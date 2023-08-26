Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 августа 2023

Казалось бы, банальная вывеска середняков еще прошлого сезона, команд, которые в последнее время звезд с неба особо не хватали, но новый сезон привел с собой и новое восприятие.

Именно сейчас это будет матч одного из лидеров таблицы, против одного из аутсайдеров.

Итак, 5-й тур УПЛ, и поединок "Ворсклы" против "Чернмоорца".

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Одесситы начали сезон просто здорово, добыв в чемпионате три победы в четырех матчах, а в прошлом туре еще и грохнув "Динамо".

Ну а "Ворскла" в кризисе, который уже можно назвать затяжным. Полтавчане сразу же вылетели из Лиги конференций, да и в УПЛ плетутся пока что на дне таблице. В команде явно не все в порядке, и это отражается на поле и на результатах.

Что ж, попробуем разобраться, что нас ждет в грядущем матче.

Ворскла (Полтава) – Черноморец (Одесса)

VBET Лига. 5-й тур

27 августа, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Ворскла": последние новости

"Ворскла" начала сезон ужасно. Просто ужасно. Команда вылетела из квалификации Лиги конференций от грузинской "Дилы", проиграла два матча чемпионата и лишь в прошлом туре взяла первую победу, обыграв также кризисный "Верес".

Эта победа должна была повлиять на моральный дух команды, о чем заявлял и Виктор Скрипник.

"После двух поражений этот матч для нас - как хорошая таблетка. Победа позволит нам прийти в себя после вылета из еврокубков. Каждая игра для нас – как финал. Мы сражаемся", - рассказал Скрипник.

Между тем, полтавчане не почивают на лаврах и продолжают попытки усилить команду. На неделе "Ворскла" подписала 18-летнего форварда "Металлиста 1925" Владислава Островского, который уже успел наиграть 10 матчей за основную команду харьковчан, и пока что одно из самых громких летних подписаний полтавчан – аренда левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко, что позволит Скрипнику заткнуть проблемный левый фланг.

Также из новостей, вернее слухов, мы узнали, что ЛНЗ, который на неделе уволил Александра Ковпака, якобы как одну из альтернатив рассматривает Виктора Скрипника, однако это тот случай, что новость нужно озвучить, а уж никак не верить в нее.

С составов у "Восрклы" на старет сезона все более-менее стабильно. Скрипник и после поражений не очень то был склонен делать перестановки, а после победы над "Вересом" вряд-ли будет искать что-то новое.

Выйдет ли Корниенко? Вопрос… Но так как защитник только приехал, кажется, тренер оставит его в запасе для притирки.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Крупский, Кане, Бацула, Сантана

"Черноморец": последние новости

"Черноморец" начал сезон почти идеально. Почти идеально с турнирной точки зрения –команда Григорчука после четырех туров имеет три победы, и с девятью очками расположилась на второй строчке таблице, уступая лишь "Руху".

К тому же мощнейший моральный стимул – победа над "Динамо" в прошлом туре.

Конечно, сама игра "моряков" все еще далека от идеала – проблемы и разрывы в игре время от времени возникают, но пока что это компенсируется результатами, после которых на помарки закрывают глаза.

Еще на неделе "моряки" в Кубке Украины обыграли "Левый Берег", выдавив победу 2:1 лишь в экстратайме. И это может стать фактором, который может сыграть не в пользу одесситов в матче с "Ворсклой". Григорчук конечно устроил некоторую ротацию, выпустив на кубковый матч 4 свежих игрока, но скамейка у Одессы довольно короткая – выбор не такой уже и большой, и вылет кого-либо из основы, как и играть два матча в неделю кажется проблемой.

Впрочем, из позитивных новостей – возвращение после дисквалификаций Салюка и Кузыка, так что, по крайней мере, с выбором состава у Григорчука проблем быть не должно.

Также "моряки" на неделе подписали талантливого, но опального Владислава Вакулу, который так и не может заиграть на серьёзном уровне. Насколько Григорчуку удастся совладать с неспокойным характером игрока – увидим, хотя сам тренер настроен оптимистично.

"Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация - то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть. Сейчас мы даем ему шанс, увидим, что из этого выйдет. Во всяком случае все зависит только от него", - сказал Григорчук.

Ориентировочный состав "Черноморца": Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Кузык, Бойчук, Авагимян, Хадида

Турнирная таблица

Команды находятся на разных полюсах таблицы – "Черноморец" третий сверху, "Ворскла" третья снизу.

Конечно, плотность сейчас в таблице очень высока, поэтому любой, как положительный, так и отрицательный результат может существенно повлиять на нынешние показатели.

Для полтавчан, как и для любой другой команды важно не задерживаться в подвале – ведь если звание аутсайдера прилипнет к команде с самого начала, то от этой кармы будет очень нелегко избавиться в течение всего сезона.

"Морякам" немного проще – они на высокой волне и с эмоциональной стороной у команды Григорчука должно быть все в порядке.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0 3 Черноморец 4 3 0 1 7-4 +3 9 0 4 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 5 Шахтер 4 2 2 0 8-6 +2 8 0 6 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0 7 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 10 Оболонь 4 1 1 2 4-7 -3 4 0 11 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 12 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 13 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1 0

Последние матчи

"Черноморец" в первых четырех турах УПЛ проиграл "Колосу" (0:2), но обыграл "Оболонь" (2:0), ЛНЗ (2:0) и "Динамо" (3:2). 4 матча, 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение, разница мячей – 7:4.

"Ворскла", если учитывать и еврокубковые матчи, провела в новом сезоне пять матчей: 2 победы, три поражения, разница голов 7:11.

Интересно, что во всех своих, даже проигранных матчах, полтавчане хоть один гол, да и забивали.

Всего между собой команды сыграли 47 официальных матчей: 23 победы "Ворсклы", 13 ничьих, 11 побед "Черноморца", мячи 57:36.

В прошлом сезоне "Ворскла" дважды обыграла одесситов – 2:1 в первом круге дома и 1:0 во втором на выезде.

Обе команды давно не играли вничию:

Безничейная серия "Ворсклы" (вместе с еврокубками) длится 12 игр: 7 побед и 5 поражения.

Безничейная серия "Черноморца" в УПЛ длится 14 игр: 8 побед и 6 поражений.

Голевая серия полтавчан (вместо с еврокубками) длится 10 игр – 16 голов.

"Ворскла" – "Черноморец": ставки и коэффициенты

"Ворскла" – "Черноморец": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ворскла - Черноморец Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Ворскла" – "Черноморец": от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом матча "Ворсклу", но не безусловным. Коэффициенты на исход высоки, а разброс невелик.

И с ними, пожалуй, можно согласиться – игра может повернуться в любую сторону.

Обе команды забивают почти в каждом матче нового сезона ("Ворскла" - в каждом, а "Черноморец" не забил лишь "Колосу", и при этом проиграл).

И все-таки Полтава выглядит хоть небольшим, но фаворитом. Команда Скрипника играет дома, в позитивном настроении после победы над "Вересом". У "моряков" с настроением также все в порядке, и даже с избытком, но на неделе команда Гргорчука провела 120 минут в кубковом матче против "Левого Берега". А при условно короткой скамейке это может стать действительно важным фактором.

Если хочется риска – есть смысл подумать о вариантах на 1Х или с небольшой форой для "Ворсклы".

Ну или попробовать поиграть с верхним тоталом или с забитыми голами – команды сейчас забивают фактически в каждом матче, а в некоторых матчах даже помногу.

Прогноз UA-Футбол: Обе забьют – да, за 1.71.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.