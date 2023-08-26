ЛНЗ — Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 26.08.2023

Матч в Черкассах открывает 5-й тур УПЛ (матч “Динамо” и “Вереса” перенесли). Хозяева поля потерпели три поражения подряд — сначала в чемпионате от "Кривбасса" и "Полесья", а затем и в Кубке Украины от перволиговой "Виктории". На фоне плохих результатов Алексанр Ковпак покинул команду. Сейчас команда фактически играет без тренера, однако определенные новости уже есть. Но самое главное для "ЛНЗ" — получить результат против клуба, который уже имеет опыт выступлений в элите.

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УПЛ. 5 тур

Черкассы. Стадион "Центральный"

Арбитр в поле — Ярослав Козик

“ЛНЗ” 15:00 “Металлист 1925”

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Новости "ЛНЗ"

Черкасский клуб не очень уверенно дебютировал в Премьер-Лиге — лишь 1 победа в четырех матчах. Тогда жертвой дебютанта элиты стал "Минай". Такие результаты серьезно пошатнули положение Александра Ковпака на позиции главного тренера. А после неожиданного поражения от "Виктории" в Кубке Украины коуч "ЛНЗ" был вынужден окончательно покинуть команду. На его место уже пригласили Олега Дулуба, однако пока он не введен в должность из-за бюрократических вопросов. Поэтому на следующий матч игроков выведет Юрий Дудник.

Сергей Рыбалка и Евгений Банада не смогут помочь в матче против "Металлиста 1925" — они продолжают реабилитацию после травм.

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Пеньков, Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов, Хамелюк, Пасич, Олейник, Бойко, Наумец, Прядун

Новости "Металлиста 1925"

У харьковчан аналогичное положение в чемпионате — лишь одна победа в трех матчах (над тем же "Минаем"). Однако у "Металлиста 1925" есть игра в запасе, поскольку ранее был перенесен гостевой матч с киевским "Динамо", который выступает в Лиге Конференций. Да и мотивация у игроков куда лучше — в 1/16 Кубка Украины они без труда победили "Горняк-Спорт" со счетом 1:3. Поэтому в Черкассы "желто-синие" едут с большим зарядом на победу.

К гостевому поединку команда подходит без потерь. Более того, в кубковом матче на поле вышли 11 новых игроков, которые достаточно хорошо проявили себя на поле. Один из тренеров клуба Олег Голодюк заявил, что теперь им придется думать над тем, кого выпускать в старте.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Евгений Ткачук, Капинус, Безуглый, Габелок, Вачиберадзе, Андрей Ткачук, Русин, Юсов, Сидоров

“ЛНЗ”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые сыграют между собой.

“ЛНЗ”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд

Сейчас черкащане уступали трижды подряд — "Виктории" в Кубке Украины и "Полесью" и "Кривбассу" в чемпионате.

При этом "Металлист 1925" имеет две подряд победы — над "Минаем" в УПЛ и "Горняком-Спорт" в кубке.

“ЛНЗ”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд

Обе команды находятся близко к зоне вылета, поэтому победа любой из них может существенно повлиять на позицию в таблице.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Черноморец 4 3 0 1 7-4 +3 9 0 3 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 4 Шахтер 4 2 2 0 8-6 +2 8 0 5 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 0 6 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 7 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 0 9 Оболонь 4 1 1 2 4-7 -3 4 0 10 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 11 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 12 Металлист 1925 3 1 0 2 2-3 -1 3 0 13 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1 0

“ЛНЗ”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты

“ЛНЗ”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Металлиста 1925" 1:2. Несмотря на желание дебютантов УПЛ показать себя на домашнем поле, опыт харьковчан все же возьмет верх.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша