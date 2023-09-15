Черноморец - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 16.09.2023

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

16 сентября 2023. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” 15:00 “Полесье”

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“Черноморец” проиграл три из четырех выездных матчей в УПЛ, но на своем поле команда Романа Григорчука только побеждает. Тенденция будет проверена на второй команде чемпионате “Полесье”.

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Новости Черноморца

“Черноморец” заполнил международную паузу тренировками и спаррингом в Киеве с “Оболонью”. Вояж в столицу закончился для одесситов минимальными поражением. Вкупе с играми с “Вересом” и “Ворсклой”, это будет уже третье подряд поражение для “Черноморца”. Но все же спарринги проводят не ради результатов.

Поражение “Вересу” можно объяснить ранним удалением. Уже на десятой минуте “Черноморец” остался в меньшинстве из-за удаление Салюка, команда Григорчука при этом смогла забить первый гол, но после этого пропустила три мяча.

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Тренер “Черноморца” после игры с “Вересом”, как и после матча с “Ворсклой” обращал внимание на судейство. На матче с “Полесьем” будет работать Катерина Монзуль, остается только надеяться, что в этот раз у Григорчука поводов для претензий не будет.

Новости Полесья

Дебютант Премьер-лиги после шести туров занимает в турнирной таблице второе место – при всех возможностях житомирского клуба мало кто ожидал на такой результат.

Команда Калитвинцева свои два матча в УПЛ проиграла в первой половине августа. Последние четыре игры – четыре победы (три в УПЛ, одна в Кубке Украины над “Агробизнесом”).

Не все эти победы были добыты благодаря солидному игровому преимущество. Иногда в пользу “Полесья” играют сопутствующие обстоятельства – например наличие VAR в домашнем матче с “Оболонью” в последнем туре УПЛ, когда победный гол был забит на 90+7 минуте с пенальти.

Статистика команд, цифры и факты

“Черноморец” выиграл два из двух домашних матча в УПЛ.

“Полесье” забивает как минимум два гола в последних четырех матчах всех турниров.

“Полесье” не пропустил ни одного гола в трех последних поединках.

“Черноморец” после шести туров имеет разницу мячей 9-9 и девять набранных очков.

“Полесье” в среднем за матч пропускает реже всех в УПЛ (четыре гола в шести турах).

Последние пять матчей Черноморца и Полесья

Черноморец

01.09 “Верес” 1:3 (УПЛ)

27.08 “Ворскла” 1:2 (УПЛ)

23.08 “Левый берег” 2:1 (Кубок Украины)

20.08 “Динамо” Киев 3:2 (УПЛ)

12.08 “Оболонь” 2:0 (УПЛ)

Полесье

02.09 “Оболонь” 2:0 (УПЛ)

26.08 “Александрия” 3:0 (УПЛ)

23.08 “Агробизнес” 2:0 (Кубок Украины)

18.08 “ЛНЗ” 2:1 (УПЛ)

12.08 “Рух” 1:2 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 0 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 0 3 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 4 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 5 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 6 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 7 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 8 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 9 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 0 10 Динамо Киев 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 6 1 2 3 4-9 -5 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 6 0 2 4 4-14 -10 2 0

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Прогноз на матч Черноморец – Полесье от UA-Football

“Черноморец” оставляет впечатление непредсказуемой команды, способной на любой результат, “Полесье” выглядит более целостным, но после международной паузы все может измениться. Команды еще ни разу в этом сезоне не играли вничью. Почему бы не в этот раз? Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.