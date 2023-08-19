Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 августа 2023

4-й тур УПЛ, и один из главных матчей тура, в котором "Черноморец" примет "Динамо".

Соперники, как и их болельщики, всегда были отличными раздражителями друг для друга – одесситы всегда с особым удовольствием пытались вставить палки в колеса киевлянам, и наоборот.

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"Динамо" приехало в Одессу после изматывающего матча Лиги конференций против "Ариса" и явно будет не в лучших функциональных кондициях. Будет ли это решающим фактором, или морально-волевые качества сыграют свою роль? В любом случае, будет интересно!

Черноморец (Одесса) – Динамо (Киев)

VBET Лига. 4-й тур

20 августа, Киевская область, Стадион "Левый берег"

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Арбитр ВАР: Ярослав Козик (Мукачево)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Черноморец": последние новости

"Черноморец" старт сезона выдал неоднозначно. В трех матчах команда Григорчука обыграла двух новичков УПЛ ("Оболонь" и ЛНЗ), но при этом уверенно проиграла "Колосу".

Несмотря на 6 очков, игра команды все еще не ассоциируется со словом "стабильность".

Впрочем, процесс комплектации команды еще идет, и что из этого состава слепит Григорчук будет видно позже. Правда, играть с "Динамо" "морякам" уже сейчас.

Не так давно вернулся в Одессу Авагимян, на неделе был арендован бразильский вингер/атакующий хавбек Дада.

Особо интересной новостью является приезда на просмотр скандального Владислава Вакулы. Некогда перспективный игрок нигде надолго не задерживается. И тут главный вопрос не в качестве игрока, а сумеет ли главный тренер "моряков" обуздать его внутреннее я.

Также у "моряков" серьезные кадровые проблемы перед матчем с "Динамо" - из-за дисквалификаций пропускают поединок основные и краеугольные игроки – центрбек Салюк и центрхав Кузик. Как ни крути, а это очень и очень серьезная проблема. Особенно для обороны и особенно перед матчем с "Динамо".

Продолжает восстанавливаться после травмы Бадибанга, но остается неизвестным, сколько ему времени еще понадобится.

Ориентировочный состав "Черноморца": Шевченко, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Штогрин, Шпорн, Бойчук, Дада, Йеде

"Динамо": последние новости

"Динамо" в четверг провело изматывающий 120-минутный матч Лиги конференций против "Ариса" - прошли греков лишь в серии пенальти. Сама игра "Динамо" выглядела довольно сумбурно и была далека от идеала, но победа есть победа.

Вот только на нее было потрачено столько сил, что это в матче с "моряками" может стать решающим фактором, ведь между матчами прошло всего три дня. Да еще и играть в Одессе по такой жаре в 17:00 (синоптики обещают +34) – то еще испытание.

Конечно, победа над греками добавит киевлянам эмоционального позитива, но вот смогут ли эмоции пересилить физическую усталость – очень и очень интересный вопрос.

Интересно, что матч 5-го тура "Динамо" - "Верес" киевляне перенесли (по согласию сторон), чтобы лучше подготовиться к матчам с "Бешикташем" в ЛК, но до турок нужно еще "дожить" и брать очки в УПЛ вот здесь и сейчас – в Одессе против "Черноморца".

Мирча Луческу после матча с "Арисом" традиционно сетовал на тяжелую логистику и отсутствие времени на подготовку:

"Вариантов переноса матча с "Черноморцем" нет, потому что больше нет свободных дат (хотя уже на следующий день матч с "Вересом" киевляне перенесли).

Завтра мы почти целый день будем в дороге. Летим в Кишинев, оттуда на автобусе отправляемся в Одессу, в воскресенье играем там с "Черноморцем", а в понедельник возвращаемся в Бухарест", - заявлял Луческу.

Также интересно, какой состав на игру выставит румынский тренер. Ситуация такова, что лавка у киевлян, несмотря на статус клуба, короткая – полноценной ее фактически нет. Отдельная проблема с центрбеками, так как Попов на матч с "моряками" одновременно и травмирован и дисквалифицирован, а Биловар пока что совершенно не впечатляет.

Как из этой ситуации выберется Луческу, и выберется-ли – посмотрим, ведь "моряки" точно не будут делать киевлянам никаких поблажек.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Перрис, Бенито

Турнирная таблица

Команды соседствуют в турнирной таблице, имея по 6 очков. Правда, у киевлян это 100%-й результат после двух матчей, а "моряки" один свой поединок из трех проиграли.

Тем не менее, команды занимают 5-е и 7-е место в таблице.

Конечно, турнирные расклады на старте сезона дело неблагодарное, но намного приятнее войти в лидирующий пелотон сразу, чем оказаться в роли догоняющих и тешить себя надеждами.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 3 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 0 4 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 0 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 0 9 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 10 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 11 Металлист 1925 3 1 0 2 2-3 -1 3 0 12 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 13 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 14 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1 0

Последние матчи

"Черноморец" в первых трех турах проиграл "Колосу" (0:2), но обыграл "Оболонь" (2:0) и ЛНЗ (2:0). 3 матча, 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение, разница мячей – 4:2.

"Динамо" с учетом еврокубковых матчей с "Арисом" провело 4 поединка – 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение, разница мячей – 10:5.

Между собой в УПЛ команды провели 51 матч: 6 побед "Черноморца", 8 ничьих, 37 побед "Динамо". Разница мячей 42:114.

Беспроигрышная гостевая серия "Динамо" в УПЛ длится 13 игр: 11 побед и 2 ничьи.

Голевой сериал "Динамо" в УПЛ длится 14 игр – 34 гола, а на полях соперников – 25 игр: 55 голов.

Безничейная серия "Черноморца" длится 13 игр: 7 побед и 6 поражений.

В прошлом сезоне "Динамо" в Одессе обыграло "Черноморец" 3:0, но во втором круге "моряки" взяли реванш в Киеве со счетом 3:2.

"Черноморец" – "Динамо": ставки и коэффициенты

"Черноморец" – "Динамо": трансляция матча

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Прогноз на матч "Черноморец" – "Динамо" от UA-Футбол

Конечно, "Динамо" фаворит матча. А по версии букмекеров – фаворит безусловный.

Но киевляне приедут в Одессу очень уставшими, а в четверг команде снова играть в Лиге конференций против "Бешикташа". Будет ли ротация от Луческу? В каких кондициях приедет команда, насколько будет боевым настрой у одесситов? Вопросов очень много.

"Черноморец" на старте сезона местами выглядит неплохо, ноу Григорчука также серьезные кадровые проблемы.

Что из этого всего клубка выльется – прогнозировать очень сложно.

Тем не менее, при общих кадровых проблемах в обороне, можно предположить, что игра будет результативной. Для риска можно пробовать играть на тоталах или "обе забьют".

Также кажется, что киевляне будут играть на результат – разгром в любую сторону маловероятен, поэтому возможна фора на хозяев.

Прогноз UA-Футбол: обе забьют – да, за 1.97

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.