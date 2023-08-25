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Александрия - Полесье. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 26.08.2023
Чего ждать от игры Александрия - Полесье, украинская Премьер-лига, суббота, 26 августа 2023
Фото: ФК Олександрія
Хотя сыграно только четыре тура и выводы еще делать рано, но уже есть ощущение, что эти коллективы способны бороться за место в еврокубках. Оба клуба могут похвастаться стабильным финансовым положением, позволяющим пополнять составы легионерами. Соответственно у владельцы большие амбиции, что является дополнительным фактором давления на тренеров. Впрочем, и Ротань, и Калитвинцев в начале сезона доказывают, что готовы к вызовам. В субботу очередная проверка их на крепость.
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26 августа. 17:00. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Полесье"
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Новости Александрии
Как бы ни критиковали Ротаня в прошлом сезоне, но в текущем у него начинает что-то выходить. После двух стартовых побед "Александрия" дала бой "Шахтеру" и была близка к тому, чтобы не проиграть чемпиону, а затем сыграла вничью с "Зарей", хотя выглядела лучше. Впрочем, нынешний соперник может даже быть сильнее луганчан, потому что обладает более широкой обоймой.
На неделе "Александрия" простилась с защитником Александром Мельником, пока фактически нет альтернативы паре Бабогло - Логинов. При этом был подписан вингер Артур Микитишин, некоторое время проведший в структуре "Шахтера". Очевидно, его приглашение - это попытка усилить конкуренцию Шулянскому и Калитвинцеву. Впрочем, вряд ли он их вытеснит вот так сразу. Да и Влад должен играть с первых минут против команды своего отца.
Интересно, каким будет центр поля на этот раз. Похоже, Руслан Петрович еще не определился окончательно с основными игроками, по крайней мере, на этих позициях происходит постоянная ротация. Ковалец должен сыграть атакующего, а вот ниже могут выйти Сигеев и Смирный. Хотя в обойме также есть Билошевский, Калюжный, Ващенко и Беляев.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко - Савченко, Логинов, Бабогло, Копина - Сигеев, Смирный - Калитвинцев, Ковалец, Шулянский - Кулаков
Новости Полесья
После двух поражений подряд "Полесье" одержало две победы. Сначала над ЛНЗ в предыдущем туре, а в среду над "Агробизнесом" в Кубке Украины. Понятно, что Калитвинцев использовал широкую ротацию - например, против представителя Первой лиги не играл Макуана, отдыхала пара центрбеков Чоботенко и Шабанов, в резерве также остались Бойко, Кравченко, Мустафаев и Козак. Все эти исполнители должны сыграть с первых минут в Александрии.
В игре с ЛНЗ красную карточку заработал основной левый защитник Шаповал. Его по позиции может заменить Смоляков. В двух матчах подряд на острие атаки выходил Ариэлсон, против "Агробизнеса" его в перерыве заменил Будковский и забил гол. Очевидно, что Филипп заслужил возвращение в старт.
Ориентировочный состав "Полесье": Бойко - М.Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Крушинский, Козак - Мустафаев, Танковский, Макуана - Будковский
Статистика противостояния
Это будет первая встреча "Александрии" и "Полесья" в их нынешнем формате. Конечно, можно вспомнить противостояние предшественников этих клубов в Первой лиге - "Полиграфтехники" и "Полесье". Кульминацией стал переходный матч в 2002 году за место в Высшей лиге. Тогда александрийцы заняли предпоследнее место в элите, а житомирцы, возглавляемые Заем Авдышем, были четвертыми в Первой лиге. Игра проходила на нейтральном поле ЦСК ВСУ в Киеве, победу одержала "Полиграфтехника" благодаря единственному голу Александра Бабича.
Последние матчи
"Александрия":
- 18.08.2023. УПЛ. "Заря" - "Александрия" 0:0
- 14.08.2023. УПЛ. "Шахтер" - "Александрия" 2:1
- 05.08.2023. УПЛ. "Александрия" - "Металлист 1925" 1:0
- 30.07.2023. УПЛ. "Александрия" - "Кривбасс" 1:0
"Полесье":
- 23.08.2023. КУ. "Агробизнес" - "Полесье" 0:2
- 18.08.2023. УПЛ. ЛНЗ - "Полесье" 1:2
- 12.08.2023. УПЛ. "Полесье" - "Рух" 0:1
- 06.08.2023. УПЛ. "Днепр-1" - "Полесье" 2:1
- 28.07.2023. УПЛ. "Верес" - "Полесье" 0:2
Турнирное положение
Для обоих коллективов победа позволит существенно улучшить свои позиции. "Александрия" может догнать лидера "Рух", "Полесье" способно попасть в первую тройку. Впрочем, это все с учетом того, что конкуренты будут играть свои поединки позже.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|2
|Черноморец
|4
|3
|0
|1
|7-4
|+3
|9
|3
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|4
|Шахтер
|4
|2
|2
|0
|8-6
|+2
|8
|5
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|+3
|7
|7
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|8
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|9
|Оболонь
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|10
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|11
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|12
|Металлист 1925
|3
|1
|0
|2
|2-3
|-1
|3
|13
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|14
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|16
|ФК Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|-7
|1
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Александрия - Полесье
"Полесье" уже знает, как побеждать в высшем дивизионе, но пока житомирцы обыгрывали коллективы, которые существенно уступают в кадровом потенциале. "Александрия" - соперник другого уровня, хотя основу и составляют в молодые исполнители. Обе команды пока не отшлифовали игру в атаке, хотя у житомирцев ситуация лучше, они уже дважды забивали по два гола, тогда как "Александрия" пока реализовывала в лучшем случае один момент за игру. Это наталкивает на мысль, что забитых мячей будет немного. Прогноз - ничья 1:1.
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