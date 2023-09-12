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Украина U21 — Северная Ирландия U21. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2025 на 12.09.2023
Удастся ли подопечным Унаи Мельгосы сделать удачный старт?
УАФ
Нашей молодежке не удалось показать класс в товарищеском поединке против Германии. Однако старт отбора на молодежное Евро обещает быть легче, ведь соперник звезд с неба не хватает. Поэтому подопечным Унаи Мельгосы нужно брать сверхважные 3 очка для удачного старта в отборе, чтобы настроиться на победу в группе F и не беспокоиться о тяжести стыковых матчей.
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- Украина U-21 19:30 Северная Ирландия U-21
- Новости Украины U-21
- Новости Северной Ирландии U-21
- Украина U21 — Северная Ирландия U21. Статистика личных встреч
- Украина U21 — Северная Ирландия U21. Последние матчи команд
- Украина U21 — Северная Ирландия U21. Турнирное положение команд
- Украина U21 — Северная Ирландия U21. Ставка и коэффициенты
- Украина U21 — Северная Ирландия U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. 3-й тур
Попрад. Стадион Национального тренировочного центра
Арбитр в поле — Кай Эрик Стен (Норвегия)
Украина U-21 19:30 Северная Ирландия U-21
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Новости Украины U-21
В отборочном цикле будет участвовать совсем другая молодежка. Несмотря на удачное выступление на Евро-2023, сейчас в ростере остались только 9 игроков "золотого" состава — Нещерет, Фесюн, Вивчаренко, Батагов, Салюк, Бражко, Брагару, Очеретько и Вьюнник. Также сменился тренер — Руслана Ротаня заменил Унаи Мельгоса, который ранее работал помощником Сергея Реброва на клубном и национальном уровнях.
В контрольном матче с Германией новоиспеченный коуч дал возможность сыграть 19-и игрокам, таким образом анализируя игру каждого из них и рассматривая оптимальные решения для будущего отбора. Однако вероятнее всего на поле в Попраде выйдет большинство игроков, которые отыграли первый тайм против "бундестима".
Ориентировочный состав Украины U21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Сигеев, Бражко, Ярмолюк, Теслюк, Вьюнник, Волошин
Новости Северной Ирландии U-21
Игроки "зелено-белой армии" выступают преимущественно в скромных клубах — на уровне 3-4 дивизиона английского футбола и ниже. Однако их тренирует человек, который уже почувствовал вкус победы — Томми Райт в сезоне 2013-2014 брал кубок Шотландии с Сент-Джонстоном.
Сборная Северной Ирландии U-21 считается аутсайдером группы F, поскольку еще ни разу не выходила из квалификации и преимущественно занимала последние места. Однако они однозначно проявят характер и упрямство, которые могут сильно помотать нервы любому сопернику.
Ориентировочный состав Северной Ирландии U-21: Макмаллан, Робинсон, Макклелланд, Форбс, Глинн, Джонстон, Макканн, Келли, Маккирнан, Маршалл, Макки
Украина U21 — Северная Ирландия U21. Статистика личных встреч
Ранее эти команды встречались шесть раз. Здесь заметно значительное преимущество украинцев: они выиграли 3 встречи при одном поражении и двух ничейных результатах. Разница забитых и пропущенных мячей — 8:4 в пользу нашей молодежки.
Украина U21 — Северная Ирландия U21. Последние матчи команд
Украинская молодежка под руководством Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023. Теперь она только начнет свой путь к новым победам с новым тренером.
Северная Ирландия посредственно выступила в прошлой квалификации (3 место в группе С) и уже потерпела поражение от Люксембурга в 1-м туре отбора на Евро-2025.
Украина U21 — Северная Ирландия U21. Турнирное положение команд
Команды только начинают свой путь в отборе. Украина будет играть свой первый матч, тогда как Северная Ирландия уже сыграла в 1-м туре.
Кроме Украины и Северной Ирландии в группе F будут играть Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Далее пройдут победители групп, 3 лучших вторых места и 3 победителя плей-офф среди других команд, занявших в своих группах второе место.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|2
|Люксембург
|2
|1
|0
|1
|1-3
|-2
|3
|3
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|5
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|6
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
Украина U21 — Северная Ирландия U21. Ставка и коэффициенты
Украина U21 — Северная Ирландия U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа Украины 2:1. Эти команды разные по классу и опыту. Наша молодежка мотивирована на исправление ошибок после матча с немцами и получит поддержку родных болельщиков в Попраде. Поэтому прогнозируем волевую победу украинцев.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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