Александрия - Полесье. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 26.08.2023

Хотя сыграно только четыре тура и выводы еще делать рано, но уже есть ощущение, что эти коллективы способны бороться за место в еврокубках. Оба клуба могут похвастаться стабильным финансовым положением, позволяющим пополнять составы легионерами. Соответственно у владельцы большие амбиции, что является дополнительным фактором давления на тренеров. Впрочем, и Ротань, и Калитвинцев в начале сезона доказывают, что готовы к вызовам. В субботу очередная проверка их на крепость.

Vbet лига. 5-й тур

26 августа. 17:00. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Полесье"

Телетрансляция - MEGOGO, Setanta Sports, Sweet TV, Omega TV, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Volia TV

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Новости Александрии

Как бы ни критиковали Ротаня в прошлом сезоне, но в текущем у него начинает что-то выходить. После двух стартовых побед "Александрия" дала бой "Шахтеру" и была близка к тому, чтобы не проиграть чемпиону, а затем сыграла вничью с "Зарей", хотя выглядела лучше. Впрочем, нынешний соперник может даже быть сильнее луганчан, потому что обладает более широкой обоймой.

На неделе "Александрия" простилась с защитником Александром Мельником, пока фактически нет альтернативы паре Бабогло - Логинов. При этом был подписан вингер Артур Микитишин, некоторое время проведший в структуре "Шахтера". Очевидно, его приглашение - это попытка усилить конкуренцию Шулянскому и Калитвинцеву. Впрочем, вряд ли он их вытеснит вот так сразу. Да и Влад должен играть с первых минут против команды своего отца.

Интересно, каким будет центр поля на этот раз. Похоже, Руслан Петрович еще не определился окончательно с основными игроками, по крайней мере, на этих позициях происходит постоянная ротация. Ковалец должен сыграть атакующего, а вот ниже могут выйти Сигеев и Смирный. Хотя в обойме также есть Билошевский, Калюжный, Ващенко и Беляев.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко - Савченко, Логинов, Бабогло, Копина - Сигеев, Смирный - Калитвинцев, Ковалец, Шулянский - Кулаков

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Новости Полесья

После двух поражений подряд "Полесье" одержало две победы. Сначала над ЛНЗ в предыдущем туре, а в среду над "Агробизнесом" в Кубке Украины. Понятно, что Калитвинцев использовал широкую ротацию - например, против представителя Первой лиги не играл Макуана, отдыхала пара центрбеков Чоботенко и Шабанов, в резерве также остались Бойко, Кравченко, Мустафаев и Козак. Все эти исполнители должны сыграть с первых минут в Александрии.

В игре с ЛНЗ красную карточку заработал основной левый защитник Шаповал. Его по позиции может заменить Смоляков. В двух матчах подряд на острие атаки выходил Ариэлсон, против "Агробизнеса" его в перерыве заменил Будковский и забил гол. Очевидно, что Филипп заслужил возвращение в старт.

Ориентировочный состав "Полесье": Бойко - М.Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Крушинский, Козак - Мустафаев, Танковский, Макуана - Будковский

Статистика противостояния

Это будет первая встреча "Александрии" и "Полесья" в их нынешнем формате. Конечно, можно вспомнить противостояние предшественников этих клубов в Первой лиге - "Полиграфтехники" и "Полесье". Кульминацией стал переходный матч в 2002 году за место в Высшей лиге. Тогда александрийцы заняли предпоследнее место в элите, а житомирцы, возглавляемые Заем Авдышем, были четвертыми в Первой лиге. Игра проходила на нейтральном поле ЦСК ВСУ в Киеве, победу одержала "Полиграфтехника" благодаря единственному голу Александра Бабича.

Последние матчи

"Александрия":

18.08.2023. УПЛ. "Заря" - "Александрия" 0:0

14.08.2023. УПЛ. "Шахтер" - "Александрия" 2:1

05.08.2023. УПЛ. "Александрия" - "Металлист 1925" 1:0

30.07.2023. УПЛ. "Александрия" - "Кривбасс" 1:0

"Полесье":

23.08.2023. КУ. "Агробизнес" - "Полесье" 0:2

18.08.2023. УПЛ. ЛНЗ - "Полесье" 1:2

12.08.2023. УПЛ. "Полесье" - "Рух" 0:1

06.08.2023. УПЛ. "Днепр-1" - "Полесье" 2:1

28.07.2023. УПЛ. "Верес" - "Полесье" 0:2

Турнирное положение

Для обоих коллективов победа позволит существенно улучшить свои позиции. "Александрия" может догнать лидера "Рух", "Полесье" способно попасть в первую тройку. Впрочем, это все с учетом того, что конкуренты будут играть свои поединки позже.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 2 Черноморец 4 3 0 1 7-4 +3 9 3 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 4 Шахтер 4 2 2 0 8-6 +2 8 5 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 +3 7 7 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 9 Оболонь 4 1 1 2 4-7 -3 4 10 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 11 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 12 Металлист 1925 3 1 0 2 2-3 -1 3 13 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Александрия - Полесье

"Полесье" уже знает, как побеждать в высшем дивизионе, но пока житомирцы обыгрывали коллективы, которые существенно уступают в кадровом потенциале. "Александрия" - соперник другого уровня, хотя основу и составляют в молодые исполнители. Обе команды пока не отшлифовали игру в атаке, хотя у житомирцев ситуация лучше, они уже дважды забивали по два гола, тогда как "Александрия" пока реализовывала в лучшем случае один момент за игру. Это наталкивает на мысль, что забитых мячей будет немного. Прогноз - ничья 1:1.