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Минай - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2023
Минай - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Минай"
Нельзя говорить о принципиальности борьбы между этими командами, ведь они выполняют совершенно разные турнирные задания. Но определенная изюминка есть: "Минай" не проиграл "Зари" в предыдущем чемпионате на выезде, а дома был разгромлен, после чего… получил три очка из-за организационных проблем "Зари". Сегодня контекст другой: "Заря" будет внимательно следить за заявкой, а на поле попытается скрыть свои слабые стороны, которых после ухода Патрика ван Леувена и некоторых ключевых игроков хватает. У "Миная" тоже немало проблем. Но есть также фактор, который играет в пользу команды Шарана: ей нечего терять.
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УПЛ. Пятый тур. 27.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев
"Минай" 13:00 "Заря"
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Новости "Миная"
Конечно, команде с последнего места турнирной таблицы нечего терять. "Минай" в четырех предыдущих турах добыл только один балл, подтвердив, что этот сезон будет куда сложнее в плане получения результата, чем предыдущий.
После игры с "Металлистом 1925" Владимир Шаран жаловался на то, что победный гол соперник забил из положения "вне игры". Однако для УПЛ это не редкость. Судьи часто дают маху; отвечать на это можно только уверенными действиями на футбольном поле.
Этой уверенности "Минаю" катастрофически не хватает. Домашняя ничья с "Днепром-1" – это почетно, но очень мало в контексте четырех туров. С другой стороны, это еще не гарантия того, что закарпатцы "зависнут" на дне таблицы. Времени исправить ошибки – достаточно.
Против "Зари" не сыграет травмированный Воробчак. Все остальные на месте. Без дисквалифицированных.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза – Витенчук, Петько – Рогозинский, Твердохлеб, Панасенко – Вишневский
Новости "Зари"
"Заря" плохо начала чемпионат, но в последних матчах дела улучшились. Была победа над "Ворсклой", была ничья с "Александрией". Луганцы уже даже успели стартовать в еврокубках, где около 80-ти минут относительно успешно отражалась от "Славии". Прогресс в игре наблюдается, но также еще наблюдаются проблемы. В команде продолжается перестройка.
И проходит она на фоне проблем с составом: Данченко, Чурко, Бутко, Мацапура. Эти игроки недоступны из-за травм. Иван Головкин, кстати, уже готов играть – он находился в резерве на матч с "Александрией". Отмечаем также персону Хахлева, перешедшего в "Зарю" из "Миная". Но на ведущих роль в луганской команде Алексей не пребывает.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух – Мишнев, Дришлюк – Волошин, Антюх, Герреро
"Минай" - "Заря". Статистика личных встреч
Последний матч между этими командами вынесем за скобки. "Заря" победила 3:0, но в таблице три очка получил "Минай". А вот предпоследняя встреча закончилась реальной сенсацией – ничьей 1:1 в Киеве. Перед матчем был аналогичный результат. Так что "Заре" есть что доказывать и себе, и своим болельщикам.
"Минай" - "Заря". Последние матчи команд
"Минай" не проиграл "Днепру-1", но против "Металлиста 1925" не сумел развить успех. Вообще, старт закарпатцев очень плохой: кроме харьковчан, минайцев еще побеждали "Динамо" и ЛНЗ. Есть угроза "погрузнуть" в борьбе за выживание.
Несколько необычно видеть "Зарю" в нижней части турнирной таблицы, но команда сыграла только четыре матча в УПЛ. Да и под аккомпанемент перестройки и кадровых проблем. Так что ситуация точно не катастрофическая. Другое дело, что до такой может дойти, если не побеждать соперников уровня "Миная".
"Минай" - "Заря". Турнирное положение команд
Победа позволит "Минаю" сравниться с "Зарей" по количеству очков, оттолкнувшись от дна турнирной таблицы. А вот ничья доставит мало удовольствия – она не позволит подняться выше зоны вылета. "Заре" три очка нужны для того, чтобы приблизиться к топ-5.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|2
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|8-4
|+4
|9
|0
|3
|Черноморец
|4
|3
|0
|1
|7-4
|+3
|9
|0
|4
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|0
|5
|Шахтер
|4
|2
|2
|0
|8-6
|+2
|8
|0
|6
|ФК Александрия
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|0
|7
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|+3
|7
|0
|8
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|9
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|10
|Оболонь
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|0
|11
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|12
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|0
|13
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|14
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|0
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|0
|16
|ФК Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|-7
|1
|0
"Минай" - "Заря". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Зари" 1:0. Сложно сказать, в каком состоянии будет "Заря" после сложного выезда в Чехию. Было бы хорошо применить ротацию, но у Ненады Лалатовича –ограниченный ресурс. Поэтому придется немало напрягаться на поле "Миная" под невыносимой закарпатской жарой. Победа если и будет, то минимальна. Предлагаем сделать ставку на "Минай" с форой (+2).
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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