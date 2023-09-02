Днепр-1 - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.09.2023

Для "Днепра-1" это будет очень трудный матч. Прежде всего – психологически. Нужно пересилить себя и понять, что в этом сезоне уже не будет еврокубковых игр. Что будет только водоворот УПЛ. Ну и по всей вероятности, уже в Днепре. Возможно, "Дніпро-1" проведет последний домашний матч этого сезона в Ужгороде.

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Это не праздник, но трепетный момент ЛНЗ все равно попытается испортить. Тем более, у команды из Черкасс сменился тренер. А на новом месте всегда хочется начать на мажорной ноте.

УПЛ. Шестой тур

03.09.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Днепр-1" 13:00 ЛНЗ

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Новости "Днепра-1"

Приятного мало. Команда вляпалась в историю, вылетев в течение одного сезона из трех разных еврокубков без единой победы. Этот глобальный стыд влияет на клуб в локальном, приземленном масштабе. Теперь, вероятнее всего, "Днепру-1" придется возвращаться домой, в Днепр.

Это может выглядеть как награда, но из источников, приближенных к клубу, известно, что перспектива возвращения по сути в прифронтовой город никому в "Днепре-1" не нравится. Тем более, при таких условиях усложняется процедура поиска нового тренера. Днепрян до сих пор возглавляет наставник вратарей Валерий Городов.

Не удастся собрать "Днепру-1" и оптимальный состав. Точно не сыграет Максим Третьяков, которому накануне была сделана операция. Вне обоймы находится Владимир Адамьюк. Должен был восстановиться Евгений Волынец, но готов ли он к игре на все сто процентов – вопрос.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Бланко, Леднев – Гуцуляк

Новости ЛНЗ

ЛНЗ, как и "Днепр-1", уже успел сменить тренера. Хотя история у черкасцев не так драматична. К решению по тренерским перестановкам руководство клуба подтолкнул вылет из Кубка Украины от соперника, представляющего низшую по классу лигу. После некоторых проволочек ЛНЗ объявил о подписании хорошо знакомого с УПЛ Олега Дулуба.

Подбор исполнителей у этого тренера довольно неплохой, поэтому стоит ожидать улучшения игры команды. Примечательно, что в своей короткой истории выступлений в элите ЛНЗ уже может считать Закарпатье особым краем. Ведь именно здесь была одержана первая в истории клуба элитная победа – 3:0 над "Минаем".

Еще один интересный момент – это возможное противостояние двух братьев-близнецов. Евгений Пасич играет за "Днепр-1", а Геннадий – за ЛНЗ. Оба доступны для выбора в заявку и стартовый состав.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Лопыренок, Муравский, Ковалев, Норенков – Хамелюк – Наумец, Бойко, Г. Пасич – Прядун

"Днепр-1" – ЛНЗ. Статистика личных встреч

"Днепр-1" и ЛНЗ не играли между собой в чемпионате Украины ни на каком уровне. Но жребий сводил команды в одно противостояние в Кубке Украины. В розыгрыше 2021/22, который так и не был доигран из-за полномасштабного вторжения россиян, "Днепр-1" победил в 1/8-й 0:2.

"Днепр-1" – ЛНЗ. Последние матчи команд

Обоим нечем похвастаться в последних матчах. Но у "Днепра-1" ситуация хуже, ведь помимо проблем в УПЛ, днепряне проиграли все, что только можно было в еврокубках. Пауза, которая последует после этого матча, точно пойдет на пользу.

У ЛНЗ нет еврокубков, но из параллельного к УПЛ турнира черкасцы уже вылетели. Проиграли "Виктории", после чего и "полетела" глава Александра Ковпака. На матч против "Днепра-1" команду выведет уже Олег Дулуб.

"Днепр-1" – ЛНЗ. Турнирное положение команд

После победы "Вереса", одержанной в шестом туре, ЛНЗ опустился в зону прямого вылета. Ниже только "Минай". Так что очки очень нужны. И смех, и грех, но "Днепр-1" – сосед черкасской команды по позициям. Правда, у днепрян на два сыгранных матча меньше.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 0 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 0 3 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 4 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 5 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 6 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 0 7 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 0 8 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 0 9 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 10 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 11 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 12 Оболонь 6 1 2 3 4-9 -5 5 0 13 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 16 ФК Минай 6 0 2 4 4-14 -10 2 0

"Днепр-1" – ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Это классический случай, когда аутсайдер может взять фаворита "горячим". "Днепр-1" попал в психологическую и функциональную яму, а ЛНЗ будет на подъеме после прихода нового тренера. Сам Бог велел поставить на не проигрыш гостей. Но и на выигрыш ЛНЗ ставить – рискованно. Так что ничья – идеальный вариант. Для тех, кто любит риск, можно попытаться сделать ставку на первый гол в матче. Вероятно, его забьет ЛНЗ.