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Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 августа 2023
Матч тура, не иначе
фото из свободных источников
4-й тур УПЛ, и один из главных матчей тура, в котором "Черноморец" примет "Динамо".
Соперники, как и их болельщики, всегда были отличными раздражителями друг для друга – одесситы всегда с особым удовольствием пытались вставить палки в колеса киевлянам, и наоборот.
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"Динамо" приехало в Одессу после изматывающего матча Лиги конференций против "Ариса" и явно будет не в лучших функциональных кондициях. Будет ли это решающим фактором, или морально-волевые качества сыграют свою роль? В любом случае, будет интересно!
Черноморец (Одесса) – Динамо (Киев)
VBET Лига. 4-й тур
20 августа, Киевская область, Стадион "Левый берег"
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Арбитр ВАР: Ярослав Козик (Мукачево)
Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
"Черноморец": последние новости
"Черноморец" старт сезона выдал неоднозначно. В трех матчах команда Григорчука обыграла двух новичков УПЛ ("Оболонь" и ЛНЗ), но при этом уверенно проиграла "Колосу".
Несмотря на 6 очков, игра команды все еще не ассоциируется со словом "стабильность".
Впрочем, процесс комплектации команды еще идет, и что из этого состава слепит Григорчук будет видно позже. Правда, играть с "Динамо" "морякам" уже сейчас.
Не так давно вернулся в Одессу Авагимян, на неделе был арендован бразильский вингер/атакующий хавбек Дада.
Особо интересной новостью является приезда на просмотр скандального Владислава Вакулы. Некогда перспективный игрок нигде надолго не задерживается. И тут главный вопрос не в качестве игрока, а сумеет ли главный тренер "моряков" обуздать его внутреннее я.
Также у "моряков" серьезные кадровые проблемы перед матчем с "Динамо" - из-за дисквалификаций пропускают поединок основные и краеугольные игроки – центрбек Салюк и центрхав Кузик. Как ни крути, а это очень и очень серьезная проблема. Особенно для обороны и особенно перед матчем с "Динамо".
Продолжает восстанавливаться после травмы Бадибанга, но остается неизвестным, сколько ему времени еще понадобится.
Ориентировочный состав "Черноморца": Шевченко, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Штогрин, Шпорн, Бойчук, Дада, Йеде
"Динамо": последние новости
"Динамо" в четверг провело изматывающий 120-минутный матч Лиги конференций против "Ариса" - прошли греков лишь в серии пенальти. Сама игра "Динамо" выглядела довольно сумбурно и была далека от идеала, но победа есть победа.
Вот только на нее было потрачено столько сил, что это в матче с "моряками" может стать решающим фактором, ведь между матчами прошло всего три дня. Да еще и играть в Одессе по такой жаре в 17:00 (синоптики обещают +34) – то еще испытание.
Конечно, победа над греками добавит киевлянам эмоционального позитива, но вот смогут ли эмоции пересилить физическую усталость – очень и очень интересный вопрос.
Интересно, что матч 5-го тура "Динамо" - "Верес" киевляне перенесли (по согласию сторон), чтобы лучше подготовиться к матчам с "Бешикташем" в ЛК, но до турок нужно еще "дожить" и брать очки в УПЛ вот здесь и сейчас – в Одессе против "Черноморца".
Мирча Луческу после матча с "Арисом" традиционно сетовал на тяжелую логистику и отсутствие времени на подготовку:
"Вариантов переноса матча с "Черноморцем" нет, потому что больше нет свободных дат (хотя уже на следующий день матч с "Вересом" киевляне перенесли).
Завтра мы почти целый день будем в дороге. Летим в Кишинев, оттуда на автобусе отправляемся в Одессу, в воскресенье играем там с "Черноморцем", а в понедельник возвращаемся в Бухарест", - заявлял Луческу.
Также интересно, какой состав на игру выставит румынский тренер. Ситуация такова, что лавка у киевлян, несмотря на статус клуба, короткая – полноценной ее фактически нет. Отдельная проблема с центрбеками, так как Попов на матч с "моряками" одновременно и травмирован и дисквалифицирован, а Биловар пока что совершенно не впечатляет.
Как из этой ситуации выберется Луческу, и выберется-ли – посмотрим, ведь "моряки" точно не будут делать киевлянам никаких поблажек.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Перрис, Бенито
Турнирная таблица
Команды соседствуют в турнирной таблице, имея по 6 очков. Правда, у киевлян это 100%-й результат после двух матчей, а "моряки" один свой поединок из трех проиграли.
Тем не менее, команды занимают 5-е и 7-е место в таблице.
Конечно, турнирные расклады на старте сезона дело неблагодарное, но намного приятнее войти в лидирующий пелотон сразу, чем оказаться в роли догоняющих и тешить себя надеждами.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|2
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|0
|3
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|5-3
|+2
|7
|0
|4
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|0
|5
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|6
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|5-2
|+3
|6
|0
|7
|Черноморец
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|0
|8
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|0
|9
|СК Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|10
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|0
|11
|Металлист 1925
|3
|1
|0
|2
|2-3
|-1
|3
|0
|12
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|0
|13
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|0
|14
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|0
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|0
|16
|ФК Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|-7
|1
|0
Последние матчи
"Черноморец" в первых трех турах проиграл "Колосу" (0:2), но обыграл "Оболонь" (2:0) и ЛНЗ (2:0). 3 матча, 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение, разница мячей – 4:2.
"Динамо" с учетом еврокубковых матчей с "Арисом" провело 4 поединка – 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение, разница мячей – 10:5.
Между собой в УПЛ команды провели 51 матч: 6 побед "Черноморца", 8 ничьих, 37 побед "Динамо". Разница мячей 42:114.
Беспроигрышная гостевая серия "Динамо" в УПЛ длится 13 игр: 11 побед и 2 ничьи.
Голевой сериал "Динамо" в УПЛ длится 14 игр – 34 гола, а на полях соперников – 25 игр: 55 голов.
Безничейная серия "Черноморца" длится 13 игр: 7 побед и 6 поражений.
В прошлом сезоне "Динамо" в Одессе обыграло "Черноморец" 3:0, но во втором круге "моряки" взяли реванш в Киеве со счетом 3:2.
"Черноморец" – "Динамо": ставки и коэффициенты
"Черноморец" – "Динамо": трансляция матча
Прогноз на матч "Черноморец" – "Динамо" от UA-Футбол
Конечно, "Динамо" фаворит матча. А по версии букмекеров – фаворит безусловный.
Но киевляне приедут в Одессу очень уставшими, а в четверг команде снова играть в Лиге конференций против "Бешикташа". Будет ли ротация от Луческу? В каких кондициях приедет команда, насколько будет боевым настрой у одесситов? Вопросов очень много.
"Черноморец" на старте сезона местами выглядит неплохо, ноу Григорчука также серьезные кадровые проблемы.
Что из этого всего клубка выльется – прогнозировать очень сложно.
Тем не менее, при общих кадровых проблемах в обороне, можно предположить, что игра будет результативной. Для риска можно пробовать играть на тоталах или "обе забьют".
Также кажется, что киевляне будут играть на результат – разгром в любую сторону маловероятен, поэтому возможна фора на хозяев.
Прогноз UA-Футбол: обе забьют – да, за 1.97
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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