Минай - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2023

Нельзя говорить о принципиальности борьбы между этими командами, ведь они выполняют совершенно разные турнирные задания. Но определенная изюминка есть: "Минай" не проиграл "Зари" в предыдущем чемпионате на выезде, а дома был разгромлен, после чего… получил три очка из-за организационных проблем "Зари". Сегодня контекст другой: "Заря" будет внимательно следить за заявкой, а на поле попытается скрыть свои слабые стороны, которых после ухода Патрика ван Леувена и некоторых ключевых игроков хватает. У "Миная" тоже немало проблем. Но есть также фактор, который играет в пользу команды Шарана: ей нечего терять.

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УПЛ. Пятый тур. 27.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" 13:00 "Заря"

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Новости "Миная"

Конечно, команде с последнего места турнирной таблицы нечего терять. "Минай" в четырех предыдущих турах добыл только один балл, подтвердив, что этот сезон будет куда сложнее в плане получения результата, чем предыдущий.

После игры с "Металлистом 1925" Владимир Шаран жаловался на то, что победный гол соперник забил из положения "вне игры". Однако для УПЛ это не редкость. Судьи часто дают маху; отвечать на это можно только уверенными действиями на футбольном поле.

Этой уверенности "Минаю" катастрофически не хватает. Домашняя ничья с "Днепром-1" – это почетно, но очень мало в контексте четырех туров. С другой стороны, это еще не гарантия того, что закарпатцы "зависнут" на дне таблицы. Времени исправить ошибки – достаточно.

Против "Зари" не сыграет травмированный Воробчак. Все остальные на месте. Без дисквалифицированных.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза – Витенчук, Петько – Рогозинский, Твердохлеб, Панасенко – Вишневский

Новости "Зари"

"Заря" плохо начала чемпионат, но в последних матчах дела улучшились. Была победа над "Ворсклой", была ничья с "Александрией". Луганцы уже даже успели стартовать в еврокубках, где около 80-ти минут относительно успешно отражалась от "Славии". Прогресс в игре наблюдается, но также еще наблюдаются проблемы. В команде продолжается перестройка.

И проходит она на фоне проблем с составом: Данченко, Чурко, Бутко, Мацапура. Эти игроки недоступны из-за травм. Иван Головкин, кстати, уже готов играть – он находился в резерве на матч с "Александрией". Отмечаем также персону Хахлева, перешедшего в "Зарю" из "Миная". Но на ведущих роль в луганской команде Алексей не пребывает.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух – Мишнев, Дришлюк – Волошин, Антюх, Герреро

"Минай" - "Заря". Статистика личных встреч

Последний матч между этими командами вынесем за скобки. "Заря" победила 3:0, но в таблице три очка получил "Минай". А вот предпоследняя встреча закончилась реальной сенсацией – ничьей 1:1 в Киеве. Перед матчем был аналогичный результат. Так что "Заре" есть что доказывать и себе, и своим болельщикам.

"Минай" - "Заря". Последние матчи команд

"Минай" не проиграл "Днепру-1", но против "Металлиста 1925" не сумел развить успех. Вообще, старт закарпатцев очень плохой: кроме харьковчан, минайцев еще побеждали "Динамо" и ЛНЗ. Есть угроза "погрузнуть" в борьбе за выживание.

Несколько необычно видеть "Зарю" в нижней части турнирной таблицы, но команда сыграла только четыре матча в УПЛ. Да и под аккомпанемент перестройки и кадровых проблем. Так что ситуация точно не катастрофическая. Другое дело, что до такой может дойти, если не побеждать соперников уровня "Миная".

"Минай" - "Заря". Турнирное положение команд

Победа позволит "Минаю" сравниться с "Зарей" по количеству очков, оттолкнувшись от дна турнирной таблицы. А вот ничья доставит мало удовольствия – она не позволит подняться выше зоны вылета. "Заре" три очка нужны для того, чтобы приблизиться к топ-5.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0 3 Черноморец 4 3 0 1 7-4 +3 9 0 4 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 5 Шахтер 4 2 2 0 8-6 +2 8 0 6 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0 7 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 10 Оболонь 4 1 1 2 4-7 -3 4 0 11 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 12 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 13 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1 0

"Минай" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Зари" 1:0. Сложно сказать, в каком состоянии будет "Заря" после сложного выезда в Чехию. Было бы хорошо применить ротацию, но у Ненады Лалатовича –ограниченный ресурс. Поэтому придется немало напрягаться на поле "Миная" под невыносимой закарпатской жарой. Победа если и будет, то минимальна. Предлагаем сделать ставку на "Минай" с форой (+2).