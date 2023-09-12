Украина U21 — Северная Ирландия U21. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2025 на 12.09.2023

Нашей молодежке не удалось показать класс в товарищеском поединке против Германии. Однако старт отбора на молодежное Евро обещает быть легче, ведь соперник звезд с неба не хватает. Поэтому подопечным Унаи Мельгосы нужно брать сверхважные 3 очка для удачного старта в отборе, чтобы настроиться на победу в группе F и не беспокоиться о тяжести стыковых матчей.

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Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. 3-й тур

Попрад. Стадион Национального тренировочного центра

Арбитр в поле — Кай Эрик Стен (Норвегия)

Украина U-21 19:30 Северная Ирландия U-21

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Новости Украины U-21

В отборочном цикле будет участвовать совсем другая молодежка. Несмотря на удачное выступление на Евро-2023, сейчас в ростере остались только 9 игроков "золотого" состава — Нещерет, Фесюн, Вивчаренко, Батагов, Салюк, Бражко, Брагару, Очеретько и Вьюнник. Также сменился тренер — Руслана Ротаня заменил Унаи Мельгоса, который ранее работал помощником Сергея Реброва на клубном и национальном уровнях.

В контрольном матче с Германией новоиспеченный коуч дал возможность сыграть 19-и игрокам, таким образом анализируя игру каждого из них и рассматривая оптимальные решения для будущего отбора. Однако вероятнее всего на поле в Попраде выйдет большинство игроков, которые отыграли первый тайм против "бундестима".

Ориентировочный состав Украины U21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Сигеев, Бражко, Ярмолюк, Теслюк, Вьюнник, Волошин

Новости Северной Ирландии U-21

Игроки "зелено-белой армии" выступают преимущественно в скромных клубах — на уровне 3-4 дивизиона английского футбола и ниже. Однако их тренирует человек, который уже почувствовал вкус победы — Томми Райт в сезоне 2013-2014 брал кубок Шотландии с Сент-Джонстоном.

Сборная Северной Ирландии U-21 считается аутсайдером группы F, поскольку еще ни разу не выходила из квалификации и преимущественно занимала последние места. Однако они однозначно проявят характер и упрямство, которые могут сильно помотать нервы любому сопернику.

Ориентировочный состав Северной Ирландии U-21: Макмаллан, Робинсон, Макклелланд, Форбс, Глинн, Джонстон, Макканн, Келли, Маккирнан, Маршалл, Макки

Украина U21 — Северная Ирландия U21. Статистика личных встреч

Ранее эти команды встречались шесть раз. Здесь заметно значительное преимущество украинцев: они выиграли 3 встречи при одном поражении и двух ничейных результатах. Разница забитых и пропущенных мячей — 8:4 в пользу нашей молодежки.

Украина U21 — Северная Ирландия U21. Последние матчи команд

Украинская молодежка под руководством Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023. Теперь она только начнет свой путь к новым победам с новым тренером.

Северная Ирландия посредственно выступила в прошлой квалификации (3 место в группе С) и уже потерпела поражение от Люксембурга в 1-м туре отбора на Евро-2025.

Украина U21 — Северная Ирландия U21. Турнирное положение команд

Команды только начинают свой путь в отборе. Украина будет играть свой первый матч, тогда как Северная Ирландия уже сыграла в 1-м туре.

Кроме Украины и Северной Ирландии в группе F будут играть Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Далее пройдут победители групп, 3 лучших вторых места и 3 победителя плей-офф среди других команд, занявших в своих группах второе место.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 1 1 0 0 3-0 +3 3 2 Люксембург 2 1 0 1 1-3 -2 3 3 Сербия 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Азербайджан 0 0 0 0 0-0 0 0 5 Украина 0 0 0 0 0-0 0 0 6 Северная Ирландия 1 0 0 1 0-1 -1 0

Украина U21 — Северная Ирландия U21. Ставка и коэффициенты

Украина U21 — Северная Ирландия U21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Украины 2:1. Эти команды разные по классу и опыту. Наша молодежка мотивирована на исправление ошибок после матча с немцами и получит поддержку родных болельщиков в Попраде. Поэтому прогнозируем волевую победу украинцев.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.