникова. Параллельно с этой перестройкой Александр Кучер должен добывать результат на поле. Как в УПЛ, так и на международной арене.

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С последним не очень-то клеится, ведь днепряне поочередно вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы, оставшись с одним шансом на групповой этап. У "Оболони" нужды разрываться на два фронта нет. Но это не помогает команде стабильно набирать очки. Одна ничья в трех турах – очень скромное достояние.

Но "Оболонь" может быть неприятным соперником благодаря своей организованности. На это и будет ставка в противостоянии с "Днепром-1".

УПЛ. Четвертый тур. 20.082023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Николай Балакин

"Днепр-1" 15:00 "Оболонь"

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Новости "Днепра-1"

Пока что в еврокубках для "Днепра-1" все складывается по одинаковому сценарию: поражение в первом матче, ничья во втором. Так было и с "Панатинаикосом", и со "Славией". И в обоих случаях во второй серии противостояния днепряне прибавляли. Со "Спартаком" из Трнавы желательно сыграть иначе – сильно в обоих поединках противостояния.

Но важно для "Днепра-1" не терять очки и в УПЛ. Одну осечку команда Кучера уже допустила, когда неделю назад не сумела победить "Минай". В сравнении с тем матчем в составе "Днепра-1" могут быть изменения. В частности может появиться бразилец Маркос Андре, которого заявили на неделе. А вот бразилец Виктиньо, которого подписали еще раньше, травмирован. Как и Мирошниченко, Волынец и Третьяков. К этому добавляются потери из-за дисквалификации Гуцуляка и Сарапия. Так что далеко не оптимальное состояние.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин – Пасич, Сваток, Адамюк, Каплиенко – Бабенко, Бланко, Рубчинский – Леднев, Билл – Филиппов

Новости "Оболони"

"Оболонь" симпатично смотрелась в первом туре против "Колоса". Также неплохо играла в следующем туре против "Динамо". А вот выезд в Одессу к "Черноморцу" у киевлян не задался. Команда Иващенко проиграла там по всем статьям.

К тому же потеряла одного из важных игроков – Даниил Карась получил дисквалификацию. Вообще, интересная тенденция наблюдается в выступлениях "Оболони": три матча в УПЛ – два удаления. Кстати, в этом матче уже сможет сыграть Груша, отстраненнйй в предыдущем туре.

"Оболонь" будет делать ставку на организованность и дисциплину. А самое первое, что будет противопоставлять этому "Днепр-1" – командная скорость.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Мединский, Вовкун, Приймак, Лукянчук, Прокопенко – Мороз, Черненко – Слободян, Суханов – Краснопир

"Днепр-1" – "Оболонь". Статистика личных встреч

Эти команды уже проводили между собой официальные игры, но не на уровне УПЛ. В сезоне 2018/19 Первой лиги "Днепр-1" завоевал только одно очко в двух матчах с "пивоварами". 20-го августа будет возможность одержать наконец-то первую победу.

"Днепр-1" – "Оболонь". Последние матчи команд

У "Днепра-1" очень мало побед. В этом сезоне – только одна, но и та – выстраданная. Во втором туре УПЛ днепрянам удалось победить "Полесье", организовав победный гол на последних секундах ("Днепр-1" играл в большинстве). При этом у команды Кучера нет возможности переводить дыхание: уже на среду запланирован следующий еврокубковый матч.

У "Оболони" календарь тоже уплотнится, ведь на неделе придется сыграть Кубковый матч со "Звягелем". Сложно сказать, будет ли кубковый турнир в приоритете киевлян. Но сам факт того, что играть придется против соперника более низкого класса, обязывает "Оболонь" к активности.

"Днепр-1" – "Оболонь". Турнирное положение команд

Рано делать глобальные выводы из турнирного положения, но как факт отмечаем: "Днепр-1" – не среди лидеров, а "Оболонь" – не на самом дне.

С другой стороны, "Днепр-1" в случае победы может оторваться от "пивоваров" уже на шесть очков, но в случае победы киевлян команды сравняются по очкам.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 3 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 0 4 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 0 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 0 9 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 10 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 11 Металлист 1925 3 1 0 2 2-3 -1 3 0 12 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 13 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 14 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1 0

"Днепр-1" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:1. У "Днепра-1" в каждом матче этого сезона были проблемы в защите. Этого может быть достаточно для того, чтобы "Оболонь" наказала соперника забитым мячом. Правда, класс атакующей линии "Днепра-1" значительно выше, так что забить хозяева должны больше. Классическая ставка на "обе забьют" в этом случае может быть надежным вариантом.