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Черноморец - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 16.09.2023
Одесситы намерены прервать серию поражений
ФК "Черноморец"
Украинская Премьер-лига, седьмой тур
16 сентября 2023. Одесса, “Черноморец”
“Черноморец” 15:00 “Полесье”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Черноморец” проиграл три из четырех выездных матчей в УПЛ, но на своем поле команда Романа Григорчука только побеждает. Тенденция будет проверена на второй команде чемпионате “Полесье”.
Новости Черноморца
“Черноморец” заполнил международную паузу тренировками и спаррингом в Киеве с “Оболонью”. Вояж в столицу закончился для одесситов минимальными поражением. Вкупе с играми с “Вересом” и “Ворсклой”, это будет уже третье подряд поражение для “Черноморца”. Но все же спарринги проводят не ради результатов.
Поражение “Вересу” можно объяснить ранним удалением. Уже на десятой минуте “Черноморец” остался в меньшинстве из-за удаление Салюка, команда Григорчука при этом смогла забить первый гол, но после этого пропустила три мяча.
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Тренер “Черноморца” после игры с “Вересом”, как и после матча с “Ворсклой” обращал внимание на судейство. На матче с “Полесьем” будет работать Катерина Монзуль, остается только надеяться, что в этот раз у Григорчука поводов для претензий не будет.
Новости Полесья
Дебютант Премьер-лиги после шести туров занимает в турнирной таблице второе место – при всех возможностях житомирского клуба мало кто ожидал на такой результат.
Команда Калитвинцева свои два матча в УПЛ проиграла в первой половине августа. Последние четыре игры – четыре победы (три в УПЛ, одна в Кубке Украины над “Агробизнесом”).
Не все эти победы были добыты благодаря солидному игровому преимущество. Иногда в пользу “Полесья” играют сопутствующие обстоятельства – например наличие VAR в домашнем матче с “Оболонью” в последнем туре УПЛ, когда победный гол был забит на 90+7 минуте с пенальти.
Статистика команд, цифры и факты
- “Черноморец” выиграл два из двух домашних матча в УПЛ.
- “Полесье” забивает как минимум два гола в последних четырех матчах всех турниров.
- “Полесье” не пропустил ни одного гола в трех последних поединках.
- “Черноморец” после шести туров имеет разницу мячей 9-9 и девять набранных очков.
- “Полесье” в среднем за матч пропускает реже всех в УПЛ (четыре гола в шести турах).
Последние пять матчей Черноморца и Полесья
Черноморец
- 01.09 “Верес” 1:3 (УПЛ)
- 27.08 “Ворскла” 1:2 (УПЛ)
- 23.08 “Левый берег” 2:1 (Кубок Украины)
- 20.08 “Динамо” Киев 3:2 (УПЛ)
- 12.08 “Оболонь” 2:0 (УПЛ)
Полесье
- 02.09 “Оболонь” 2:0 (УПЛ)
- 26.08 “Александрия” 3:0 (УПЛ)
- 23.08 “Агробизнес” 2:0 (Кубок Украины)
- 18.08 “ЛНЗ” 2:1 (УПЛ)
- 12.08 “Рух” 1:2 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|6
|4
|2
|0
|14-7
|+7
|14
|0
|2
|Полесье
|6
|4
|0
|2
|10-4
|+6
|12
|0
|3
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
|0
|4
|Рух
|5
|3
|2
|0
|9-4
|+5
|11
|0
|5
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|6
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|7
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|8
|Колос
|6
|2
|2
|2
|5-6
|-1
|8
|0
|9
|ФК Александрия
|6
|2
|1
|3
|3-6
|-3
|7
|0
|10
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|11
|Оболонь
|6
|1
|2
|3
|4-9
|-5
|5
|0
|12
|СК Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|0
|13
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|6
|1
|1
|4
|4-7
|-3
|4
|0
|16
|ФК Минай
|6
|0
|2
|4
|4-14
|-10
|2
|0
Где смотреть матч Черноморец – Полесье
Ставки и Коэффициенты на матч Черноморец – Полесье
Прогноз на матч Черноморец – Полесье от UA-Football
“Черноморец” оставляет впечатление непредсказуемой команды, способной на любой результат, “Полесье” выглядит более целостным, но после международной паузы все может измениться. Команды еще ни разу в этом сезоне не играли вничью. Почему бы не в этот раз? Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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