Шахтер - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.09.2023

"Шахтер" находится там, где и привык – на первом месте турнирной таблицы. Но вряд ли "горняки" могут чувствовать себя спокойно. В расположении "Динамо" правильно рассчитывают на свои перенесенные матчи, в случае выигрыша которых киевляне способны обойти конкурента. Так что "Шахтер" как минимум должен не сбавлять темп. Но в соперниках в седьмом туре – "Оболонь", которая в этом сезоне уже пощипала грандов. Будет любопытно.

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УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле – Николай Балакин

"Шахтер" 17:00 "Оболонь"

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Новости "Шахтера"

Наибольшее изменение в контексте "Шахтера" по сравнению с последними матчами УПЛ – это переезд на другой стадион. Ранее в этом сезоне "горняки" принимали соперников на арене "Левый берег" в столице, сейчас же будет "Львов Арена" во Львове.

Логистические изменения, само собой, связаны со стартом "Шахтера" в еврокубках. Уже во вторник команде Патрика Ван Леувена предстоит сыграть первый матч группового раунда против "Порту". Но и "Оболонь" важна. На кону очки, которые в УПЛ добывать, как оказывается, не очень-то и легко.

"Шахтеру" снова придется играть без дисквалифицированного Бондаренко. Но это не единственная потеря: недоступен также Гочолейшвили, очень плохо сыгравший в последнем матче сборной Грузии. Травма Траоре, выбившая нападающего из строя на долгое время, уже не новость. А вот вероятное повреждение Матвиенко – новость. Его готовность к игре определяют врачи.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Козик, Чигринский, Азаров – Назарина, Степаненко, Криськив – Кащук, Зубков – Сикан

Новости "Оболони"

"Оболонь" о еврокубках не мечтает, но мечтает задержаться в УПЛ. Для этого нужны очки. И в процессе их получения "пивовары" не безнадежны. "Днепр-1" победили, с "Кривбассом" расписали ничью, "Динамо" и "Полесье" изрядно пощипали. Все очень достойно. Вот только календарь продолжает подсовывать "Оболони" топ-соперника за топ-соперником. С другой стороны, против "Шахтера" все равно придется играть, так что лучше – сейчас, после матчей сборной и перед стартом Лиги чемпионов.

В последних матчах с участием "Оболони" было немало разговоров о судействе. В этот раз на игре, как и на всех остальных в седьмом туре УПЛ, будет функционировать система ВАР. Но как показал поединок с "Полесьем, это еще далеко не панацея. Напротив, после той игры киевский клуб заявил, что отказывается от видеотехнологий на домашних матчах. Но сейчас матч гостевой.

За "Оболонь" точно не сыграет дисквалифицированный Тарас Мороз.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Мединский, Карась, Приймак, Вовкун, Прокопенко – Черненко, Слободян, Груша – Тарануха, Суханов

"Шахтер" – "Оболонь". Статистика личных встреч

В истории противостояния "Шахтера" и "Оболони" есть принципиальные разделы. И старые памятные моменты. Понятно, что это уже не та "Оболонь", которая была раньше, однако для украинского футбола такие изменения "юридического лица" – традиционные. Как бы там ни было, вспомним тот памятный матч на "Донбасс-Арене", когда "Шахтер" проиграл "Оболони" 0:2, впервые потерпев неудачу на этом стадионе. Если же говорить о новейшей истории, то между "Шахтером" и "Оболонью" был сыгран один матч – в Кубке Украины 2014/15.

"Шахтер" – "Оболонь". Последние матчи команд

Последний матч "Шахтер" выиграл 4:1, но не показал безупречную игру. Прежде была спокойная победа над "Колосом" при игре в меньшинстве, а вот раньше – потеря очков с "Кривбассом". В общем, путь "горняков" в этом сезоне не назовешь безупречным.

У "Оболони" только одна победа в предыдущих шести турах. С другой стороны, поражений тоже только три – это не так уж много, как для новичка лиги. Тем более, почти в каждом матче киевляне проявляли характер, давали бой.

"Шахтер" – "Оболонь". Турнирное положение команд

"Шахтер" может потерять первую позицию, если проиграет. Ничья гарантирует, что как минимум "горняки" будут делить лидерство с "Полесьем". "Оболонь" находится на том уровне турнирной таблицы, где каждое добытое очко или потеря могут повлечь за собой движения, подвижки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 0 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 0 3 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 4 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 5 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 6 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 7 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 8 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 9 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 0 10 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 6 1 2 3 4-9 -5 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 6 0 2 4 4-14 -10 2 0

"Шахтер" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 2:0. "Шахтер" попытается не просто выиграть, а выиграть без значительных затрат сил. Потенциал для этого у команды Патрика Ван Леувена есть. Но "Оболонь" будет огрызаться. Как минимум можно рассчитывать на то, что пивовары не проиграют с большим счетом. Прогноз – "фора на Оболонь" (+2.5).