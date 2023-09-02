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Днепр-1 - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.09.2023
Днепр-1 - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Для "Днепра-1" это будет очень трудный матч. Прежде всего – психологически. Нужно пересилить себя и понять, что в этом сезоне уже не будет еврокубковых игр. Что будет только водоворот УПЛ. Ну и по всей вероятности, уже в Днепре. Возможно, "Дніпро-1" проведет последний домашний матч этого сезона в Ужгороде.
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Это не праздник, но трепетный момент ЛНЗ все равно попытается испортить. Тем более, у команды из Черкасс сменился тренер. А на новом месте всегда хочется начать на мажорной ноте.
УПЛ. Шестой тур
03.09.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин
"Днепр-1" 13:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, УНИАН
Новости "Днепра-1"
Приятного мало. Команда вляпалась в историю, вылетев в течение одного сезона из трех разных еврокубков без единой победы. Этот глобальный стыд влияет на клуб в локальном, приземленном масштабе. Теперь, вероятнее всего, "Днепру-1" придется возвращаться домой, в Днепр.
Это может выглядеть как награда, но из источников, приближенных к клубу, известно, что перспектива возвращения по сути в прифронтовой город никому в "Днепре-1" не нравится. Тем более, при таких условиях усложняется процедура поиска нового тренера. Днепрян до сих пор возглавляет наставник вратарей Валерий Городов.
Не удастся собрать "Днепру-1" и оптимальный состав. Точно не сыграет Максим Третьяков, которому накануне была сделана операция. Вне обоймы находится Владимир Адамьюк. Должен был восстановиться Евгений Волынец, но готов ли он к игре на все сто процентов – вопрос.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Бланко, Леднев – Гуцуляк
Новости ЛНЗ
ЛНЗ, как и "Днепр-1", уже успел сменить тренера. Хотя история у черкасцев не так драматична. К решению по тренерским перестановкам руководство клуба подтолкнул вылет из Кубка Украины от соперника, представляющего низшую по классу лигу. После некоторых проволочек ЛНЗ объявил о подписании хорошо знакомого с УПЛ Олега Дулуба.
Подбор исполнителей у этого тренера довольно неплохой, поэтому стоит ожидать улучшения игры команды. Примечательно, что в своей короткой истории выступлений в элите ЛНЗ уже может считать Закарпатье особым краем. Ведь именно здесь была одержана первая в истории клуба элитная победа – 3:0 над "Минаем".
Еще один интересный момент – это возможное противостояние двух братьев-близнецов. Евгений Пасич играет за "Днепр-1", а Геннадий – за ЛНЗ. Оба доступны для выбора в заявку и стартовый состав.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Лопыренок, Муравский, Ковалев, Норенков – Хамелюк – Наумец, Бойко, Г. Пасич – Прядун
"Днепр-1" – ЛНЗ. Статистика личных встреч
"Днепр-1" и ЛНЗ не играли между собой в чемпионате Украины ни на каком уровне. Но жребий сводил команды в одно противостояние в Кубке Украины. В розыгрыше 2021/22, который так и не был доигран из-за полномасштабного вторжения россиян, "Днепр-1" победил в 1/8-й 0:2.
"Днепр-1" – ЛНЗ. Последние матчи команд
Обоим нечем похвастаться в последних матчах. Но у "Днепра-1" ситуация хуже, ведь помимо проблем в УПЛ, днепряне проиграли все, что только можно было в еврокубках. Пауза, которая последует после этого матча, точно пойдет на пользу.
У ЛНЗ нет еврокубков, но из параллельного к УПЛ турнира черкасцы уже вылетели. Проиграли "Виктории", после чего и "полетела" глава Александра Ковпака. На матч против "Днепра-1" команду выведет уже Олег Дулуб.
"Днепр-1" – ЛНЗ. Турнирное положение команд
После победы "Вереса", одержанной в шестом туре, ЛНЗ опустился в зону прямого вылета. Ниже только "Минай". Так что очки очень нужны. И смех, и грех, но "Днепр-1" – сосед черкасской команды по позициям. Правда, у днепрян на два сыгранных матча меньше.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|6
|4
|2
|0
|14-7
|+7
|14
|0
|2
|Полесье
|6
|4
|0
|2
|10-4
|+6
|12
|0
|3
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|4
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|5
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|6
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|0
|7
|Колос
|5
|2
|2
|1
|5-3
|+2
|8
|0
|8
|ФК Александрия
|6
|2
|1
|3
|3-6
|-3
|7
|0
|9
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|10
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|11
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|12
|Оболонь
|6
|1
|2
|3
|4-9
|-5
|5
|0
|13
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|16
|ФК Минай
|6
|0
|2
|4
|4-14
|-10
|2
|0
"Днепр-1" – ЛНЗ. Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Это классический случай, когда аутсайдер может взять фаворита "горячим". "Днепр-1" попал в психологическую и функциональную яму, а ЛНЗ будет на подъеме после прихода нового тренера. Сам Бог велел поставить на не проигрыш гостей. Но и на выигрыш ЛНЗ ставить – рискованно. Так что ничья – идеальный вариант. Для тех, кто любит риск, можно попытаться сделать ставку на первый гол в матче. Вероятно, его забьет ЛНЗ.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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