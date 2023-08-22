ЛНЗ - Виктория. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023

Эта игра станет настоящим испытанием для представителя Первой лиги. "Виктория" после годовой паузы вернулась в футбол и еще не проигрывала. Однако именно противостояние с новичком УПЛ станет маркером нынешнего уровня возможностей подопечных Бессмертного.

Кубок Украины. Четвертый предварительный этап. Сезон 2023/24 23.08.2023.

Черкассы."Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 16:00 "Виктория"

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"ЛНЗ": последние новости

Подопечные Александра Ковпака старт в нынешнем сезоне занести себе в актив не могут. Черкасский коллектив победил только "Минай", а три игры проиграл. В прошлом туре "ЛНЗ" уступил "Полесью" (1:2), а неделю назад "Кривбассу" (0:2). Безусловно, на такие результаты не могли не повлиять потери в центре поля. Опытные Сергей Рыбалка и Евгений Банада травмировались и пока помочь команде не смогут. Ожидаем, что тренерский штаб "ЛНЗ" проведет определенную ротацию в составе, ведь уже в субботу играть сверхважный матч против "Металлиста 1925". В распоряжении тренерского штаба черкасской команды достаточно игроков, которые против представителя Первой лиги могут принести результат.

"Виктория": последние новости

"Виктория" в дебютном сезоне в Первой лиге еще не проигрывала - две ничьи, а также победы над "Кремнем" и "Диназом". К тому же, именно коллектив из Сум в розыгрыше Кубка Украины смог выбить "Ингулец". Безусловно, петровцы не играли основным составом, но умалять заслуги подопечных Бессмертного не стоит. "Виктория" играет прагматично, но результат это приносит. Пройти организованную защиту сумчан любому сопернику непросто. В нападении стоит отметить пару Шаврин-Галенко, принесшую победу над "Диназом". Кстати, Ярослав Галенко на прошлой неделе забил в пятом для себя клубе Первой лиги.

Ориентировочные составы

"ЛНЗ": Самойленко, Стасюк, Тарасенко, Муравский, Норенков, Хамелюк, Наумец, Бойко, Тищенко, Шестаков, Ныч

"Виктория": Литвиненко Бычков, Сасовский, Нелин, Покотилюк, Чеглов, Шаврин, Машталир, Ульянов, Галенко

Последние матчи команд

"ЛНЗ" - "Полесье 1:2

"Кривбасс" – "ЛНЗ" 2:0

"Минай" – ЛНЗ" 0:3

"ЛНЗ" – "Черноморец" 0:2

"Диназ" – "Виктория" 0:1

"Ингулец" - "Виктория" 0:1

"Кремень" - "Виктория" 0:1

"Виктория" – "Металлург" 1:1

Личные встречи

Между собой команды еще не встречались. Интересно будет понаблюдать за дебютной игрой амбициозных соперников, ставящих перед собой цель пройти как можно дальше.

"ЛНЗ" - "Виктория". Ставка и коэффициенты

"ЛНЗ" - "Виктория". Прогноз на матч от UA-Футбол

Считаем, что эта игра не подарит множество забитых мячей, ведь пройти защиту "Виктории" непросто. К тому же, черкасский коллектив переживает не лучшие времена. Тем не менее, ожидаем, что в следующий раунд все же пройдут хозяева, которые одержат минимальную победу в основное время. Прогноз – победа "ЛНЗ" и тотал меньше 2.5 за 3.55.